להפוך פוסטים בבלוג לסרטונים קצרים שאנשים באמת צופים בהם. עם HeyGen אפשר להמיר מאמרים, מדריכים וניוזלטרים לסרטוני פרזנטור שמשלבים טקסט על המסך, ויז׳ואלים וקריינות – בלי לפתוח אפילו עורך וידאו. למחזר את התוכן הכתוב הכי טוב שלך לקליפים מוכנים לגלילה לכל ערוץ.
Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.
Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.
Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.
Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.
Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.
Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.
למה לבחור ב‑HeyGen להמרת בלוגים לסרטוני AI
HeyGen הופכת את זה לפשוט להפוך תוכן כתוב ארוך לסרטונים קצרים ומדויקים, שמתאימים לאיך שאנשים צורכים מידע היום. אפשר להתחיל מכתובת URL של בלוג או מטקסט שהדבקת, ואז לתת ל-AI לסכם את הרעיונות המרכזיים, לבנות תסריט ולהרכיב עבורך את הסצנות. ככה מקבלים סרטונים מותאמים למותג מתוך ספריית התוכן הקיימת שלך, בלי להתחיל מאפס.
להפוך מאמרים, טיוטוריאלים ופוסטים של thought leadership שמביאים ביצועים גבוהים לסרטוני וידאו איכותיים שמרחיבים את טווח ההשפעה שלהם. פוסט בלוג אחד יכול להפוך למספר קליפים לפיד החברתי, לקמפיינים במייל ולדפי נחיתה, כדי למצות יותר ערך מהתוכן שכבר יצרת.
HeyGen מנתחת את הבלוג שלך כדי לשמור על הטון, המסרים המרכזיים והמבנה הכללי. אפשר ללטש את הסקריפטים, להחליף דוגמאות ולהתאים את האורך, כך שכל סרטון עדיין נשמע כמוך – רק בפורמט ויזואלי ותמציתי יותר, עם קול AI.
בלי מצלמות, טיימליינים ועריכה ידנית. HeyGen מטפלת במגישים, בלייאאוטים ובקצב, כך שמנהלי שיווק, כותבים ומומחי תוכן יכולים ליצור וידאו ישירות מהתוכן שלהם בלי צווארי בקבוק בהפקה.
כתובת בלוג, מסמך או טקסט לווידאו
להתחיל מקישור לבלוג חי, מסמך שהעלית או טקסט שהדבקת. HeyGen מוציאה כותרות, פסקאות מפתח ודוגמאות חשובות, ואז ממפה אותן לתוכנית וידאו ברורה. אתה מחליט מה להשאיר, לקצר או להסיר לפני יצירת הסרטון.
יצירת תסריטי AI וסיכומם
תן ל-AI להפוך קטעים ארוכים לנראציה ממוקדת עם קריינות שמתאימה לקצב הווידאו. צור סקрипט טיוטה מהמאמר שלך, ואז כוונן את הטון, האורך והקריאות לפעולה. סקрипטים קצרים יותר שומרים על מעורבות הצופים תוך שמירה על הרעיונות המרכזיים שלך.
מציגים, קריינות וכתוביות
בחר אווטארים ריאליסטיים או פורמט של קול AI בלבד כדי להעביר את המסר שלך בעשרות שפות. כתוביות אוטומטיות משפרות נגישות וזמן צפייה, במיוחד בפלטפורמות שבהן הצפייה היא בלי סאונד, בעוד הגדרות הקול שומרות על התאמה מלאה לשפה ולסגנון של המותג שלך.
פריסות ויזואליות, מדיה ויחסי גובה-רוחב
להשתמש בלייאאוטים שמשלבים טקסט, מציג ואמצעי מדיה תומכים בלי עיצוב ידני. להוסיף ויז׳ואלים מסטוק, צילומי מסך או דיאגרמות כדי לחזק את הסיפור שלך, ואז לייצא בפורמטים אנכיים, ריבועיים או רחבים לכל ערוץ וליצור סרטונים מושכים.
איך להשתמש במחולל הבלוג‑לווידאו עם בינה מלאכותית
HeyGen נותנת לך תהליך מודרך מבלוג ועד וידאו מוכן בכמה צעדים ממוקדים. אתה מביא את התוכן, והמערכת עוזרת לך לארוז אותו לצפייה מהירה.
להדביק כתובת URL של פוסט בבלוג, להעלות PDF או להכניס את טקסט המאמר. HeyGen מנתחת את התוכן, מזהה את החלקים המרכזיים ומכינה עבורך מתווה מובנה שאפשר ללטש לסרטונים משכנעים.
השתמש ב‑AI כדי לסכם פסקאות ארוכות לשורות קצרות שמתאימות לדיבור. ערוך את הסקריפט כך שיתאים לסגנון הדיבור שלך, כוונן את האורך והדגש את התובנות החשובות ביותר עבור הקהל שלך.
לבחור אווטאר או פרופיל קול, לבחור לייאאוטים ולהוסיף ויז׳ואלים תומכים. להשתמש בצילומי מסך, תמונות מוצר או קליפים מסטוק כדי להפוך רעיונות מופשטים לקלים יותר להבנה.
צור את הווידאו, בדוק את התזמון ואז ייצא בפורמטים שמתאימים לבלוג, לרשתות החברתיות או לפלטפורמות הפנימיות שלך. אפשר לפתוח מחדש את הפרויקט בכל רגע כדי לעדכן את הסקריפט או הוויז׳ואלים כשהתוכן שלך משתנה.
Blog to video AI היא טכנולוגיה שהופכת תוכן כתוב כמו פוסטים בבלוג, מאמרים ומדריכים לווידאו. היא מסכמת את הטקסט, יוצרת תסריט ומרכיבה סצנות עם קריינות, כתוביות ואלמנטים ויזואליים, כך שאנשים יכולים לצפות במקום לקרוא.
HeyGen מקבלת את קישור הבלוג או הטקסט שלך, מאתרת את הרעיונות המרכזיים ומציעה תסריט ומבנה סצנות. אתה מעדן את התסריט, בוחר מציג ויז׳ואלים, ואז יוצר וידאו שעוקב אחרי הזרימה של המאמר המקורי שלך לקהל רחב יותר.
לא. תהליך העבודה מיועד למשווקים, כותבים ומורים שמכירים את התוכן שלהם – לא כלי עריכה – כדי לשדרג את יצירת הווידאו. טמפלייטים, מציגים ושליטה פשוטה מטפלים בשבילך בפריסות ובתזמון.
כן. אפשר לערוך תסריטים, לבחור קולות ולהחיל אלמנטים של המותג כמו צבעים ולוגואים. כך סרטוני הבלוג נשארים מיושרים לתוכן הקיים שלך ולהנחיות העיצוב שלך ליצירת וידאו.
כן. הדבק כתובות URL או טקסט מארכיון התוכן שלך והפוך פוסטים בבלוג לסרטונים חדשים. זו דרך פשוטה להחיות ולהפיץ מחדש מאמרים שעדיין יש להם ערך, באמצעות תוכן וידאו.
HeyGen תומכת במגוון שפות לדיבוב ולכתוביות, כך שאפשר להשתמש מחדש באותו תוכן בלוג לאזורים שונים. אפשר ליצור גרסאות וידאו במספר שפות מאותו מאמר, בלי לבנות מחדש את הוויז׳ואלים בכל פעם בעזרת video translator.
אפשר להטמיע אותם מחדש בפוסט הבלוג המקורי, לפרסם אותם ברשתות חברתיות, לשלב אותם בקמפיינים במייל, לשתף בפורטלים פנימיים או לאחסן אותם בעמודי נחיתה כסרטוני וידאו. כל מקום שבו קורא יכול להרוויח מסיכום ויזואלי הוא התאמה טובה.
הרבה סרטוני בלוג עובדים הכי טוב כשהם באורך של דקה עד שלוש דקות עבור סיכומים ברמת על. לתוכן מעמיק יותר, אפשר לפצל מאמר ארוך לכמה סרטונים קצרים יותר, כדי שהצופים יוכלו לבחור את החלקים שמעניינים אותם.
כן. לפתוח את הפרויקט, לעדכן את הסקריפט או החלקים שהשתנו במאמר, וליצור מחדש את הווידאו. ככה הווידאו והבלוג שלך נשארים מסונכרנים בלי לבנות הכול מחדש.
כן. הטקסט, המדיה והסרטונים שנוצרים עבורך מעובדים עם דגש על פרטיות ואבטחה. אתה שומר על שליטה מלאה בתוכן שלך ובאופן שבו הסרטונים הסופיים מופצים.
