צור כתוביות מדויקות וקריאות באופן אוטומטי עם מחולל הכתוביות לסרטוני AI של HeyGen. הפוך אודיו מדובר לכתוביות ותמלילים מתוזמנים בצורה מושלמת שמגבירים נגישות, מעורבות והגעה לקהלים חדשים. בלי תמלול ידני, בלי טיימליין לעריכה – רק תוצאות מהירות שמונעות על ידי AI.
Many viewers watch without sound. Automatically generate captions for Reels, Shorts, and TikTok to improve watch time and engagement.
Manual captioning slows campaigns. Use an AI video caption generator to publish accessible, searchable marketing videos faster.
Captions improve comprehension and accessibility. Generate clear subtitles for lessons, onboarding, and tutorials without manual transcription using an AI-powered subtitle generator.
Ensure company updates are understood by all employees through clear video content and captions. Captions make internal videos inclusive and easy to follow across environments.
Reaching global audiences often requires subtitles. Generate and translate captions quickly while keeping timing consistent with accurate captions.
Captions support accessibility standards and inclusive viewing. AI captioning helps teams meet requirements for video content without added production costs.
למה HeyGen הוא מחולל כתוביות הווידאו עם בינה מלאכותית הטוב ביותר
HeyGen משלבת יצירת סרטוני AI עם כתוביות חכמות, כדי לעזור לצוותים להפיק סרטונים נגישים ובעלי ביצועים גבוהים בקנה מידה גדול. מסרטוני סושיאל ועד תוכן הדרכה, הכתוביות נוצרות במהירות ונשארות מסונכרנות בכל פורמט.
ה‑AI ממיר דיבור לכתוביות בדיוק גבוה, אפילו במבטאים וסגנונות דיבור שונים. תקדיש פחות זמן לתיקון הטקסט ויותר זמן לפרסום תוכן.
צור ותרגם כתוביות למגוון שפות בעזרת יכולות מתרגם וידאו מובנות וג׳נרטור כתוביות מבוסס בינה מלאכותית. הרחב את קהל היעד הגלובלי שלך בלי לעשות את אותה עבודה פעמיים, על ידי הוספת כתוביות במספר שפות.
כתוביות נוצרות כחלק מתהליך יצירת סרטוני ה‑AI, כך שהווידאו, הקול והטקסט נשארים מסונכרנים בצורה מושלמת – בלי צורך בכלים נוספים.
יצירת כתוביות אוטומטית עם AI
להעלות וידאו או ליצור אחד עם AI ולקבל כתוביות מיידית. מחולל כתוביות הווידאו עם בינה מלאכותית מתמלל את הדיבור, מתזמן את הכתוביות בדיוק ומכין אותן לשימוש מיידי.
כתוביות ניתנות לעריכה עם שליטה מלאה
לסקור ולשפר כתוביות בקלות. להתאים ניסוח, תזמון או פורמט לסגנון המותג, תוך שמירה על סנכרון מלא בין הכתוביות לווידאו.
כתוביות מרובות שפות ותרגום
תרגם כתוביות למגוון שפות בתוך שניות. שמור על בהירות ותזמון עקביים בין אזורים שונים בלי ליצור מחדש וידאו או כתוביות ידנית.
ייצוא ואינטגרציה חלקים
לייצא סרטונים עם כתוביות מוטמעות או להוריד קובצי כתוביות לפלטפורמות שונות. הכתוביות נשארות תואמות לתהליכי וידאו ברשתות חברתיות, אתרים ותהליכי וידאו פנימיים.
איך להשתמש במחולל כתוביות הווידאו עם בינה מלאכותית
צור כתוביות וידאו מדויקות בעזרת AI בארבעה צעדים פשוטים.
להתחיל מווידאו קיים או ליצור אחד חדש עם מחולל סרטוני ה‑AI של HeyGen.
ה‑AI מנתח את הדיבור ומייצר כתוביות מתוזמנות בצורה מושלמת, בלי תמלול ידני.
לעבור על הטקסט, להתאים את התזמון או לתרגם כתוביות לשפות אחרות לפי הצורך.
להוריד את הווידאו עם הכתוביות או קבצי הכתוביות, ולפרסם את תוכן הווידאו שלך בכל הפלטפורמות מיד.
מחולל כתוביות וידאו עם בינה מלאכותית משתמש ב‑AI כדי להמיר אודיו מדובר לכתוביות מתוזמנות באופן אוטומטי. הוא חוסך את הצורך בתמלול ידני ובסנכרון כתוביות.
הדיוק גבוה כשהאודיו ברור. ה‑AI של HeyGen מיועד לזהות מבטאים ודפיי דיבור טבעיים, כדי לצמצם את זמן התיקונים.
כן. אפשר לערוך את הכתוביות לחלוטין, כדי להתאים את הניסוח, התזמון או העיצוב לפני ייצוא הווידאו שלך.
כן. אפשר ליצור כתוביות בשפה אחת ולתרגם אותן לשפות אחרות בעזרת יכולות video translator המובנות לקבלת כתוביות מדויקות.
כן. כתוביות מעלות את זמן הצפייה, הנגישות וההבנה, במיוחד בפלטפורמות חברתיות שבהן סרטונים מתנגנים אוטומטית בלי סאונד. גלה אפשרויות שנתיות משתלמות תמחור שמתחילות מ-$79 לשנה.
כן. אפשר לייצא וידאו עם כתוביות מוטמעות או להוריד קובצי כתוביות לפלטפורמות שונות כמו YouTube או Vimeo.
כן. כתוביות משתלבות בצורה חלקה עם תהליכי יצירת סרטוני ה‑AI של HeyGen, כולל טקסט לווידאו ותמונה לווידאו.
כתוביות עוזרות להפוך וידאו לנגיש לצופים שהם חירשים, כבדי שמיעה או צופים בלי סאונד, ותומכות ביצירת תוכן אינקלוסיבי.
כן. כל הזכויות על כל הכתוביות והווידאו שנוצרים בעזרת מחולל כתוביות הווידאו עם בינה מלאכותית נשארות שלך במלואן.
