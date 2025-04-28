סרטוני מציג AI ב־175 שפות

HeyGen’s AI Presenter עוזר לך ליצור סרטונים מלוטשים בלי מצלמות, סטודיואים או טאלנט על המסך. במקום להקליט את עצמך, פשוט כותבים תסריט, בוחרים אווטאר מציג, ונותנים ל‑HeyGen ליצור סרטון שמעביר את המסר שלך בצורה ברורה ועקבית.
איך ליצור סרטוני וידאו עם מציגי AI?
להפוך כל רעיון, מסמך או חומר הדרכה לסרטון מרתק עם מציג AI מציאותי.
HeyGen הופכת יצירת וידאו מקצועי לפשוטה, מהירה וניתנת להרחבה.
להתחבר ל‑HeyGen, לפתוח טיוטה קיימת, לבחור טמפלייט מוכן או להתחיל פרויקט מאפס.
בחר מבין יותר מ־1100 אווטארים כמו Business Casual Lily או צור מציג מותאם אישית משלך בעזרת תמונה או וידאו אחד.
כתוב או הדבק את הטקסט שלך והשתמש בעוזר הסקריפטים מבוסס ה‑AI של HeyGen כדי ללטש את המסר. אפשר גם להעלות אודיו משלך או לבחור אחת מיותר מ‑600 קולות טקסט‑לדיבור.
ליצור סרטון עם מציג אנושי בתוך דקות, לבדוק את התוצאה ולהוריד או לשתף אותו מיד.
יכולות חזקות שהופכות את מציג ה‑AI שלנו לייחודי
מציגי AI מותאמים אישית
לבחור מבין יותר מ־1100 מציגי AI או לעצב אחד שמייצג את המותג שלך, המנכ״ל או אותך עצמך. להוסיף לוגואים, רקעים, מחוות או תלבושות כדי שכל מצגת תהיה מותאמת למותג ואותנטית.
מציגי AI שמדברים ביותר מ־175 שפות וניבים
לוקליזציה של התוכן שלך בלי מאמץ. המציגים מבוססי ה‑AI שלך יכולים לדבר ביותר מ‑100 שפות וניבים, עם הגייה מושלמת וסנכרון שפתיים טבעי.
להשתמש בקול המקורי או לשבט את הקול שלך כדי ליצור סרטונים רב־לשוניים שנשמעים אמיתיים ועקביים.
כלי AI שמעלים את היעילות
מציג AI הוא מציג וירטואלי על המסך שמעביר את הסקריפט שלך כווידאו. עם HeyGen אפשר ליצור תוכן מקצועי בהובלת מציג, בלי מצלמות או צילום, מה שהופך יצירת וידאו למהירה יותר, עקבית יותר וקלה יותר להרחבה.
להתחבר ל-HeyGen, לבחור את מציג ה-AI / האווטאר, להוסיף את הסקריפט או הקול שלך, להתאים את המיתוג, וליצור וידאו מקצועי תוך כמה דקות בלבד.
כן. הרבה צוותים משתמשים ב‑HeyGen AI Presenters לאונבורדינג, ציות והדרכות פנימיות. סרטונים בהובלת פרזנטור עוזרים להעביר הסברים עקביים וקלים לעדכון כשנהלים או מדיניות משתנים
כן. אפשר להעלות הקלטת קול שלך או לשבט אותה בעזרת טכנולוגיית שיבוט הקול של HeyGen, כך שהמציג מבוסס ה-AI ידבר באופן טבעי בקול שלך ובמבטא שלך.
כן. צוותים משתמשים ב-HeyGen AI Presenters לדמוים של מוצרים, הכרזות ותוכן מכירות חינוכי. בשילוב עם Personalized Video Platform אפשר להתאים את המסרים לקהלים שונים.
כן. HeyGen מציעה מגוון מציגים וסגנונות שמתאימים למותג שלך. כדי לקבל שליטה טובה יותר על טון הקול וההגשה, חלק מהצוותים משתמשים בAI Voice Generatorבמקביל לסרטוני המציגים.
את רוב הסרטונים אפשר ליצור תוך דקות. ברגע שהתסריט שלך מוכן, HeyGen מייצרת במהירות את סרטון המציג, ועדכונים בהמשך דורשים רק עריכה של הטקסט.
לא. אפשר ליצור אונליין בלבד סרטוני מציג AI באיכות מקצועית. לא צריך מצלמות, מיקרופונים, אולפנים או כלי עריכה – רק את הסקריפט שלך והדמיון.
