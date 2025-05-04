קריין AI לסיפורים ותסריטים

להפוך את הסקריפט שלך לסרטון AI מלא עם סצנות קולנועיות, קריינות טבעית, עיצוב תנועה ותזמון מדויק לפריים. הפתרון Script to Video AI של HeyGen מבטל צורך במצלמות, סטודיואים, עורכים ועיכובי הפקה, כדי שהצוות שלך יוכל ליצור סרטוני וידאו באיכות גבוהה בקנה מידה גדול.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו

להתחיל בחינם
בחר אווטאר
סנכרון שפתיים יוחל לאחר יצירת הווידאו
הקלד את הסקריפט שלך
להקליד בכל שפה
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
ספרי אודיו וסיפורים

ספרי אודיו וסיפורים

Turn written stories into engaging audio that listeners enjoy for hours using text to speech technology. Bring characters and narrative style forward with consistent performance.

תוכן ללמידה והדרכה אונליין

תוכן ללמידה והדרכה אונליין

Deliver lessons with a narrator that speaks clearly and supports comprehension. Learners will stay more attentive when narration sounds professional and human.

סרטוני שיווק ורשתות חברתיות

סרטוני שיווק ורשתות חברתיות

Narration gives product content the attention it deserves. Add a voice that builds trust and explains value quickly across channels.

פודקאסטים וסדרות אודיו

פודקאסטים וסדרות אודיו

Produce new episodes faster with high quality voices that match your show’s tone. Keep audio consistent while growing your content library.

מצגות עסקיות ומדריכים

מצגות עסקיות ומדריכים

Narrators help simplify complex information and increase retention with the help of AI voiceovers. Turn slides, instructions, and reports into easy listening.

תקשורת בין אמן ללייבל

תקשורת בין אמן ללייבל

למה לבחור ב‑HeyGen לדיבוב וקריינות AI

HeyGen הופכת קריינות לחיה עם דיבור ברור, בטוח ומלא רגש. במקום לשכור כמה קריינים, אפשר ליצור קריינות במהירות תוך שמירה על איכות וטון עקביים בכל התכנים.

להתחיל בחינם
לרתק קהלים עם מסר רגשי ומעורר אמפתיה

לבחור סגנונות קריינות שמתאימים לסיפור ושומרים על המאזינים מרוכזים. להוסיף אישיות, קצב וחום שהופכים מילים לחוויה אמיתית בעזרת מחוללי קול AI.

להגדיל פרויקטי קריינות בקול בצורה יעילה

להפיק קריינות לתוכן ארוך או קצר במהירות. לשמור על סגנון קול עקבי בכל הנכסים, כדי לתמוך בלמידה, במיתוג ובנגישות.

לוקליזציה של קריינות לקהלים גלובליים

צור קריינות במגוון שפות ומבטאים כדי להגיע ליותר אנשים. הקולות נשארים ברורים וטבעיים, כך שכולם יכולים ליהנות מהמסר ולהבין אותו.

קולות AI טבעיים עם הבעה רגשית

בחר קולות קריינים שנשמעים מציאותיים, חמים וממכרים. גיוון רגשי משפר את הסיפור ושומר על תוכן מעניין, במיוחד כשמשתמשים בדיבוב קולי מציאותי עם בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
Three diverse women's faces with an interface for voice cloning, showing "Clone your voice" and "Christine Voice Clone."

שליטה מלאה בסגנון ההגשה

התאם קצב, הפסקות וטון כך שיתאימו לסקריפט שלך. ביצוע עקבי מבטיח שהקריין שלך יישאר מיושר למטרות המותג או הלמידה.

להתחיל בחינם →
AI voice cloning platform interface with a woman with green hair making a kissing face.

קריינות רב־לשונית להרחבת ההגעה הגלובלית

צור קריינות במגוון שפות ומבטאים כדי להגיע לקהלים בינלאומיים. שמור על איכות ובהירות בכל גרסה.

להתחיל בחינם →
Voice cloning

יצירה מהירה וייצוא קל

צור קריינות בתוך דקות והורד קבצי אודיו נקיים לכל שימוש. ההפקה נשארת פשוטה גם כשהטקסטים ארוכים או מורכבים.

להתחיל בחינם →
A smiling man next to a dialog box showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב מדיה לימודית
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש פתרון אחר. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
איך זה עובד

איך להשתמש בקריין ה-AI

HeyGen מייעלת את תהליך הקריינות כך שיותר תוכן יהיה מוכן לשיתוף במהירות. אין צורך בהקלטות, ציוד מיוחד או משחק קולי.

להתחיל בחינם
שלב 1

להעלות או לכתוב את הסקריפט

להדביק טקסט ממאמרים, שיעורים או טיוטות סיפורים. HeyGen מכין אוטומטית קריינות לפי הסקריפט שלך.

שלב 2

בחר קול קריין

בחר סגנון וטון שמתאימים לנושא ולקהל שלך, והעצם את המסר בעזרת קול AI מציאותי. הקולות נשמעים בטוחים ומוכנים לשימוש מקצועי.

שלב 3

התאם את אופן ההגשה והקצב

ללטש את התזמון והטון הרגשי כדי לשדרג את הסיפור או הבהירות, בדיוק של מחולל קול AI. אתה נשאר בשליטה על כל מילה שנאמרת, בין אם משתמשים בשיבוט קול או בשיטות הקלטה מסורתיות.

שלב 4

ליצור קריינות ולשתף

ייצא אודיו נקי עם מחולל קול AI והוסף אותו לכל מקום שבו הקהל שלך מאזין. ליהנות מזמן הפקה מהיר ותוצאות עקביות בכל פעם.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה קריין AI?

קריין AI ממיר טקסט כתוב לאודיו מדובר עם הגשה טבעית ומלאת הבעה. הוא עוזר להפוך רעיונות לסיפורים ולשיעורים שקל להקשיב להם וליהנות מהם, במיוחד עם קריינות קולית מרתקת. ליוצרים עצמאיים, תוכנית Creator מתחילה ב-$29.

האם HeyGen תומכת בתוכן ארוך?

כן, שימוש בקול AI חינמי יכול לשדרג את הפרויקטים שלך. אפשר ליצור קריינות לספרי אודיו, מודולי הדרכה ומצגות ארוכות. איכות הקול נשארת עקבית גם בפרויקטים גדולים.תוכנית Pro מתחילה מ-$99

האם אפשר לשלוט בסגנון הקריינות?

כן. אפשר להתאים את הקצב, הרגש וההדגשות כך שיתאימו לפוקוס של התוכן שלך. זה שומר על הקריינות מיושרת עם מטרות המותג או הסיפור, תוך שימוש בקול AI מציאותי בשביל עקביות.

האם זה עובד גם בשפות אחרות?

כן. קריינות זמינה במגוון שפות ומבטאים, מה שתומך בקהלים גלובליים מגוונים. האיכות נשארת גבוהה בכל גרסה.

האם אפשר להשתמש בקריינות הזו לפרויקטים מסחריים?

כן. אתה הבעלים של הקריינות שייצאת ויכול להשתמש בה לשיווק, לעסקים ולפרסום. לקבצים שמועלים חייבים להיות כל זכויות השימוש הנדרשות.

האם אפשר להתאים את הקול לטון של המותג שלי?

כן. אפשר לבחור קולות וסגנון דיבור שמשקפים את האישיות של המותג שלך, כולל אפשרויות מתוך מחולל קולות AI חינמי. עקביות עוזרת לקהל לזהות ולסמוך על המסרים שלך.

כמה מהר אפשר ליצור קריינות?

רוב הסקריפטים הופכים לנראציה בתוך דקות, מה שחוסך זמן ומשפר את היעילות. אפשר לבצע עדכונים מיידית בלי להקליט מחדש.

באיזה פורמט אודיו אני מקבל את הקובץ?

אפשר לייצא קבצי אודיו באיכות גבוהה, מוכנים לעריכה או לפרסום, בעזרת מחולל קולות AI חינמי. הקבצים האלה עובדים מצוין עם תוכנות עריכת וידאו ופלטפורמות למידה.

האם זה יותר פשוט מלשכור קריין מקצועי?

כן. אתה מבטל עיכובים בהקלטה וצילומי חוזר על ידי יצירת קריינות מיידית. אתה מרוויח גמישות בלי לוותר על איכות מקצועית.

האם צוותים יכולים לעבוד יחד על פרויקטי קריינות?

כן. אפשר לשתף תסריטים וקבצי אודיו בין צוותים כדי לשמור על שיתוף פעולה פשוט. כולם נשארים מסונכרנים מהטיוטה ועד הגרסה הסופית.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים בעזרת בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background