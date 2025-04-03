מחולל חדשות AI ליצירת סרטוני וידאו מוכנים לשידור

להפוך תסריטים, מאמרים או עדכונים חיים לסרטוני חדשות מלוטשים עם מחולל הווידאו המתקדם של HeyGen המבוסס על בינה מלאכותית. מחולל החדשות ב‑AI שלנו מאוטומט קריינות, בניית סצנות, תזמון וכתוביות, כדי שתוכל לפרסם תכני חדשות בזמן אמת בלי אולפנים או צוותי הפקה. ליצור שידורי חדשות עקביים, תואמי מותג, שניתן להגדיל בקלות.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

קטעי חדשות מתפרצות

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

סיכומי חדשות יומיים

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

חדשות מקומיות ועדכונים היפר־מקומיים

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

חדשות ארגוניות ופנימיות

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

דוחות נישה ודוחות ורטיקליים

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

שידורים רב־לשוניים

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

למה לבחור ב‑HeyGen להפקת חדשות עם בינה מלאכותית

HeyGen נבנתה עבור מערכות חדשות, סוכנויות ויוצרים שצריכים לפרסם חדשות מדויקות ומקצועיות במהירות. אנחנו משלבים סינתזת קול טבעית, בחירת סצנות אוטומטית ולוקליזציה מהירה כדי לשמור על הקהל שלך מעודכן ומעורב.

וידאו באיכות סטודיו בלי הסטודיו

צור קטעי שידור מוכנים עם קצב דיבור מקצועי, גרפיקת לואו־ת׳רד ומעברי סצנות חלקים בעזרת מחולל סרטוני החדשות עם בינה מלאכותית של HeyGen. HeyGen נותנת לתוכן החדשות שלך מראה מלוטש, כדי שתוכל להתמקד בדיווח על הסיפור.

חדשות מתפרצות במהירות ועדכונים שוטפים

ליצור מיד סרטוני AI מכלי טקסט‑לווידאו, מ‑URLs או מפידים, ולפרסם עדכונים בכל הפלטפורמות בתוך דקות. HeyGen בנויה לסקל תהליכי עבודה מהירים, כדי שלא תפספס אף חלון הזדמנות לסטורי.

הגעה גלובלית עם תמיכה רב־לשונית

לתרגם תסריטים, להפיק דיבוב בקול טבעי, ולסנכרן כתוביות למספר שווקים בעזרת פיצ׳ר מתרגם הווידאו. HeyGen עוזרת לצוותי חדשות להרחיב את טווח ההגעה תוך שמירה על הטון והבהירות.

המרה אוטומטית מתסריט לסצנה

להדביק תסריט או להדביק כתובת URL של כתבת חדשות, HeyGen מחלק את הטקסט לסצנות, מציע ויז׳ואלים ותזמונים, ומכין טיוטה שאפשר לצפות בה מיד. זה מצמצם עריכה ידנית ומאיץ את תהליך ההפקה.

script to video

קריינות טבעית ורב־לשונית

בחר מתוך מגוון קולות AI מלאי הבעה בשפות ומבטאים שונים, או שיבוט קול מותג כדי לשמור על מסר עקבי. קצב הדיבור והאינטונציה מותאמים לסגנון חדשותי לנראטיב ברור ואמין.

טמפלייטים וגרפיקות חדשות מותאמים אישית

להשתמש בלייאאוטים מוכנים לחדר חדשות, לוארים, טיקרים ואוברליי כותרות בעזרת כלי חדשות ה-AI החינמיים שלנו. הטמפלייטים שומרים שכל סיפור יישאר מותאם למותג, בזמן שמכווננים צבע וטקסט במהירות.

לוקליזציה וכתוביות מהירות

תרגם אוטומטית תסריטים, צור מחדש קריינות, וצור כתוביות מדויקות לכל שפה. HeyGen שומרת על תזמון הסצנות כך שהגרסאות המתורגמות יישארו מוכנות לשידור.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשפתאום היה לנו סרטון שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל חדשות AI

תהליך עבודה פשוט וחוזר לוקח אותך מתסריט ועד וידאו מוכן לפרסום.

שלב 1

להוסיף את הסקריפט, המאמר או ה-URL שלך

להדביק טקסט, להעלות מסמך או לצרף קישור לכתבת חדשות כדי להתחיל. HeyGen מנתחת את הטון והמבנה ומייצרת טיוטת וידאו ראשונית.

שלב 2

לבחור קול, סגנון ולייאאוט

לבחור קול חדשות, לבחור טמפלייט ולהגדיר יחס רוחב־גובה לאתר, למובייל או לטלוויזיה. להתאים גרפיקת כותרת ואלמנטים על המסך.

שלב 3

סקירה ושיפור

תצפה בטיוטה שנוצרה, תחליף ויז׳ואלים, תעדכן את הטקסט או תשנה את הקצב. עריכות קטנות נוצרות מחדש במהירות, כדי שתישאר במסגרת הדדליין.

שלב 4

תרגם, ייצא ופרסם

צור וריאציות מקומיות, ייצא קבצי MP4, או צור קישורי שיתוף והטמעות לרשתות חברתיות, לאתר ולתהליכי שידור.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהו מחולל חדשות מבוסס בינה מלאכותית?

מחולל חדשות AI הופך תסריטי חדשות כתובים או מאמרים לסרטונים מוכנים, עם קריינות, ויז׳ואלים, כתוביות וגרפיקת חדשות, באמצעות תהליכי עבודה אוטומטיים במקום הפקה בסטודיו.

האם HeyGen יכולה ליצור שידורי חדשות חיות ועדכוני חדשות מתפרצות?

כן, HeyGen יכולה לעבד תסריטים קצרים או להזין תוכן במהירות, ליצור טיוטה ולייצא וידאו מוכן לפרסום בתוך דקות, כדי לעזור לך להגיב מהר לחדשות מתפרצות.

אילו שפות ומבטאים נתמכים?

HeyGen תומכת במגוון רחב של שפות עיקריות ומבטאים מקומיים. בחר את הקול שהכי מתאים לקהל שלך וצור גרסאות מותאמות לשפה באופן אוטומטי. לצרכים מתקדמים יותר של יצירה,תוכנית Proמתחילה מ-$99

האם צריך להקליט קריינות בעצמי או לשכור מגיש/ה?

לא, אפשר להסתמך על סינתזת הקול הטבעית של HeyGen או לשבט קול מורשה כדי לשמור על ביצוע עקבי, בלי צורך בסטודיו או בטאלנט מול המצלמה.

האם אפשר למתג את טמפלייטי החדשות למותג של המערכת שלי?

כן, אפשר להעלות לוגואים, להגדיר צבעי מותג ופונטים, ולשמור טמפלייטים כך שכל סגמנט יתאים לשפה הוויזואלית שלך בכל הסטוריז.

עד כמה מדויקים הכיתובים שנוצרים אוטומטית?

הכתוביות מדויקות מאוד כשאיכות האודיו טובה, ותוכל לערוך אותן לפני הייצוא. HeyGen תומכת בסגנונות כתוביות שונים ובאפשרויות מיקום מגוונות.

האם HeyGen יכולה להביא ויז׳ואלים באופן אוטומטי?

HeyGen מציעה ויז׳ואלים סטוק ו־b-roll לפי מילות המפתח בתסריט, ואתה יכול להחליף או להעלות צילומים משלך כדי להתאים לצורכי הדיווח.

האם התוכן שנוצר על ידי מחולל כתבות החדשות ב-AI עומד בדרישות והוא בטוח לפרסום?

אתה אחראי על אימות עובדות ועל אישור משפטי. HeyGen מספקת כלים להפקה מאובטחת ולבקרת תוכן, אבל בדיקה עריכתית עדיין חיונית.

