Blog to Video AI ליצירת תוכן מהירה

להפוך פוסטים בבלוג לסרטונים קצרים שאנשים באמת צופים בהם. עם HeyGen אפשר להמיר מאמרים, מדריכים וניוזלטרים לסרטוני פרזנטור שמשלבים טקסט על המסך, ויז׳ואלים וקריינות – בלי לפתוח אפילו עורך וידאו. למחזר את התוכן הכתוב הכי טוב שלך לקליפים מוכנים לגלילה לכל ערוץ.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

תוכן שיווקי ומיתוג כמובילי דעה

תוכן שיווקי ומיתוג כמובילי דעה

Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.

הדרכת מוצר ועדכוני פיצ׳רים

הדרכת מוצר ועדכוני פיצ׳רים

Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.

מיחזור תוכן SEO

מיחזור תוכן SEO

Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.

שדרוג אימיילים וניוזלטרים

שדרוג אימיילים וניוזלטרים

Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.

סיכומי למידה ופיתוח

סיכומי למידה ופיתוח

Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.

קליפים וסדרות לרשתות חברתיות

קליפים וסדרות לרשתות חברתיות

Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.

למה לבחור ב‑HeyGen להמרת בלוגים לסרטוני AI

HeyGen הופכת את זה לפשוט להפוך תוכן כתוב ארוך לסרטונים קצרים ומדויקים, שמתאימים לאיך שאנשים צורכים מידע היום. אפשר להתחיל מכתובת URL של בלוג או מטקסט שהדבקת, ואז לתת ל-AI לסכם את הרעיונות המרכזיים, לבנות תסריט ולהרכיב עבורך את הסצנות. ככה מקבלים סרטונים מותאמים למותג מתוך ספריית התוכן הקיימת שלך, בלי להתחיל מאפס.

להפוך בלוגים קיימים לספריית וידאו

להפוך מאמרים, טיוטוריאלים ופוסטים של thought leadership שמביאים ביצועים גבוהים לסרטוני וידאו איכותיים שמרחיבים את טווח ההשפעה שלהם. פוסט בלוג אחד יכול להפוך למספר קליפים לפיד החברתי, לקמפיינים במייל ולדפי נחיתה, כדי למצות יותר ערך מהתוכן שכבר יצרת.

לשמור על קול המותג והמבנה שלך כמו שהם

HeyGen מנתחת את הבלוג שלך כדי לשמור על הטון, המסרים המרכזיים והמבנה הכללי. אפשר ללטש את הסקריפטים, להחליף דוגמאות ולהתאים את האורך, כך שכל סרטון עדיין נשמע כמוך – רק בפורמט ויזואלי ותמציתי יותר, עם קול AI.

ליצור סרטוני וידאו בלי צוותים או כלים מורכבים

בלי מצלמות, טיימליינים ועריכה ידנית. HeyGen מטפלת במגישים, בלייאאוטים ובקצב, כך שמנהלי שיווק, כותבים ומומחי תוכן יכולים ליצור וידאו ישירות מהתוכן שלהם בלי צווארי בקבוק בהפקה.

כתובת בלוג, מסמך או טקסט לווידאו

להתחיל מקישור לבלוג חי, מסמך שהעלית או טקסט שהדבקת. HeyGen מוציאה כותרות, פסקאות מפתח ודוגמאות חשובות, ואז ממפה אותן לתוכנית וידאו ברורה. אתה מחליט מה להשאיר, לקצר או להסיר לפני יצירת הסרטון.


A smiling Black woman looking up against a blue background, with a white text box reading "How to cultivate healthy lifestyle" and a book icon.

יצירת תסריטי AI וסיכומם

תן ל-AI להפוך קטעים ארוכים לנראציה ממוקדת עם קריינות שמתאימה לקצב הווידאו. צור סקрипט טיוטה מהמאמר שלך, ואז כוונן את הטון, האורך והקריאות לפעולה. סקрипטים קצרים יותר שומרים על מעורבות הצופים תוך שמירה על הרעיונות המרכזיים שלך.

A woman on a phone with a "Hey Mina!" text message, next to a "Genesis Product Launch" screen and a "Script" card about optimizing productivity.

מציגים, קריינות וכתוביות

בחר אווטארים ריאליסטיים או פורמט של קול AI בלבד כדי להעביר את המסר שלך בעשרות שפות. כתוביות אוטומטיות משפרות נגישות וזמן צפייה, במיוחד בפלטפורמות שבהן הצפייה היא בלי סאונד, בעוד הגדרות הקול שומרות על התאמה מלאה לשפה ולסגנון של המותג שלך.

Voice cloning

פריסות ויזואליות, מדיה ויחסי גובה-רוחב

להשתמש בלייאאוטים שמשלבים טקסט, מציג ואמצעי מדיה תומכים בלי עיצוב ידני. להוסיף ויז׳ואלים מסטוק, צילומי מסך או דיאגרמות כדי לחזק את הסיפור שלך, ואז לייצא בפורמטים אנכיים, ריבועיים או רחבים לכל ערוץ וליצור סרטונים מושכים.

motion graphics photos to video

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב למידת מדיה
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייסינגר, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל הבלוג‑לווידאו עם בינה מלאכותית

HeyGen נותנת לך תהליך מודרך מבלוג ועד וידאו מוכן בכמה צעדים ממוקדים. אתה מביא את התוכן, והמערכת עוזרת לך לארוז אותו לצפייה מהירה.

שלב 1

להתחיל מהבלוג או מהמאמר שלך

להדביק כתובת URL של פוסט בבלוג, להעלות PDF או להכניס את טקסט המאמר. HeyGen מנתחת את התוכן, מזהה את החלקים המרכזיים ומכינה עבורך מתווה מובנה שאפשר ללטש לסרטונים משכנעים.

שלב 2

ליצור וללטש את התסריט שלך

השתמש ב‑AI כדי לסכם פסקאות ארוכות לשורות קצרות שמתאימות לדיבור. ערוך את הסקריפט כך שיתאים לסגנון הדיבור שלך, כוונן את האורך והדגש את התובנות החשובות ביותר עבור הקהל שלך.

שלב 3

בחר סגנון מציג ואלמנטים ויזואליים

לבחור אווטאר או פרופיל קול, לבחור לייאאוטים ולהוסיף ויז׳ואלים תומכים. להשתמש בצילומי מסך, תמונות מוצר או קליפים מסטוק כדי להפוך רעיונות מופשטים לקלים יותר להבנה.

שלב 4

ליצור, לייצא ולהשתמש מחדש

צור את הווידאו, בדוק את התזמון ואז ייצא בפורמטים שמתאימים לבלוג, לרשתות החברתיות או לפלטפורמות הפנימיות שלך. אפשר לפתוח מחדש את הפרויקט בכל רגע כדי לעדכן את הסקריפט או הוויז׳ואלים כשהתוכן שלך משתנה.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה Blog to Video AI?

Blog to video AI היא טכנולוגיה שהופכת תוכן כתוב כמו פוסטים בבלוג, מאמרים ומדריכים לווידאו. היא מסכמת את הטקסט, יוצרת תסריט ומרכיבה סצנות עם קריינות, כתוביות ואלמנטים ויזואליים, כך שאנשים יכולים לצפות במקום לקרוא.

איך HeyGen הופך פוסט בבלוג לסרטון?

HeyGen מקבלת את קישור הבלוג או הטקסט שלך, מאתרת את הרעיונות המרכזיים ומציעה תסריט ומבנה סצנות. אתה מעדן את התסריט, בוחר מציג ויז׳ואלים, ואז יוצר וידאו שעוקב אחרי הזרימה של המאמר המקורי שלך לקהל רחב יותר.

האם צריך כישורי הפקת וידאו כדי להשתמש בזה?

לא. תהליך העבודה מיועד למשווקים, כותבים ומורים שמכירים את התוכן שלהם – לא כלי עריכה – כדי לשדרג את יצירת הווידאו. טמפלייטים, מציגים ושליטה פשוטה מטפלים בשבילך בפריסות ובתזמון.

האם אפשר לשמור על הטון והסגנון של המותג שלי?

כן. אפשר לערוך תסריטים, לבחור קולות ולהחיל אלמנטים של המותג כמו צבעים ולוגואים. כך סרטוני הבלוג נשארים מיושרים לתוכן הקיים שלך ולהנחיות העיצוב שלך ליצירת וידאו.

האם אפשר ליצור סרטוני וידאו מפוסטים ישנים בבלוג?

כן. הדבק כתובות URL או טקסט מארכיון התוכן שלך והפוך פוסטים בבלוג לסרטונים חדשים. זו דרך פשוטה להחיות ולהפיץ מחדש מאמרים שעדיין יש להם ערך, באמצעות תוכן וידאו.

אילו שפות ואילו אזורים נתמכים?

HeyGen תומכת במגוון שפות לדיבוב ולכתוביות, כך שאפשר להשתמש מחדש באותו תוכן בלוג לאזורים שונים. אפשר ליצור גרסאות וידאו במספר שפות מאותו מאמר, בלי לבנות מחדש את הוויז׳ואלים בכל פעם בעזרת video translator.

איפה אפשר להשתמש בסרטונים שנוצרים מבלוגים?

אפשר להטמיע אותם מחדש בפוסט הבלוג המקורי, לפרסם אותם ברשתות חברתיות, לשלב אותם בקמפיינים במייל, לשתף בפורטלים פנימיים או לאחסן אותם בעמודי נחיתה כסרטוני וידאו. כל מקום שבו קורא יכול להרוויח מסיכום ויזואלי הוא התאמה טובה.

מה האורך המומלץ לסרטון מבוסס בלוג?

הרבה סרטוני בלוג עובדים הכי טוב כשהם באורך של דקה עד שלוש דקות עבור סיכומים ברמת על. לתוכן מעמיק יותר, אפשר לפצל מאמר ארוך לכמה סרטונים קצרים יותר, כדי שהצופים יוכלו לבחור את החלקים שמעניינים אותם.

האם אפשר לעדכן וידאו כשהבלוג שלי משתנה?

כן. לפתוח את הפרויקט, לעדכן את הסקריפט או החלקים שהשתנו במאמר, וליצור מחדש את הווידאו. ככה הווידאו והבלוג שלך נשארים מסונכרנים בלי לבנות הכול מחדש.

התוכן בבלוג שלי מאובטח כשאני מעלה אותו?

כן. הטקסט, המדיה והסרטונים שנוצרים עבורך מעובדים עם דגש על פרטיות ואבטחה. אתה שומר על שליטה מלאה בתוכן שלך ובאופן שבו הסרטונים הסופיים מופצים.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

