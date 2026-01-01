AI Corporate Video Maker Built for Business

להפוך כל תסריט לסרטון תדמית מקצועי תוך דקות עם יוצר הסרטונים העסקיים הזה. בלי מצלמות, בלי צוותי צילום, בלי תוכנות עריכה. ליצור עדכונים פנימיים, הדרכות וסיפורי מותג שמוכנים לשיתוף.

AI corporate video maker turning a script into a leadership update video.
141,933,535סרטונים נוצרו
116,689,951אווטארים נוצרו
19,574,242סרטונים תורגמו
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מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
תכונות עיקריות

יכולות של Corporate Video Maker

עריכת וידאו עם בינה מלאכותית, ברמה של מקצוענים

העלה את הצילומים שלך ותן לעורך הווידאו עם בינה מלאכותית להסיר אוטומטית מילים מיותרות, השהיות, התחלה מחדש וטייקים חוזרים. מעברי וידאו בלתי נראים מגשרים על כל פער חזותי, כך שאתה עורך את הווידאו ומנקה כל טייק בלי כלי עריכת וידאו ידניים, טיימליינים או צילומי השלמה מחדש.

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AI video editor cleaning up corporate footage automatically.

יצירת סרטוני חברה מתסריט

הדבק תסריט וצור במהירות וידאו תדמיתי מלא, עם סצנות, קריינות ותזמון שנבנים אוטומטית. מנוע הטקסט‑לווידאו מטפל בכל תהליך יצירת הווידאו מקצה לקצה, כך שאתה מפיק וידאו מקצועי, סרטון הסבר או תוכן וידאו בלי לצלם ובלי להכין סטוריבורד.

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Corporate video built automatically from a script with AI.

קריינות AI מקצועית לסרטוני וידאו עסקיים

צור קריינות טבעית ביותר מ־175 שפות ישירות מהתסריט שלך, או שיבט את הקול של מנהל מהקלטה קצרה. עם שיבוט קול מבוסס AI, כל סרטון עסקי מקצועי ואיכותי שומר על טון אחיד בכל האזורים — בלי להקליט מחדש אפילו שורת קריינות אחת.

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AI voiceover studio generating multilingual narration for business video.

All-in-One Online Video Editor

להתאים סצנות, להחליף רקעים, להוסיף אנימציה וגרפיקה, ולהטמיע את לוגו החברה שלך עם בקרות פשוטות. העורך הכול-באחד הזה וג׳נרטור סרטוני ה‑AI הם עורך הווידאו אונליין ששומר על אחידות המותג, כך שכל אחד יכול ליצור תוצאות מקצועיות – בלי שום ניסיון קודם.

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All-in-one online video editor keeping corporate videos on brand.

לתרגם סרטוני תדמית עסקיים מקצועיים

להגיע לכל משרד בשפה שלו בלי לבנות מחדש את התוכן. מתרגם הווידאו מבצע לוקליזציה לכל סרטון ארגוני ליותר מ־175 שפות, עם סנכרון שפתיים מדויק ושמירה על הקול המקורי. לפרסם סרטונים מלוטשים לפלטפורמות הווידאו שלך ולכל רשתות החברתיות מהקלטה אחת.

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Translating professional corporate videos into 175+ languages.

Corporate video ideas and use cases

Make a Business Video for Updates

Make a Business Video for Updates

Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.

Training Videos and Employee Onboarding

Training Videos and Employee Onboarding

Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.

סרטוני מוצר, דמו ו־Walkthroughs

סרטוני מוצר, דמו ו־Walkthroughs

Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.

שיווק, מבצעים והגברת מודעות למותג

שיווק, מבצעים והגברת מודעות למותג

Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.

יצירת סרטוני הדרכת ציות

יצירת סרטוני הדרכת ציות

Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.

מסרי וידאו עסקיים מרתקים

מסרי וידאו עסקיים מרתקים

Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.

איך זה עובד

איך יוצר וידאו תאגידי עובד

Create a corporate video with HeyGen in four clear steps that take you from a written script to a polished, share-ready video.

שלב 1

לבחור טמפלייט

לבחור סטייל, להגדיר יחס רוחב-גובה, צבעים ולייאאוט, ואז לטעון את ערכת המיתוג שלך.

שלב 2

Add Your Script

לכתוב או להדביק את הסקריפט, להתאים את הקצב, והמערכת תחלק אותו לסצנות באופן אוטומטי.

Step 3

התאמה אישית וניקוי

להוסיף קריינות, רקעים וכתוביות, ואז להריץ Speech Cleanup כדי להסיר מילים מיותרות והפסקות.

Step 4

ליצור ולשתף

לרנדר את הווידאו הסופי ב‑HD או 4K, ואז להוריד אותו או לפרסם אותו לערוצים שלך תוך דקות.

Choosing a corporate video template and loading a brand kit.
Adding a script to a corporate video and splitting it into scenes.
Customizing a corporate video and running Speech Cleanup.
Generating a finished corporate video and sharing it in HD or 4K.

שאלות נפוצות (FAQs)

איך ליצור וידאו מאפס עם יוצר סרטוני AI?

You don't have to start from scratch. This intuitive video maker lets you create a video: paste a script to easily create scenes, or create simple updates from a template. With url to video you can build a corporate video online and get a professional-looking result.

Will an AI corporate video look professional enough for executives?

כן. הפלט נוצר ב‑HD או 4K עם מציגים מציאותיים, סנכרון שפתיים טבעי ושליטה במחוות, כך שהוא נראה כמו וידאו שצולם במצלמה. עם Avatar IV, עדכון הנהלה נראה כאילו הופק בסטודיו, ו‑Speech Cleanup מסיר מילים מיותרות או פאוזות מביכות לפני שאתה משתף.

האם אפשר להתאים טמפלייטים מוכנים של סרטוני חברה למותג שלי?

Yes. Start from ready-made templates built for business, then make each video template your own. Choose a business video template or our customizable video templates, swap colors and your logo, and your corporate video templates and customizable templates stay on brand.

Can I add royalty-free stock footage and export watermark-free?

כן. אפשר להוסיף סרטוני סטוק ללא תמלוגים, להוסיף אנימציה או להעלות קליפים שלך ולשלב אותם עם סצנות AI דרך Image to Video. כשתסיים, אפשר לייצא את הווידאו ולשתף אותו כקובץ MP4 ב‑HD או 4K, בלי סימן מים.

האם יש כלי חינמי ליצירת סרטוני וידאו לעסקים שאפשר להכין בו סרטונים תוך דקות?

כן. בתור כלי חינמי ליצירת סרטוני עסקים, HeyGen מאפשר ליצור סרטוני חברה אונליין בלי כרטיס אשראי. צור סרטונים בחינם בתוכנית האונליין החינמית, כולל סרטון אונליין תוך דקות, והשתמש בדיבוב AI כדי להתרחב ליותר מ־175 שפות.

How do corporate videos boost conversion in marketing?

Add a clear call-to-action to any video and track how it lifts conversion across campaigns. Use the subtitle generator for accessibility, then explore more video styles, from ads to a promo, and scale every campaign from one script.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

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להפוך תסריטים לסרטוני תדמית עסקיים מקצועיים עם בינה מלאכותית.

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