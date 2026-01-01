העלה את הצילומים שלך ותן לעורך הווידאו עם בינה מלאכותית להסיר אוטומטית מילים מיותרות, השהיות, התחלה מחדש וטייקים חוזרים. מעברי וידאו בלתי נראים מגשרים על כל פער חזותי, כך שאתה עורך את הווידאו ומנקה כל טייק בלי כלי עריכת וידאו ידניים, טיימליינים או צילומי השלמה מחדש.