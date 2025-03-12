להפוך תסריטים ורעיונות פשוטים לסרטים קולנועיים עם AI. HeyGen נותנת לך את כל הכלים ליצור דמויות, סצנות, קריינות ותנועה במקום אחד. בלי מצלמות, בלי טיימליין עריכה – רק יצירת סרטים עם AI movie maker ששומר על הדמיון שלך בשליטה.
Create entire story arcs using AI characters, voiceovers, and motion. Produce professional short films for festivals or online audiences without a large crew.
Design animated stories with different visual styles and characters. Explore new genres without learning complex animation tools.
Turn lessons and how-to materials into cinematic videos using an AI video generator that boost engagement. Visual learning helps audiences understand faster through engaging AI video content.
Show product stories or brand narratives with clear visuals and narration. Create launch videos, story driven ads, and product demos.
Produce quick cinematic stories that capture attention on social channels. Experiment with styles and formats designed for rapidly growing platforms.
Visualize movie concepts to present ideas confidently. Share scenes that help secure approvals or greenlights faster.
למה HeyGen הוא יוצר סרטוני ה‑AI הטוב ביותר
HeyGen עוזרת ליוצרי תוכן לעבור מרעיון לסצנות גמורות בתוך דקות. ליצור סיפורים שלמים עם ויז׳ואל מלוטש, קולות טבעיים, מוזיקה וסאונד. התוצאה מרגישה כמו סרט קולנועי שנוצר בלי צילום וידאו ובלי תוכנות מורכבות.
להתחיל עם תסריט, פרומפט או רעיון לסטוריבורד ולראות איך HeyGen מחייה דמויות וסביבות. ליצור סרטים מהר יותר, תוך שמירה על יצירתיות ומיקוד בסיפור.
שנה במהירות את הקצב, הוויז׳ואלס או הביצוע בתהליך עריכת הווידאו והמשך לשפר בלי הפסקה. אתה מנווט את תנועת המצלמה, הנראטיב והסאונד, בזמן ש‑AI מטפל בכל עבודת ההפקה הכבדה.
ייצוא סצנות סרט מוכנות לצפייה ושיתוף בכל פלטפורמה. כל גרסה יכולה לעבור ביקורת ושיפור כדי לקרב אותך עוד צעד אל מטרת הסיפור שלך.
יצירת סצנות מתסריט
הדבק את הסקריפט או הרעיון שלך ו‑HeyGen בונה עבורך סצנות, דמויות ונראטיב. אתה מקבל נקודת פתיחה שמתפתחת במהירות לרצף מלוטש.
תנועת מצלמה קולנועית ובימוי
כוון איך דמויות ומצלמות זזות בכל סצנה כדי להתאים למצב הרוח ולקצב. החל מיד התאמות ויזואליות שמרגישות כמו בימוי מקצועי.
קריינות ועיצוב סאונד מלא
בחר קולות שמתאימים לאישיות ולטון. הוסף אפקטים קוליים ומוזיקה כדי שכל רגע ירגיש חי, מלא רגש ואווירה.
יצירת וידאו מיידית וייצוא
צור סצנות במהירות והורד קבצי סרט מוכנים לשיתוף. אפשר להמשיך ולשפר כל ייצוא עד שמגיעים לתוצאה הקולנועית הטובה ביותר.
איך להשתמש ב-AI Movie Maker
HeyGen נותנת לך תהליך עבודה שמאפשר ליצור סרטים בלי מחסומי עריכה. כל שלב מאיץ את ההפקה ושומר על הפוקוס שלך על הסיפור.
הזן את הקונספט שלך והוסף הערות על הדמויות, הסגנון וזרימת הסיפור עבור מחולל סרטוני ה‑AI. הפרטים האלה מעצבים את הגרסה הראשונה של הסרט שלך.
בחר סגנונות אמנותיים ותנועות שמתאימים לסיפור שלך, ובנה קאסט שמרגיש נאמן לעולם שאתה מדמיין.
לעשות שינויים מהירים בתזמון, בביצועים או בסביבות ככל שהסיפור מתפתח. אתה נשאר בשליטה מלאה על כל ההחלטות היצירתיות בתהליך יצירת הווידאו.
הורד את הסרט שלך לשיתוף או להצגה למשקיעים. תהנה לראות איך הרעיון שלך קם לחיים בצורה קולנועית.
יוצר סרטי AI יוצר סצנות, ויז׳ואלים ונרטיב באופן אוטומטי מרעיונות או מתסריטים. הוא מאיץ את תהליך יצירת הסרט ועוזר ליוצרים להתמקד בסיפור ובבימוי.
לא. HeyGen מטפלת בתנועת המצלמה, בפעולות הדמות ובביצועים, כדי שאתה תוכל להישאר יצירתי. אתה לא צריך ידע בעריכה או בהפקה כדי לקבל תוצאות קולנועיות.
רוב הסצנות נוצרות בתוך דקות עם מחולל סרטוני ה‑AI, מה שמאיץ את תהליך ההפקה. אפשר לבדוק במהירות כמה גרסאות שונות ולמצוא מהר את הכיוון שעובד הכי טוב.
כן, עם כלי ה-AI החינמיים הזמינים היום, היצירתיות היא ללא גבולות. אפשר לשפר זוויות מצלמה, קצב, תנועת דמויות ותאורת סצנות בעזרת מחולל וידאו AI. השינויים מתבצעים מהר בתהליך יצירת הווידאו, מה ששומר על מחזורי שיפור חלקים ויצירתיים.
כן. אפשר לשתף, לפרסם או למנף מסחרית תוכן שנוצר עם HeyGen. רק ודא שלכל מדיה שאתה מעלה יש זכויות שימוש מסחרי מוסדרות.
כן. כמה משתפי פעולה יכולים לסקור, לערוך ולשתף נכסים. צוותים קריאייטיביים עובדים ביעילות ושומרים על הפקה שמתיישרת עם אסטרטגיות תוכן הווידאו העדכניות ביותר.
כן. אפשר לבנות סרטים שמכילים כמה סצנות ופרקים בגישה של טקסט לווידאו. כל סצנה יכולה להתעדכן כך שתתמוך בציר עלילה מלא.
כן. אפשר לבחור לוקים קולנועיים, סגנונות מונפשים או סצנות ריאליסטיות כדי להתאים לז׳אנרים שונים. אפשר להחליף סגנונות במהלך ההפקה כדי לחקור יצירתיות.
כן. אפשר להעלות קטעי אודיו מותאמים אישית, סאונד דיזיין או הקלטות קריינות כדי לשדרג את תוכן הווידאו. האלמנטים האלה מחזקים את האפקט הרגשי ואת המיתוג.
כן. סרטונים ניתנים לייצוא בפורמטים ברזולוציה גבוהה שמתאימים לרשתות חברתיות ולמצגות, ומשדרגים את איכות הווידאו. האיכות נשארת גבוהה גם אחרי כמה וכמה סבבי עריכה.
