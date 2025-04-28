יוצר פתיחי AI ממותגים לסרטונים

ליצור פתיחי וידאו ממותגים עם AI תוך דקות. להוסיף לוגואים, גרפיקת תנועה ומוזיקה ל-YouTube, פודקאסטים וקמפיינים פרסומיים. ניסיון חינם, בלי צורך בכישורי עיצוב.

מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

זהויות ערוץ YouTube

Give every video a short, branded opener that helps viewers recognize your channel instantly and improves perceived production value.

מודעות ורילס לרשתות חברתיות

Create compact, high-impact intros formatted for vertical and square formats, helping ads hook viewers in the first second of your YouTube videos.

מצגות תאגידיות וובינרים

Start internal or external presentations with a consistent branded intro, reinforcing credibility for stakeholders and employees.

דמואים למוצרים וטיזרים להשקה

Use dynamic logo reveals and short taglines before product videos, so launches feel cinematic and on-brand.

תוצרים לפרילנסרים וסוכנויות

Quickly produce intros for client videos, proposals, and reels, delivering polished assets without long turnaround times.

סרטוני אירועים ופרומואים

Make countdown openers and sponsor-tag intros for event promos, live streams, and highlight reels, ready to drop into any edit.

למה HeyGen הוא הכלי הטוב ביותר ליצירת פתיחי AI

HeyGen משלבת מהירות וגימור מקצועי, כדי שתוכל ליצור אינטרו ברמת פרו בלי להעסיק מעצב מובייל. ה‑AI שלנו מטפל בלייאאוט, בתנועה ובתזמון, בזמן שאתה שומר שליטה מלאה על הסגנון, הצבעים והמוזיקה לאינטרו של YouTube. שמור על פתיח מותג אחיד בכל ערוץ וידאו.

אינטרואים מלוטשים, בלי לשבור את הראש על עיצוב

צור אינטרו מונפש באיכות גבוהה עם תנועות מצלמה מקצועיות, טיפוגרפיה ומעברים מתקדמים. הכל מכוון למקסימום תשומת לב, כדי ש־3 עד 8 השניות הראשונות של סרטוני YouTube שלך ייראו כמו עבודה בסטודיו.

טמפלייטים מותאמים למותג ואפשרויות התאמה אישית

להתחיל מטמפלייטים שעוצבו על ידי מעצבים, ואז להחליף לוגואים, צבעים, פונטים ומוזיקה כדי להתאים למיתוג שלך. לשמור קיטים של מותג כדי לשמור על פתיחים אחידים בכל הקמפיינים והיוצרים.

איטרציות מהירות ותוצרים שמתאימים לסקייל

צור עשרות וריאציות של אינטרו בתוך דקות עם הגנרטור שלנו, ייצא במגוון יחסי גובה־רוחב, ועדכן אינטרואים במהירות כשקמפיינים או עונות משתנים – בלי להזמין מחדש מעצבים.

אנימציית לוגו חכמה וריוויל

להעלות את הלוגו כimage to video או text to video לבחור כלי, לבחור סטייל, ו-HeyGen יוצרת תנועה שמדגישה את המותג שלך, עם בחירה חופשית של מצלמה, זוהר ותזמון חשיפה לאינטרו הגיימינג שלך. לכוונן משך ואפקטי כניסה תוך שניות.

בחירת מוזיקה וסנכרון לקצב

לבחור מתוך טראקים נבחרים או להעלות אודיו משלך, ואז לסנכרן אוטומטית את תזמון התנועה והחיתוכים לקצב, כדי לתת לאינטרו שלך זרימה וקצב טבעיים.

ספריית טמפלייטים ותמיכה בקיט מיתוג

קבל גישה לספרייה של טמפלייטים מעוצבים, מותאמים לסגנונות שונים ולתחומים שונים, החל את ערכת המיתוג שלך ונעל צבעים ופונטים כדי לשמור על אחידות בכל הצוות.


ייצוא ואופטימיזציה למגוון פורמטים

ייצוא אינטרואים כקבצי MP4 ביחס 16:9, 1:1 או 9:16, או הורדת סרטונים עם רקע שקוף לאוברלייז. השתמש בפריסטים של שמות לקבצים לייצוא באצ׳ים, מוכנים להעלאה לפלטפורמות.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייסינגר, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש ב-AI Intro Maker

יצירת אינטרו עם HeyGen היא מהירה וניתנת לשחזור, מושלמת ליוצרים ולצוותי שיווק.

שלב 1

להעלות את התמונה שלך

בחר תמונה ברורה ואיכותית (PNG, JPG, HEIC או WebP עד 200MB). HeyGen מנתחת אותה כדי לזהות נושאים מרכזיים, אובייקטים ואלמנטים ברקע לצורך תכנון התנועה.

שלב 2

להוסיף את הסקריפט או האודיו שלך

הקלד תסריט או העלה את הקול שלך, כדי לאפשר ל-Avatar IV למפות את הדיבור בדיוק להבעות פנים ולתנועות שפתיים.

שלב 3

צור תנועה ופריימים

HeyGen צופה מסלולי תנועה טבעיים, מייצרת אוטומטית פריימים ביניים ומוסיפה אפקטים קולנועיים כמו פאן, זום וטילט כדי ליצור אנימציה דינמית.

שלב 4

ללטש ולייצא וידאו

ה-AI מכוונן בצורה מדויקת תאורה, רצף צללים ומעברים כדי להפיק וידאו מלוטש וריאליסטי, מוכן לשיתוף בכל פלטפורמה.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה יוצר פתיחים עם בינה מלאכותית?

יוצר פתיחים עם בינה מלאכותית הופך קלטים פשוטים כמו לוגואים, סלוגנים או פרומפטים קצרים לפתיחי וידאו מונפשים באופן אוטומטי, וחוסך זמן ועלויות עיצוב. ליוצרים עצמאיים,תוכנית Creatorמתחילה ב-$29.

מה האורך המומלץ לפתיח וידאו?

אינטרואים לדיגיטל בדרך כלל נמשכים 3 עד 8 שניות; כששומרים אותם קצרים, זה עוזר לשמור על הצופים ומאפשר לתוכן המרכזי שלך להתחיל מהר.תוכנית Pro מתחילה מ-$99

האם אפשר להעלות לוגו ופונטים משלך?

כן, אפשר להעלות לוגואים כווקטור או PNG ולהוסיף פונטים מותאמים אישית לקיט המותג שלך, כך שכל פתיח YouTube ישמור בדיוק על השפה הוויזואלית שלך.

האם מוזיקה ואפקטים קוליים כלולים?

HeyGen מציעה ספריית מוזיקה נבחרת ואפקטים קוליים אופציונליים, ואתה יכול גם להעלות קטעים עם רישיון למיתוג אודיו מותאם אישית בסרטוני YouTube שלך.

האם אפשר לייצא אינטרו שקוף לשימוש כאוברליי?

כן, לייצא עם ערוץ אלפא כשזה נתמך – אידיאלי להצבת אינטרו לוגו מעל חומרי וידאו קיימים או רקעי מובשן בפרויקטי עריכת הווידאו שלך.

איך ליצור אינטרו מותאם לפלטפורמות שונות?

צור כמה פורמטי יחס מסך מאותו פרויקט, למשל 16:9 ל-YouTube, יחס 1:1 לפוסטים בפיד, ו-9:16 ל-Stories ול-Reels.

האם יש הגבלה על מספר האינטראוים שאני יכול ליצור?

המגבלות תלויות בתוכנית HeyGen שלך. ברוב המסלולים החינמיים יש הגבלה על כמות היצירה, בעוד שבמסלולים בתשלום כלולים בדרך כלל יותר או אפילו יצוא ללא הגבלה.

האם כמה חברי צוות יכולים לעבוד יחד על פרויקטי אינטרו?

כן, HeyGen תומכת בתהליכי עבודה צוותיים עם טמפלייטים שמורים, ערכות מיתוג משותפות והרשאות מבוססות תפקידים, כדי לשמור על תוצרים עקביים.

עד כמה אפשר לערוך את האינטרואים שנוצרים?

מאוד גמיש לעריכה – אפשר לכוון זמנים, להחליף מוזיקה, להחליף סגנונות אנימציה או לערוך שכבות טקסט בלי לבנות הכול מחדש, מה שהופך אותו למושלם ליצירת אינטרו ל‑YouTube.

האם האינטרוים שנוצרים הם ללא תמלוגים וניתנים לשימוש מסחרי?

הנכסים שאתה יוצר הם שלך בהתאם לתנאים של HeyGen. ודא שכל מוזיקה או תמונות של צד שלישי שאתה מעלה מאושרות לשימוש מסחרי.

