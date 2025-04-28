מחולל אנימציית AI לתוצאות מיידיות

להפוך טקסט פשוט, תסריטים או מתווים לסרטונים מונפשים בעזרת סרטון AI – בלי סטוריבורד ובלי קי־פריימים. מחולל האנימציה ב‑AI של HeyGen יוצר עבורך סצנות, תנועה וקריינות, כדי שתוכל להתמקד במסר ולא בעבודה הידנית.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

סרטוני הסבר על המוצר

Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.

סרטוני פרומו והשקה עם אימפקט גבוה

Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.

לופים וקליפים קצרים לרשתות חברתיות

לופים וקליפים קצרים לרשתות חברתיות

Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.

אנימציות להכשרה ואונבורדינג

Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.

תוכן לימודי ושיעורי קורסים

Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.

סטוריטלינג ותוכן בסגנון UGC

Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.

למה HeyGen הוא מחולל האנימציה מבוסס ה‑AI הטוב ביותר

HeyGen נבנתה עבור יוצרים, משווקים וצוותים שצריכים אנימציה באיכות גבוהה בקנה מידה גדול, בלי המורכבות המסורתית של יצירת וידאו. כל פיצ׳ר תוכנן להיות מהיר, שיתופי ובהתאם לשפה המיתוגית שלך עבור יצירת וידאו.

איכות סטודיו בלי הסטודיו

ליצור אנימציה שנראית כאילו צוות מקצועי עבד עליה, גם כשעובדים לבד. אווטארים, גרפיקת תנועה והלייאאוטים כולם מכוונים להיראות מודרניים ומוכנים לכל פלטפורמה.

מיתוג עקבי בכל אנימציה

לקבע לוגואים, צבעים, פונטים ולוארים כך שכל וידאו ייראה וירגיש כמו המותג שלך. קיטים למיתוג וטמפלייטים שומרים את כל הצוות מסונכרן, גם אם הם לא מומחי וידאו.

בנוי למהירות, בדיקות ואיטרציה

צור בתוך דקות מגוון גרסאות של הוקים, CTA-ים ופורמטים. השתמש במה שעובד, עדכן מה שלא, ותמשיך להוציא אנימציות חדשות בלי להאט את הקצב.

מטקסט לסרטון אנימציה בלחיצה אחת

כתוב מה אתה רוצה להסביר, למכור או להכריז ותן ל-HeyGen לבנות עבורך את הגרסה הראשונה. ה-AI הופך את הרעיון שלך לסקריפט מובנה, סצנות ולייאאוטים מונפשים שמתאימים למטרה שלך. בתוך כמה דקות תקבל טיוטת סרטון מונפש מלאה, מוכנה לשיפור במקום להתחיל מדף ריק.

A smiling woman holding a tablet and stylus, with a "Script" box describing "Onboardly" software onboarding.

להנפיש אווטארים, אייקונים וסצנות באופן אוטומטי

בחר אווטאר מדבר ריאליסטי או דמות פשוטה וצפה איך היא מונפשת עם סנכרון שפתיים מושלם ותנועות טבעיות. הוסף אייקונים, צורות ומושן גרפיקס כדי שלכל נקודה יהיה ויז׳ואל ברור. המנוע מטפל אוטומטית בתזמונים ובמעברים, כך שהאנימציה שלך תרגיש חלקה ומקצועית בלי קי-פריימים ידניים.

Interactive video of a woman holding a beauty product, with a cursor pointing to an "Order now" button.

קריינות אוטומטית, כתוביות ועיצוב סאונד

צור קריינות טבעית תוך שניות, בעשרות שפות וטונים שמתאימים למותג שלך. HeyGen מוסיפה עבורך כתוביות ועיצוב סאונד בסיסי, כך שכל וידאו מוכן לפרסום בכל הפלטפורמות. אפשר לכוון בקלות מהירות, הדגשה וקצב כדי לשמור על הצופים מרותקים עד הסוף.

לערוך סצנות עם הוראות טקסט פשוטות

לעדכן את האנימציה שלך פשוט על ידי להגיד ל-HeyGen מה לשנות. אפשר לבקש לקצר קטע, להחליף ויז׳ואל, לשנות את הקריאה לפעולה או להתאים את הרקע ולראות את העדכון קורה תוך שניות. לשליטה מדויקת יותר, להיכנס לעורך הטיימליין כדי לכוונן שוטים ספציפיים, בזמן שיצירת הווידאו עם הבינה המלאכותית שומרת על סנכרון מלא של הכל.

בשימוש אצל יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב מדיה לימודית
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

ג׳סטין מייזינגר, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל האנימציה עם בינה מלאכותית

לא צריך ניסיון באנימציה או כישורי עריכה כדי לקבל תוצאות מעולות. HeyGen מלווה אותך מרעיון ועד ייצוא בתהליך פשוט ומודרך.

שלב 1

להוסיף את הסקריפט, המאמר או הרעיון שלך

להדביק תסריט קיים, לגרור פנימה מאמר, או לכתוב פרומפט טקסט קצר על הווידאו שאתה רוצה ליצור עם AI. HeyGen הופכת את זה לנרטיב מסודר עם סצנות, רגעי שיא וקריאה ברורה לפעולה (CTA) – מושלם ליוצרי תוכן.

שלב 2

לבחור סגנון אנימציה, אווטאר ופורמט

לבחור אווטאר מדבר או מנחה פשוט, לבחור סגנון אנימציה ולהגדיר יחס מסך לאתר, לרשתות חברתיות או למצגות בעזרת מחולל סרטוני AI. ליישר פונטים, צבעים ולוגו לקיט המיתוג שלך בלחיצה אחת.

שלב 3

יצירת סצנות, תנועה וקול באופן אוטומטי

לחיצה על Generate ותן ל‑HeyGen ליצור את כל האנימציה עם סצנות, מעברים, קריינות וכתוביות. המערכת מתאימה את הוויז׳ואל לסקריפט כך שלכל שורה יש רגע ברור על המסך.

שלב 4

ללטש, להתאים לשוק המקומי ולפרסם בכל מקום

השתמש בשליטה פשוטה כדי לכוונן את התזמון, להחליף ויז׳ואלים או להתאים את הטון של הקול. שכפל מיד את הווידאו לשפות חדשות כדי להגיע לקהלים גלובליים עם אותה אנימציה מרכזית.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהו מחולל אנימציה עם בינה מלאכותית?

מחולל אנימציה מבוסס AI הוא כלי שהופך טקסט, תסריטים או רעיונות לסרטוני אנימציה באופן אוטומטי. במקום לעצב כל פריים או לבצע ריגינג לדמויות ידנית, ה‑AI יוצר עבורך סצנות, תנועה וקריינות.

האם צריך כישורי אנימציה או עריכה כדי להשתמש ב-HeyGen?

לא, אתה יכול ליצור את סרטון האנימציה הראשון שלך גם בלי שום ניסיון בעריכה. הממשק בנוי סביב פרומפטים פשוטים, טמפלייטים ושלבים מודרכים, שמרגישים יותר כמו מילוי טופס מאשר לימוד כלי מורכב ליצירת סרטוני AI.

איזה סוגי אנימציות אפשר ליצור עם HeyGen?

אתה יכול ליצור סרטוני הסבר למוצרים, פרומואים שיווקיים, מודולי אונבורדינג והדרכה, סרטוני סושיאל קצרים וקליפים נרטיביים. אפשר להשתמש באווטארים לתוכן בסגנון ״טוקינג הד״ או להסתמך על גרפיקת תנועה נקייה להסברים פשוטים.

האם אפשר להשתמש בנכסי המותג ובצילומים שלי?

כן, אפשר להעלות לוגואים, פונטים, צבעי מותג, צילומי מסך וצילומי מוצר ישירות ל-HeyGen. אפשר להשתמש שוב בנכסים האלה בכל הפרויקטים, כך שכל סרטון אנימציה יישאר עקבי עם השפה החזותית של המותג שלך.

האם HeyGen תומכת במספר שפות ומבטאים?

HeyGen תומכת במגוון שפות, מבטאים וסגנונות קול, כך שאפשר לבצע לוקליזציה לאותה אנימציה עבור שווקים שונים באמצעות video translator. אפשר להחליף את שפת הקריינות תוך שמירה על הוויז׳ואל והטיימינג מסונכרנים.

האם אפשר לערוך סצנות בודדות אחרי שהאנימציה נוצרה?

כן, כל סצנה ניתנת לעריכה מלאה אחרי יצירת הסרטון. אפשר לשנות ויז׳ואלים, לנסח מחדש את הטקסט, לכוון את התזמון או להחליף את האווטאר – בלי לבנות מחדש את כל הווידאו.

האם האנימציות מתאימות לשימוש מסחרי?

הווידאוים שנוצרים ב-HeyGen מיועדים לשימוש בשיווק, מכירות, תמיכה ותקשורת פנימית. אפשר להשתמש בהם באתר שלך, בקמפיינים ובנכסים מול לקוחות בהתאם לתנאי התוכנית שלך. לצורכי יצירה מתקדמים, תוכנית Pro מתחילה מ-$99

כמה זמן לוקח ליצור וידאו מונפש?

רוב המשתמשים עוברים מרעיון לאנימציה מוכנה לשיתוף בתוך דקות במקום ימים או שבועות. פרומואים פשוטים וקליפים לרשתות חברתיות בדרך כלל נסגרים בסיבוב אחד, בעוד שסרטוני הסבר מורכבים יותר עשויים לדרוש עוד כמה איטרציות קצרות.

האם צוותים יכולים לעבוד יחד בתוך HeyGen?

כן, כמה חברי צוות יכולים לעבוד באותו וורקস্পייס, לשתף טמפלייטים ולהשתמש מחדש באססטים. מבקרים יכולים להשאיר תגובות ולבקש שינויים, כך שאין צורך להעביר קבצים הלוך וחזור.

איך HeyGen שונה מכלי אנימציה מסורתיים?

כלים מסורתיים מצפים ממך לעצב, להנפיש ולערוך כל פרט ידנית. HeyGen משתמשת ב-AI כדי ליצור עבורך את המבנה, הוויז׳ואלים והקריינות, כדי שתוכל לעבור ישר לשלב הליטוש וההשקה.

