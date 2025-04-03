להפוך תסריטים, מאמרים או עדכונים חיים לסרטוני חדשות מלוטשים עם מחולל הווידאו המתקדם של HeyGen המבוסס על בינה מלאכותית. מחולל החדשות ב‑AI שלנו מאוטומט קריינות, בניית סצנות, תזמון וכתוביות, כדי שתוכל לפרסם תכני חדשות בזמן אמת בלי אולפנים או צוותי הפקה. ליצור שידורי חדשות עקביים, תואמי מותג, שניתן להגדיל בקלות.
Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.
Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.
Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.
Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.
Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.
Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.
למה לבחור ב‑HeyGen להפקת חדשות עם בינה מלאכותית
HeyGen נבנתה עבור מערכות חדשות, סוכנויות ויוצרים שצריכים לפרסם חדשות מדויקות ומקצועיות במהירות. אנחנו משלבים סינתזת קול טבעית, בחירת סצנות אוטומטית ולוקליזציה מהירה כדי לשמור על הקהל שלך מעודכן ומעורב.
צור קטעי שידור מוכנים עם קצב דיבור מקצועי, גרפיקת לואו־ת׳רד ומעברי סצנות חלקים בעזרת מחולל סרטוני החדשות עם בינה מלאכותית של HeyGen. HeyGen נותנת לתוכן החדשות שלך מראה מלוטש, כדי שתוכל להתמקד בדיווח על הסיפור.
ליצור מיד סרטוני AI מכלי טקסט‑לווידאו, מ‑URLs או מפידים, ולפרסם עדכונים בכל הפלטפורמות בתוך דקות. HeyGen בנויה לסקל תהליכי עבודה מהירים, כדי שלא תפספס אף חלון הזדמנות לסטורי.
לתרגם תסריטים, להפיק דיבוב בקול טבעי, ולסנכרן כתוביות למספר שווקים בעזרת פיצ׳ר מתרגם הווידאו. HeyGen עוזרת לצוותי חדשות להרחיב את טווח ההגעה תוך שמירה על הטון והבהירות.
המרה אוטומטית מתסריט לסצנה
להדביק תסריט או להדביק כתובת URL של כתבת חדשות, HeyGen מחלק את הטקסט לסצנות, מציע ויז׳ואלים ותזמונים, ומכין טיוטה שאפשר לצפות בה מיד. זה מצמצם עריכה ידנית ומאיץ את תהליך ההפקה.
קריינות טבעית ורב־לשונית
בחר מתוך מגוון קולות AI מלאי הבעה בשפות ומבטאים שונים, או שיבוט קול מותג כדי לשמור על מסר עקבי. קצב הדיבור והאינטונציה מותאמים לסגנון חדשותי לנראטיב ברור ואמין.
טמפלייטים וגרפיקות חדשות מותאמים אישית
להשתמש בלייאאוטים מוכנים לחדר חדשות, לוארים, טיקרים ואוברליי כותרות בעזרת כלי חדשות ה-AI החינמיים שלנו. הטמפלייטים שומרים שכל סיפור יישאר מותאם למותג, בזמן שמכווננים צבע וטקסט במהירות.
לוקליזציה וכתוביות מהירות
תרגם אוטומטית תסריטים, צור מחדש קריינות, וצור כתוביות מדויקות לכל שפה. HeyGen שומרת על תזמון הסצנות כך שהגרסאות המתורגמות יישארו מוכנות לשידור.
איך להשתמש במחולל חדשות AI
תהליך עבודה פשוט וחוזר לוקח אותך מתסריט ועד וידאו מוכן לפרסום.
להדביק טקסט, להעלות מסמך או לצרף קישור לכתבת חדשות כדי להתחיל. HeyGen מנתחת את הטון והמבנה ומייצרת טיוטת וידאו ראשונית.
לבחור קול חדשות, לבחור טמפלייט ולהגדיר יחס רוחב־גובה לאתר, למובייל או לטלוויזיה. להתאים גרפיקת כותרת ואלמנטים על המסך.
תצפה בטיוטה שנוצרה, תחליף ויז׳ואלים, תעדכן את הטקסט או תשנה את הקצב. עריכות קטנות נוצרות מחדש במהירות, כדי שתישאר במסגרת הדדליין.
צור וריאציות מקומיות, ייצא קבצי MP4, או צור קישורי שיתוף והטמעות לרשתות חברתיות, לאתר ולתהליכי שידור.
מחולל חדשות AI הופך תסריטי חדשות כתובים או מאמרים לסרטונים מוכנים, עם קריינות, ויז׳ואלים, כתוביות וגרפיקת חדשות, באמצעות תהליכי עבודה אוטומטיים במקום הפקה בסטודיו.
כן, HeyGen יכולה לעבד תסריטים קצרים או להזין תוכן במהירות, ליצור טיוטה ולייצא וידאו מוכן לפרסום בתוך דקות, כדי לעזור לך להגיב מהר לחדשות מתפרצות.
HeyGen תומכת במגוון רחב של שפות עיקריות ומבטאים מקומיים. בחר את הקול שהכי מתאים לקהל שלך וצור גרסאות מותאמות לשפה באופן אוטומטי. לצרכים מתקדמים יותר של יצירה,תוכנית Proמתחילה מ-$99
לא, אפשר להסתמך על סינתזת הקול הטבעית של HeyGen או לשבט קול מורשה כדי לשמור על ביצוע עקבי, בלי צורך בסטודיו או בטאלנט מול המצלמה.
כן, אפשר להעלות לוגואים, להגדיר צבעי מותג ופונטים, ולשמור טמפלייטים כך שכל סגמנט יתאים לשפה הוויזואלית שלך בכל הסטוריז.
הכתוביות מדויקות מאוד כשאיכות האודיו טובה, ותוכל לערוך אותן לפני הייצוא. HeyGen תומכת בסגנונות כתוביות שונים ובאפשרויות מיקום מגוונות.
HeyGen מציעה ויז׳ואלים סטוק ו־b-roll לפי מילות המפתח בתסריט, ואתה יכול להחליף או להעלות צילומים משלך כדי להתאים לצורכי הדיווח.
אתה אחראי על אימות עובדות ועל אישור משפטי. HeyGen מספקת כלים להפקה מאובטחת ולבקרת תוכן, אבל בדיקה עריכתית עדיין חיונית.
