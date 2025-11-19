ליצור סרטוני שיווק מהר עם בינה מלאכותית

ליצור סרטוני שיווק מקצועיים בלי מצלמות ובלי שעות של עריכה. HeyGen הופך בריפים קצרים לסרטונים מלוטשים, מוכנים לפלטפורמה, עם תסריטים משכנעים, מציגי AI מלאי הבעה, ופורמטים מותאמים לכל רשת פרסום. להפיק יותר קריאייטיב עם יוצר סרטוני השיווק שלך, לבדוק יותר רעיונות ולהגדיל קמפיינים – הכל מתוך וורקפלואו אחד מרוכז.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

מודעות השקת מוצר

Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.

מודעות קצרות לרשתות חברתיות

Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.

סרטוני הסבר ודמו

Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.

ספוטים בסגנון טסטימוניאל ו‑UGC

Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.

סרטוני אימייל ודפי נחיתה

Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.

קמפיינים מותאמים לשוק המקומי

Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.

למה HeyGen הוא הכלי הטוב ביותר ליצירת סרטוני שיווק

HeyGen משלבת כתיבת תסריטים עם AI, מציגים מציאותיים וכלי עיצוב מובנים, כדי שצוותים יוכלו ליצור סרטוני שיווק עוצמתיים בתוך דקות. לחסוך זמן הפקה, לשמור על אחידות המותג ולהשיק מודעות, סרטוני הסבר ופרומואים שבאמת עושים את ההבדל.

הפקה מהירה יותר, תוצאות טובות יותר

ליצור תסריטים, סצנות ודיבוב קול מיידית — ואז לכוונן ויז׳ואלים וכתוביות כדי לשפר ביצועים בכל הפלטפורמות.

מותאם לכל ערוץ

לייצא בקליק גרסאות 9:16, 1:1 ו‑16:9 כדי שהמסר שלך יהיה מותאם בצורה מושלמת ל‑TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn ועוד.

להתרחב בלי להוסיף כוח אדם נוסף

צור עשרות וריאציות מודעות מותאמות לשווקים שונים ובצע A/B טסטינג להוקים, CTAים ותמונות ממוזערות של סרטון הפרומו שלך כדי לגלות מה ממיר הכי טוב — בלי להעסיק עורך וידאו.

מחולל סקריפטים והוקים בינה מלאכותית

הזן את המוצר, המטרה והקהל שלך וקבל כמה תסריטים והוקים ביצועיסטיים שמותאמים להמרות. כל תסריט מותאם למקסימום תשומת לב ב־3–5 השניות הראשונות ומסתיים בקריינות עם קריאה לפעולה ברורה.

An AI content creation tool showing input text, a generated summary, and a presentation preview titled "Q3 Result Overview" with a smiling man.

מציגי AI ריאליסטיים ודיבוב קולי

לבחור מתוך מגוון רחב של מציגי AI או לשבט את הקול שלך לסרטון הפרומו שלך — הכול עם מחוות טבעיות ותמיכה בריבוי שפות. לספק קריינות אותנטית על המסך בלי לבזבז זמן בסטודיו.

A businesswoman holds a phone, pointing up, with floating text "Create a 1-min product demo" and "Add product" displaying a smartphone product page.

Smart Scene Builder & B-roll

צור סרטונים בעזרת קולות ומוזיקה מובנים. צור אווטארים מדברים עם כתוביות מסונכרנות לאודיו. הוסף שכבות אודיו בלי צורך בכלים נפרדים. תומך במגוון פורמטי וידאו ורזולוציות שונות.

A smiling Black man in a video frame with graphic overlays for brand fonts, colors, and a customized text message.

ייצוא רב-פורמטים בלחיצה אחת

צור מיד קבצים ווריאנטים מוכנים לפלטפורמות — ורטיקלי, ריבועי ורחב — כולל כתוביות, תמונות ממוזערות ותמלול למסך כדי להגיע למקסימום חשיפה.

SCORM export settings with "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected, a smiling man in the background.

בשימוש אצל יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת ה‑image to video החדשנית ביותר בשוק.

"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
"הרגע הקסום בשבילי היה כשפתאום היה לנו סרטון שהייתי עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש ב-HeyGen כדי ליצור סרטוני שיווק

יצירת סרטון שיווקי עם HeyGen נעשית בארבעה צעדים פשוטים.

שלב 1

תאר בקצרה מה צריך

להתחיל בשיתוף לינק למוצר, יתרונות מרכזיים או פרומפט קצר.

שלב 2

התאמה אישית וליטוש

בחר את האווטאר שלך, כוונן את הוויז׳ואלס, התאם את הקצב והוסף כתוביות כדי לכוון את המסר.

שלב 3

התאם לכל פלטפורמה

לייעל את הווידאו שלך לפידים חברתיים, מודעות או דפי נחיתה עם החלפה מהירה של יחס מסך והתאמות פריסה.

שלב 4

ייצוא והשקה

להוריד סרטוני וידאו, תמונות ממוזערות וקבצי כתוביות באיכות גבוהה, או לפרסם ישירות לפלטפורמות המחוברות שלך.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

איזה סוגי סרטוני שיווק אפשר ליצור עם HeyGen?

HeyGen יוצרת מודעות, סרטוני הסבר, דמו, המלצות לקוחות, סרטוני סושיאל קצרים וסרטוני לנדינג פייג׳. טמפלייטים ותהליכי עבודה עם AI מזרזים את היצירה בכל פורמט.

האם צריך להקליט וידאו או קריינות קולית?

לא, אפשר להשתמש במגישי AI ודיבוב טקסט־לדיבור, או להעלות צילומים וקול משלך לעריכות היברידיות.

האם אפשר לשמור על הסרטונים בהתאם למיתוג שלי?

כן. להעלות את ערכת המיתוג שלך (לוגואים, פונטים, צבעים) ו-HeyGen תיישם אותם אוטומטית על טמפלייטים וייצואי הווידאו.

כמה זמן לוקח ליצור וידאו?

רוב סרטוני השיווק נוצרים בתוך כמה דקות ודורשים עריכה קצרה לסיום. התאמות מורכבות יותר יכולות לקחת יותר זמן, אבל רוב העבודה הכבדה מתבצעת אוטומטית.

האם כתוביות וסאבטייטלס כלולים?

כן. HeyGen מייצרת כתוביות אוטומטית ומאפשרת לערוך, לעצב ולייצא קבצי SRT לנגישות ולדרישות של פלטפורמות שונות.

אפשר ליצור במהירות כמה וריאציות שונות של מודעה?

בטח. אפשר ליצור בבת אחת וריאציות שונות של הוקים, קריאות לפעולה ופורמטים כדי להריץ מבחני A/B ולשפר את ה-ROAS בכל הקמפיינים.

אילו פורמטי ייצוא נתמכים?

ייצוא MP4 בפורמט ורטיקלי (9:16), ריבועי (1:1) ורחב (16:9), יחד עם קבצי כתוביות SRT ותמונות תצוגה מקדימה (thumbnail) לכל גרסה.

האם HeyGen מאובטח לשימוש עסקי?

HeyGen מציעה יכולות אבטחה לארגונים, הצפנת נתונים וגישה מבוססת תפקידים לטמפלטים של סרטוני השיווק שלך. צור קשר עם צוות המכירות עבור דרישות ציות מותאמות אישית.

האם אפשר להתאים את הווידאו שלי לשווקים אחרים?

כן, לתרגם תסריטים, להשתמש בדיבוב רב־לשוני, וליצור גרסאות מקומיות של סרטון הפרומו שלך כדי להגיע במהירות לקהלים גלובליים עם סרטון AIמתרגם וידאו.

איך מתחילים ניסיון חינם?

להירשם באתר HeyGen כדי להתחיל בתוכנית חינמית. לחקור טמפלייטים וליצור את סרטון השיווק הראשון שלך בלי צורך בכרטיס אשראי.

