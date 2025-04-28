סרטוני מציג AI ב־175 שפות

HeyGen’s AI Presenter עוזר לך ליצור סרטונים מלוטשים בלי מצלמות, סטודיואים או טאלנט על המסך. במקום להקליט את עצמך, פשוט כותבים תסריט, בוחרים אווטאר מציג, ונותנים ל‑HeyGen ליצור סרטון שמעביר את המסר שלך בצורה ברורה ועקבית.

  • יותר מ-1000 מגישי AI מציאותיים
  • לדבר ביותר מ־175 שפות וניבים
  • ליצור סרטוני וידאו מקצועיים בתוך דקות
131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
איך ליצור סרטוני וידאו עם מציגי AI?

להפוך כל רעיון, מסמך או חומר הדרכה לסרטון מרתק עם מציג AI מציאותי.

HeyGen הופכת יצירת וידאו מקצועי לפשוטה, מהירה וניתנת להרחבה.

שלב 1

פתח טיוטת וידאו חדשה

להתחבר ל‑HeyGen, לפתוח טיוטה קיימת, לבחור טמפלייט מוכן או להתחיל פרויקט מאפס.

שלב 2

בחר את מציג ה-AI שלך

בחר מבין יותר מ־1100 אווטארים כמו Business Casual Lily או צור מציג מותאם אישית משלך בעזרת תמונה או וידאו אחד.

שלב 3

להוסיף את הסקריפט או הקול שלך

כתוב או הדבק את הטקסט שלך והשתמש בעוזר הסקריפטים מבוסס ה‑AI של HeyGen כדי ללטש את המסר. אפשר גם להעלות אודיו משלך או לבחור אחת מיותר מ‑600 קולות טקסט‑לדיבור.

שלב 4

ליצור ולהוריד את הווידאו שלך

ליצור סרטון עם מציג אנושי בתוך דקות, לבדוק את התוצאה ולהוריד או לשתף אותו מיד.

יכולות חזקות שהופכות את מציג ה‑AI שלנו לייחודי


מציג AI

מציגי AI מותאמים אישית

לבחור מבין יותר מ־1100 מציגי AI או לעצב אחד שמייצג את המותג שלך, המנכ״ל או אותך עצמך. להוסיף לוגואים, רקעים, מחוות או תלבושות כדי שכל מצגת תהיה מותאמת למותג ואותנטית.

מציג AI

מציגי AI שמדברים ביותר מ־175 שפות וניבים

לוקליזציה של התוכן שלך בלי מאמץ. המציגים מבוססי ה‑AI שלך יכולים לדבר ביותר מ‑100 שפות וניבים, עם הגייה מושלמת וסנכרון שפתיים טבעי.

להשתמש בקול המקורי או לשבט את הקול שלך כדי ליצור סרטונים רב־לשוניים שנשמעים אמיתיים ועקביים.

מציג AI

כלי AI שמעלים את היעילות

  • טמפלייטים מקצועיים: ליצור טיוטות בתוך דקות
  • ממסמך לוידאו: להפוך קובצי PDF או PPT לסרטוני הדרכה מדובבים
  • עוזר תסריטים מבוסס AI: לפתח דיאלוג בעזרת GPT
  • קולות Text-to-Speech: לבחור מתוך יותר מ-600 אפשרויות קול
  • מיתוג מותאם אישית: להוסיף את הלוגו שלך ואת אלמנטי המותג
  • בלי ציוד מיוחד: אפשר לוותר על מצלמות והקלטה ידנית
שאלות נפוצות על מציגי AI

מהו מציג AI?

מציג AI הוא מציג וירטואלי על המסך שמעביר את הסקריפט שלך כווידאו. עם HeyGen אפשר ליצור תוכן מקצועי בהובלת מציג, בלי מצלמות או צילום, מה שהופך יצירת וידאו למהירה יותר, עקבית יותר וקלה יותר להרחבה.

איך ליצור סרטון מציג AI?

להתחבר ל-HeyGen, לבחור את מציג ה-AI / האווטאר, להוסיף את הסקריפט או הקול שלך, להתאים את המיתוג, וליצור וידאו מקצועי תוך כמה דקות בלבד.

האם אפשר להשתמש במגישי AI להכשרה ואונבורדינג?

כן. הרבה צוותים משתמשים ב‑HeyGen AI Presenters לאונבורדינג, ציות והדרכות פנימיות. סרטונים בהובלת פרזנטור עוזרים להעביר הסברים עקביים וקלים לעדכון כשנהלים או מדיניות משתנים

האם אפשר להשתמש בקול שלי בסרטון המציג עם בינה מלאכותית?

כן. אפשר להעלות הקלטת קול שלך או לשבט אותה בעזרת טכנולוגיית שיבוט הקול של HeyGen, כך שהמציג מבוסס ה-AI ידבר באופן טבעי בקול שלך ובמבטא שלך.

האם מציגי AI מתאימים לשיווק ומכירות?

כן. צוותים משתמשים ב-HeyGen AI Presenters לדמוים של מוצרים, הכרזות ותוכן מכירות חינוכי. בשילוב עם Personalized Video Platform אפשר להתאים את המסרים לקהלים שונים.

האם אפשר להתאים אישית את הקול והמראה של המציג?

כן. HeyGen מציעה מגוון מציגים וסגנונות שמתאימים למותג שלך. כדי לקבל שליטה טובה יותר על טון הקול וההגשה, חלק מהצוותים משתמשים בAI Voice Generatorבמקביל לסרטוני המציגים.

כמה זמן לוקח ליצור סרטון AI עם מציג?

את רוב הסרטונים אפשר ליצור תוך דקות. ברגע שהתסריט שלך מוכן, HeyGen מייצרת במהירות את סרטון המציג, ועדכונים בהמשך דורשים רק עריכה של הטקסט.

האם אני צריך ציוד צילום?

לא. אפשר ליצור אונליין בלבד סרטוני מציג AI באיכות מקצועית. לא צריך מצלמות, מיקרופונים, אולפנים או כלי עריכה – רק את הסקריפט שלך והדמיון.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

