מחולל סרטוני מוזיקה בינה מלאכותית לוויז׳ואלים ריאקטיביים

צור קליפים מוזיקליים באיכות סטודיו שמופקים לגמרי בעזרת AI. HeyGen מציע גנרטור חינמי לסרטוני מוזיקה עם בינה מלאכותית, שהופך את הטראקים, המילים או הפרומפטים היצירתיים שלך לוויז׳ואלים סוחפים, ריאקטיביים לסאונד, שמסתנכרנים בצורה מושלמת עם הקצב, הרגש והדינמיקה. לא צריך מצלמות בגישה מבוססת ה‑AI הזו. לא נדרשת עריכה כשמשתמשים בכלי AI הזה. פשוט יצירת וידאו מונע‑מוזיקה באופן מיידי.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

ליריק וידאו להוצאות חדשות

קליפים שיווקיים לפלטפורמות חברתיות

הכרזות על אלבומים וסינגלים

ויז׳ואלים להופעות חיות ומופעים

מאחורי הקלעים וסיפור מותג

תקשורת בין אמן ללייבל

למה HeyGen הוא מחולל סרטוני המוזיקה עם בינה מלאכותית הטוב ביותר

HeyGen משלבת את היכולות המתקדמות שלה של מחולל סרטוני AI עם ניתוח אודיו חכם, ונותנת למוזיקאים, מפיקים ויוצרים תהליך עבודה מלא ליצירת ויז׳ואלים מוזיקליים מסונכרנים. מליריק וידאו ועד לופיי הופעה וקליפים לטיזרים, ליצור סרטונים מוכנים לפרסום בתוך דקות.

יצירת קליפ מוזיקה מיידית

העלה טראק או ספק את המילים והרעיונות שלך. HeyGen מייצרת אוטומטית סצנות, תנועה, קצב ותזמון שעוקבים אחרי המבנה של השיר שלך בדיוק של בינה מלאכותית. צור קליפים באורך מלא או סרטונים קצרים בלי לגעת בעורך, בזכות מחולל סרטוני ה‑AI למוזיקה בחינם.

שליטה יצירתית בלי מורכבות

התאם אישית ערכות צבעים, התנהגות אנימציה, זרימת תנועה, כיוון מצלמה ואנרגיה ויזואלית. כוונן את הקצב כך שיתאים ל־beat drops, לבניות איטיות או למעברים. קבל את הלוק והתחושה שאתה רוצה, בלי להיות מומחה סטודיו.

תוצר מוכן לפריסה גלובלית

צור ויז׳ואלים למוזיקה במגוון שפות עם דיבוב מובנה, תרגומים, כתוביות ואפשרויות אווטאר. שתף מיד סרטוני ליריקס מותאמים לשפה, קליפי פרומו והכרזות לקהלים ברחבי העולם.

טקסט, אודיו ופרומפטים ליצירת קליפ מוזיקלי

המנוע של HeyGen מנתח את הקצב, הפרייזינג והדינמיקה של הטראק שלך כדי ליצור סצנות ותנועה שמתאימות למוזיקה. הוסף מילים, תיאורים או כיוון קריאייטיבי, והמערכת בונה ויז׳ואלים אחידים שמסתנכרנים עם השיר. בין אם צריך סרטוני ליריקס, לופים מונפשים, נכסי פרומו או ויז׳ואלים קונספטואליים – HeyGen מייצרת סרטוני מוזיקה מונעי סאונד באופן אוטומטי.

תנועה ותזמון ריאקטיביים לאודיו

המוזיקה שלך קובעת את הקצב. HeyGen מזהה דפוסי ביט, חלקים ורמזים רגשיים, ואז מתאים את עוצמת הוויז׳ואל והמעברים. צור סרטונים שפועמים, משתנים ומתפתחים יחד עם האנרגיה של השיר שלך.

יצירת קול חכמה ונראטיב

להוסיף דיבוב קולי להכרזות על השקות, קטעי סטוריטלינג, פתיחים או תוכן מאחורי הקלעים. לתרגם מיד למגוון שפות תוך שמירה על התזמון. שיבוט קול עוזר לשמור על הזהות שלך בכל הפורמטים.

שליטה ויזואלית מדויקת והתאמה אישית של הסגנון

התאם צבעים, גרדיאנטים, סגנונות תנועה, אוברלייז וטיפוגרפיה כדי לבנות את השפה הוויזואלית שלך. שלב מראות אבסטרקטיים, קולנועיים, מונפשים או סוריאליסטיים. לרעיונות מבוססי דמויות, חבר את זה עם מחולל סרטוני המוזיקה ב‑AI הטוב ביותר.תמונה לוידאו או השתמש ב‑face swap כדי לשמור על רצף ויזואלי.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב-HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייסינגר, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל סרטוני המוזיקה עם בינה מלאכותית

להחיות את קליפי המוזיקה שלך עם מחולל סרטוני המוזיקה המתקדם מבוסס AI. כך זה עובד.

שלב 1

בחר סגנון או לייאאוט

לבחור פורמט ויזואלי, תמה או סגנון אנימציה. להגדיר יחס רוחב־גובה ל‑TikTok, YouTube, Instagram או מסכי פרפורמנס.

שלב 2

להוסיף את הטראק, המילים או הקונספט שלך

להעלות אודיו, להדביק את המילים או לתאר את הרעיון. HeyGen מנתחת קצב, ניסוח וטון רגשי כדי לכוון את הקצב הוויזואלי.

שלב 3

התאם אישית את הוויז׳ואל והטיימינג

ללטש בקלות פלטות צבעים, מעברים, כתוביות, אוברים ואפקטים בעזרת עורך הווידאו שלנו. להתאים את הקצב לביטים, לשבירות או לדרופים בשביל סנכרון מושלם.

שלב 4

יצירה וייצוא

HeyGen מייצרת וידאו מוזיקלי מלא עם בינה מלאכותית, עם תנועה מסונכרנת, כתוביות ותזמון מדויק. אפשר לייצא ב‑HD או 4K. לערוך טקסט או אודיו בכל רגע כדי ליצור גרסאות מעודכנות.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה מחולל סרטוני מוזיקה עם בינה מלאכותית?

מחולל קליפים מוזיקליים עם בינה מלאכותית הוא כלי שיוצר וידאו מלא מתוך מוזיקה, מילים או פרומפטים – בלי צילום או אנימציה. HeyGen מייצרת סרטונים קולנועיים מסונכרנים שמגיבים לקצב, לרגש ולמבנה השיר. ככה אפשר בקלות ליצור ליריק וידאו, פרומואים, לופים ותכני ריליס בקנה מידה גדול.

איך HeyGen מסנכרן ויז׳ואלס עם מוזיקה?

HeyGen מנתחת את הקצב, הטמפו, הפרייזינג והמבנה הכללי של הטראק שלך כדי לכוון מעברי סצנות ודפוסי תנועה. המערכת מזהה רגעים אנרגטיים, קטעים איטיים ורמזים רגשיים, ואז מתאימה את הוויז׳ואלים אוטומטית. כלים נוספים כמו image to video ו-lip sync מאפשרים להוסיף אלמנטים יצירתיים ומביעים עוד יותר.

האם אפשר ליצור קליפים מוזיקליים רב־לשוניים?

כן, אפשר ליצור קליפים מוזיקליים בחינם. לתרגם מילים, הכרזות או פרשנויות לעשרות שפות. HeyGen שומרת על הקצב בין הגרסאות המתורגמות ומסנכרנת את תזמון הקריינות או הכתוביות עם הטראק שלך. שיבוט קול עוזר לשמור על הזהות האמנותית שלך בשווקים שונים.

האם צריך ניסיון בעריכה או במושן גרפיקס?

לא. HeyGen בנוי לפשטות, והוא הכלי המושלם ליצירת וידאו. העלה את האודיו שלך, הוסף את המילים או הרעיון, ובחר סגנון ויזואלי. המערכת מטפלת אוטומטית בתנועה, תזמון, מעברים ולייאאוט. אפשר לכוונן פרטים, אבל לא נדרש שום ניסיון טכני.

האם אפשר להוסיף מיתוג אישי לסרטוני המוזיקה שלי?

כן. אפשר להוסיף לוגואים, פונטים, סכמות צבע, סימני מים או טמפלייטים ממותגים. זה מבטיח אחידות לאורך כל מחזור ההפצה שלך, מטיזרים ועד סרטוני ליריקס.

באילו פורמטי קבצים אפשר לייצא?

הווידאוים ניתנים לייצוא כקבצי MP4 במגוון יחסי מסך, מתאימים ל-YouTube, TikTok, Instagram, Spotify Canvas, קירות LED או פורמטים מותאמים אישית. איכות הרינדור הגבוהה נשמרת גם בקליפים קצרים וגם בתוכן באורך מלא.

האם אפשר לעדכן את הסרטונים שלי בלי להתחיל מאפס?

כן. אפשר לשנות מילים, להחליף אודיו, לעדכן את סגנון הסצנה או לכוונן את הקצב וליצור מחדש מיד. הגמישות הזו מושלמת לרמיקסים, עריכות, גרסאות בשפות שונות או רעיונות יצירתיים שמתפתחים.

האם התוכן שלי מאובטח?

כן. ההעלאות והסרטונים שנוצרים עבורך נשארים פרטיים, מוצפנים ושייכים לך במלואם, כך שהתוכן שנוצר ב-AI נשאר מאובטח. אתה שומר על כל הזכויות לכל הנכסים המיוצאים, כולל המוזיקה, המילים והוויז׳ואלס שלך.

איך HeyGen משפר את תהליך העבודה על קליפי המוזיקה שלי?

HeyGen מאוטומטת את יצירת הווידאו, תזמון האודיו הריאקטיבי, התרגום והפורמט. זה מסיר את צווארי הבקבוק המסורתיים, מאפשר ליצור קליפים מוזיקליים, לשמור על עקביות ולהגדיל את אסטרטגיית ההפצה שלך בכל הפלטפורמות הגלובליות.תוכנית Creator מתחילה ב-$29

האם אפשר ליצור קליפים מוזיקליים מבוססי דמויות או עלילה?

כן. אפשר להוסיף אלמנטים של דמויות בעזרת החלפת פנים או תהליכי עבודה של תמונה לוידאו. זה מאפשר ליצור קליפים מוזיקליים עם נרטיב, פרסונות מונפשות או מוטיבים ויזואליים חוזרים שמתאימים לחזון האמנותי שלך.

