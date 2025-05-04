להפוך רעיונות, תסריטים או בריפים לסרטוני YouTube מלוטשים בעזרת HeyGen’s AI youtube video maker. ליצור פרקים מלאים, סרטוני הסבר בלי פנים ו-Shorts עם ויז׳ואלים שנוצרים ב-AI, קריינות טבעית, כתוביות אוטומטיות וייצוא ישיר מוכן ל-YouTube — בלי מצלמה, צוות או חדר עריכה.
Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.
Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.
Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.
Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.
Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.
Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.
למה HeyGen הוא יוצר סרטוני ה‑YouTube עם בינה מלאכותית הטוב ביותר
HeyGen משלבת את יכולות ה-AI המתקדמות שלה, מחולל הווידאו, פרשנות התסריט ותהליכי עבודה שמותאמים קודם כל ל-YouTube, כדי לעזור ליוצרים ולמותגים לפרסם מהר וחכם יותר. ליצור יותר תוכן, באיכות עקבית ומקומית, בלי צווארי הבקבוק הרגילים של הפקה.
מסקрипט לייצוא בתוך דקות, כדי ליצור תוכן YouTube במהירות. HeyGen מאוטומטת את הסטוריבורד, הוויז׳ואלס, הקול והתזמון, כדי שתוכל להתמקד ביצירת תוכן – לא בעריכה.
ליצור פרקים ארוכים, סדרות טיוטוריאל, Shorts, אינטרואים וקליפים ממוחזרים עם ייצוא מוכן למטאדטה, הצעות לתמונות ממוזערות ופריסטים של יחס מסך שמכוונים למקסימום גילוי ושימור קהל.
עם מתרגם הווידאו אפשר לתרגם תסריטים, ליצור דיבוב מקומי ולצרוב כתוביות מדויקות, כדי שכל סרטון ירגיש טבעי בכל שוק.
אינטליגנציה מ״סקריפט לווידאו״
הדבק תסריט או העלה תמליל, ו-HeyGen, כלי AI, מנתח סצנות, מקצבים והדגשות כדי לבנות סטוריבורד מובנה ליצירת וידאו. יוצר סרטוני ה-YouTube ב-AI מתאים ויז׳ואלים ו-B-roll לתסריט, יוצר כתוביות מתוזמנות ומייצר דיבוב בקול טבעי ששומר על הכוונה המקורית.
יצירה של סרטונים באורך מלא וקצר
להפיק פרקים באורך 8+ דקות או סרטוני Shorts של 15–60 שניות מאותו תסריט מקור. HeyGen מציעה פריסטים מובנים לפלטפורמות והתאמה אוטומטית לגודל, כך שאתה יוצר יצירה אחת ראשית ומייצא ממנה כל פורמט שאתה צריך.
ויז׳ואלים והרכבת סצנות מונעי AI
צור סצנות קולנועיות, גרפיקות מונפשות, דמו למוצרים או ויז׳ואלים אבסטרקטיים מפרומפטים. המנוע מרכיב אוטומטית תנועות מצלמה, מגוון שוטים ומעברים, כדי לקבל מראה מקצועי.
המרת תמונה לווידאו ומחזור שימוש בקליפים
לייבא קליפים או וידאו ארוך, ואז לחתוך, לקצר ולערוך אותם אוטומטית ל-Shorts או רילז היילייטס.פיצ׳רי image to videoכדי להנפיש סטילס ותמונות מוצר לת׳אמבניילים וקטעים עשירים ומושכים יותר.
איך להשתמש ביוצר סרטוני ה-YouTube עם בינה מלאכותית
להפוך רעיונות הווידאו שלך למציאות עם HeyGen, יוצר סרטוני ה‑YouTube המתקדם מבוסס ה‑AI, בכמה צעדים פשוטים.
להדביק תסריט, להעלות תמלול או לתאר רעיון. אפשר גם לספק חומרי וידאו קיימים או כתובת URL של מוצר.
בחר בין פורמט ארוך, קצר, או שניהם. בחר סגנון ויזואלי, אפשרות אווטאר ומודל קול. אפשר להחיל פריסטים של המותג לפי הצורך.
HeyGen יוצרת סטוריבורד וטיוטת וידאו. אפשר לערוך כתוביות, להחליף B-roll, לכוון קצב, או לעדכן את טון הקול בעזרת בקרות פשוטות.
ייצא קבצים מותאמים ל-YouTube, קבצי כתוביות SRT, תמונות ממוזערות ומטא-דאטה. השתמש בהעלאה ישירה או ב-API לפרסום מתוזמן ותהליכי עבודה באצווה.
יוצר סרטוני YouTube עם בינה מלאכותית ממיר תסריטים, בריפים או חומרי וידאו קיימים לסרטוני YouTube מלאים, תוך שימוש ב‑AI לויז׳ואלים, קריינות, כתוביות והרכבת סצנות. HeyGen מייצרת גם נכסים ארוכים וגם קצרים שמוכנים להעלאה, כדי שיוצרי תוכן יוכלו להתמקד באסטרטגיית התוכן.
כן. HeyGen תומכת ביצירה במגוון פורמטים. צור וידאו ארוך אחד כמאסטר והפק ממנו אוטומטית סרטוני Shorts, קליפים וטיזרים עם עריכות וכתוביות מותאמות לצפייה במובייל, כדי לשפר את היכולת שלך ליצור YouTube Shorts.
כן. HeyGen מציעה כותרות, תיאורים, תגיות וסימוני פרקים שמותאמים להמלצות של YouTube, ועוזרת ליוצרי תוכן להיחשף ולהתאנדקס בצורה יעילה יותר.
בהחלט. אפשר לייבא חומרי וידאו קיימים, ו‑HeyGen תערוך אותם אוטומטית, תוסיף כתוביות, תיצור B-roll ותמקסס את התוכן לסרטונים ו‑Shorts מוכנים לפרסום.
HeyGen מייצרת כתוביות אוטומטיות מדויקות מאוד ותומכת בתרגום למגוון רחב של שפות. אפשר לערוך את הכתוביות ואת דיבוב הקול המתורגם כדי להבטיח דיוק ונואנסים מקומיים.
כן. אפשר להעלות דוגמת קול כדי לשבט את הקול שלך, או ליצור אווטאר מותאם אישית שיגיש את הסקריפטים בצורה עקבית בין פרקים וסדרות, וכך להקל על יצירת סרטוני YouTube.
ייצוא קבצי MP4 בפורמט סטנדרטי ואנכי, קבצי כתוביות SRT, תמונות תצוגה מקדימה וחבילות מטא־דאטה כדי ליצור סרטונים באיכות גבוהה. אינטגרציות API תומכות בהעלאות מרובות ובפרסום מתוזמן.
רוב הטיוטות נוצרות תוך דקות. זמן הרינדור הסופי תלוי באורך ובמורכבות. עיבוד באצוות ומשימות דרך API ניתנים להרחבה כדי להתמודד עם הפקה בנפח גבוה עבור יוצרי תוכן.
אתה שומר על בעלות מלאה ועל כל הזכויות לכל הווידאו והנכסים שאתה יוצר עם HeyGen. ודא שלתוכן צד שלישי שאתה כולל יש רישיון מתאים.
כן. HeyGen משתמשת באבטחה ברמת אנטרפרייז, בהרשאות מבוססות תפקידים ובבקרות סביבת עבודה פרטית כדי להגן על תוכן ועל תהליכי הפקה.
