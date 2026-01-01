להפוך כל תסריט לסרטון תדמית מקצועי תוך דקות עם יוצר הסרטונים העסקיים הזה. בלי מצלמות, בלי צוותי צילום, בלי תוכנות עריכה. ליצור עדכונים פנימיים, הדרכות וסיפורי מותג שמוכנים לשיתוף.
יכולות של Corporate Video Maker
עריכת וידאו עם בינה מלאכותית, ברמה של מקצוענים
העלה את הצילומים שלך ותן לעורך הווידאו עם בינה מלאכותית להסיר אוטומטית מילים מיותרות, השהיות, התחלה מחדש וטייקים חוזרים. מעברי וידאו בלתי נראים מגשרים על כל פער חזותי, כך שאתה עורך את הווידאו ומנקה כל טייק בלי כלי עריכת וידאו ידניים, טיימליינים או צילומי השלמה מחדש.
יצירת סרטוני חברה מתסריט
הדבק תסריט וצור במהירות וידאו תדמיתי מלא, עם סצנות, קריינות ותזמון שנבנים אוטומטית. מנוע הטקסט‑לווידאו מטפל בכל תהליך יצירת הווידאו מקצה לקצה, כך שאתה מפיק וידאו מקצועי, סרטון הסבר או תוכן וידאו בלי לצלם ובלי להכין סטוריבורד.
קריינות AI מקצועית לסרטוני וידאו עסקיים
צור קריינות טבעית ביותר מ־175 שפות ישירות מהתסריט שלך, או שיבט את הקול של מנהל מהקלטה קצרה. עם שיבוט קול מבוסס AI, כל סרטון עסקי מקצועי ואיכותי שומר על טון אחיד בכל האזורים — בלי להקליט מחדש אפילו שורת קריינות אחת.
All-in-One Online Video Editor
להתאים סצנות, להחליף רקעים, להוסיף אנימציה וגרפיקה, ולהטמיע את לוגו החברה שלך עם בקרות פשוטות. העורך הכול-באחד הזה וג׳נרטור סרטוני ה‑AI הם עורך הווידאו אונליין ששומר על אחידות המותג, כך שכל אחד יכול ליצור תוצאות מקצועיות – בלי שום ניסיון קודם.
לתרגם סרטוני תדמית עסקיים מקצועיים
להגיע לכל משרד בשפה שלו בלי לבנות מחדש את התוכן. מתרגם הווידאו מבצע לוקליזציה לכל סרטון ארגוני ליותר מ־175 שפות, עם סנכרון שפתיים מדויק ושמירה על הקול המקורי. לפרסם סרטונים מלוטשים לפלטפורמות הווידאו שלך ולכל רשתות החברתיות מהקלטה אחת.
Corporate video ideas and use cases
Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.
Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.
Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.
Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.
Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.
Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.
איך יוצר וידאו תאגידי עובד
Create a corporate video with HeyGen in four clear steps that take you from a written script to a polished, share-ready video.
לבחור סטייל, להגדיר יחס רוחב-גובה, צבעים ולייאאוט, ואז לטעון את ערכת המיתוג שלך.
לכתוב או להדביק את הסקריפט, להתאים את הקצב, והמערכת תחלק אותו לסצנות באופן אוטומטי.
להוסיף קריינות, רקעים וכתוביות, ואז להריץ Speech Cleanup כדי להסיר מילים מיותרות והפסקות.
לרנדר את הווידאו הסופי ב‑HD או 4K, ואז להוריד אותו או לפרסם אותו לערוצים שלך תוך דקות.
You don't have to start from scratch. This intuitive video maker lets you create a video: paste a script to easily create scenes, or create simple updates from a template. With url to video you can build a corporate video online and get a professional-looking result.
כן. הפלט נוצר ב‑HD או 4K עם מציגים מציאותיים, סנכרון שפתיים טבעי ושליטה במחוות, כך שהוא נראה כמו וידאו שצולם במצלמה. עם Avatar IV, עדכון הנהלה נראה כאילו הופק בסטודיו, ו‑Speech Cleanup מסיר מילים מיותרות או פאוזות מביכות לפני שאתה משתף.
Yes. Start from ready-made templates built for business, then make each video template your own. Choose a business video template or our customizable video templates, swap colors and your logo, and your corporate video templates and customizable templates stay on brand.
כן. אפשר להוסיף סרטוני סטוק ללא תמלוגים, להוסיף אנימציה או להעלות קליפים שלך ולשלב אותם עם סצנות AI דרך Image to Video. כשתסיים, אפשר לייצא את הווידאו ולשתף אותו כקובץ MP4 ב‑HD או 4K, בלי סימן מים.
כן. בתור כלי חינמי ליצירת סרטוני עסקים, HeyGen מאפשר ליצור סרטוני חברה אונליין בלי כרטיס אשראי. צור סרטונים בחינם בתוכנית האונליין החינמית, כולל סרטון אונליין תוך דקות, והשתמש בדיבוב AI כדי להתרחב ליותר מ־175 שפות.
Add a clear call-to-action to any video and track how it lifts conversion across campaigns. Use the subtitle generator for accessibility, then explore more video styles, from ads to a promo, and scale every campaign from one script.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך תסריטים לסרטוני תדמית עסקיים מקצועיים עם בינה מלאכותית.