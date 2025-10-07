צור מודעות וידאו מוכנות לביצועים מתסריטים, קישורי מוצר או בריפים בעזרת HeyGen’s ai ad maker. הדבק את הטקסט, בחר סגנון וקהל יעד, וצור בבת אחת כמה וריאציות של מודעות עם קול, ויז׳ואל וטיימינג — בלי מצלמות, בלי סטודיו ובלי עריכה מורכבת.
Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.
Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.
Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.
Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.
Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.
Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.
למה HeyGen היא פלטפורמת יצירת מודעות ה‑AI הטובה ביותר
HeyGen משלבת יצירת קריאייטיב אוטומטית, אופטימיזציה מבוססת נתונים וייצוא בקנה מידה גדול כדי להפיק מודעות שמביאות ביצועים. צוותים משתמשים במחולל המודעות מבוסס ה-AI שלנו כדי לייעל את תהליך יצירת המודעות שלהם.מחולל סרטוני AIכדי לקצר זמני הפקה, להגדיל את קצב הבדיקות ולבצע לוקליזציה של קמפיינים בשווקים שונים מהר יותר מאשר בתהליכי עבודה מסורתיים.
ליצור כמה קונספטים למודעות וגרסאות מותאמות לפלטפורמות שונות בתוך דקות. HeyGen מאוטומטת את כתיבת הסקריפט, סדר הסצנות, הקריינות והרינדור, כדי שתוכל לבדוק קריאייטיב מהר ולשפר את מה שעובד.
צור וריאציות של מודעות שמובנות לבדיקות ואופטימיזציה בעזרת יוצר מודעות AI. צור אוטומטית הוקים, קריאות לפעולה (CTA) ווריאציות A/B עם טמפלייטים מבוססי תובנות כדי לשפר CTR והמרות.
להפיק במקביל מאות מודעות לוקליזציה עם מתרגם הווידאו ושיבוט הקול. לאוטומט הפצה ולהתחבר לפלטפורמות פרסום דרך API כדי לנהל קמפיינים גלובליים עקביים.
HeyGen מנתחת דפי מוצר, קופי של לנדינגים ובריפים קצרים כדי לבנות סטוריבורדים מלאים לקמפיינים. יוצר המודעות מבוסס ה‑AI שולף את היתרונות המרכזיים, הוויז׳ואלים והמאפיינים, ואז מחבר תסריטים קצרים, מתאים B-roll ומרכיב סצנות שמכוונות למקסימום המרה ותשומת לב. הוורקפלואו הזה, שמחבר לינק למודעה, מבטל את כל ההתעסקות הידנית עם נכסים ומייצר כמה וריאציות קונספט מוכנות מידית לטסטים.
כתיבת תסריט ופתיח עם סנכרון קול בעזרת AI
צור אוטומטית כותרות, הוקים ותסריטים קצרים שמותאמים לפורמטים של פלטפורמות (15s, 30s, 60s) בעזרת בינה מלאכותית, כדי להבטיח תוכן פרסומי שמייצר מעורבות. HeyGen מייצרת קריינות טבעית ומבצעת סנכרון שפתיים מדויק כשמשתמשים באווטארים; המערכת גם מתזמנת CTAים וקצב סצנות כדי למקסם ריטנשן במודעות מנצחות. השתמש בשיבוט קול כדי לשמור על טון מותג עקבי או בחר מקטלוג של קולות סטודיו לשווקים אזוריים.
כלי אופטימיזציה ובדיקת קריאייטיב
חבילות בדיקות מובנות מאיצות יצירת וריאנטים, A/B טסטינג וניתוח ביצועים. HeyGen עוזרת לזהות הוקים, ויז׳ואלים וקצביות שמבצעים הכי טוב, על ידי יצירה של 5–20 וריאציות לכל בריף ומתן תובנות מובנות שמכוונות טירגוט קהלים והקצאת תקציב.
פריסטים מובנים בפלטפורמה וייצוא באצוות
ייצוא קבצי MP4 אופטימליים לפיד, לסטורי או למיקומים בתוך הווידאו, ובחירה בטמפלטים מוכנים ל‑TikTok, Reels, YouTube ורשתות חברתיות ממומנות. להשתמש במצב באצ׳ או ב‑API כדי ליצור מאות וריאציות של מודעות, לבצע פרסונליזציה לפי קהל או אזור, ולהעביר את האססטים הסופיים למנהל המודעות או ל‑CDN שלך באופן אוטומטי.
איך להשתמש ב-AI Ad Maker
ליצור סרטוני פרסום מוכנים לעלייה לאוויר בארבעה שלבים ברורים, מהבריף ועד ההשקה.
הזן כתובת URL של מוצר, בריף קצר או תסריט כדי לאפשר ליוצר מודעות ה‑AI ליצור קופי פרסומי אפקטיבי. HeyGen שולפת פרטים מרכזיים ומכינה סטוריבורד למודעה שממוקד בפתיחים שתופסים תשומת לב ובנקודות שמניעות להמרה.
בחר פריסטים לפלטפורמה, טון ויזואלי וקול. בחר טמפלייטים ממוקדי ביצועים כמו UGC, סגנון קולנועי או דמו, כדי להתאים אישית את המודעות שלך עם AI כך שיתאימו למטרות הקמפיין.
לכוונן הוקים, קריאות לפעולה, ויז׳ואלים ומוזיקה. להשתמש ב‑image to video או face swap כדי לשלב שוטים של המוצר או טאלנט. להוסיף סנכרון שפתיים ולשפר את התזמון כדי לשדרג את הביצוע.
צור אוטומטית כמה וריאציות של מודעות. השתמש ביצוא בקבצים מרובים או ב‑API כדי להפיק קבצים מותאמים לפלטפורמות שונות ולהפעיל העלאות למנהל המודעות או webhooks לפרסום אוטומטי.
יוצר מודעות AI הופך בריפים, תסריטים או כתובות URL של מוצרים לסרטוני פרסומת מוכנים להפקה, בעזרת יצירת תסריט אוטומטית, בניית סצנות, קריינות ורינדור. המנוע של HeyGen בונה הוקים, מסדר ויז׳ואלים ברצף ומסנכרן CTA‑ים כדי ליצור מודעות קצרות וארוכות בלי צילום או עריכה מסורתיים.
HeyGen מאיצה בדיקות קריאייטיב על ידי יצירת וריאציות מרובות (פתיחים, קצב, ויז׳ואלים) מתוך בריף אחד ומתן תובנות מובנות. איטרציה מהירה יותר ואופטימיזציה מבוססת דאטה מעלות את קצב הבדיקות, חושפות אלמנטים קריאייטיב מנצחים ומשפרות CTR ו‑ROAS לאורך זמן.
כן, שימוש ב-AI יכול לשפר את האפקטיביות של אסטרטגיות השיווק שלך. הפלטפורמה תומכת בעריכות בסגנון UGC ובאווטארים מציאותיים. אפשר לבחור אווטאר שנראה טבעי כדי להקריא סקריפטים, או להשתמש באסתטיקה בסגנון UGC שנוצרה אוטומטית כדי לחקות תוכן יוצר אותנטי שמציג ביצועים טובים בפידים חברתיים.
לא. HeyGen יכולה ליצור פרסומות מלאות מקישורים או מתסריטים באמצעות ויז׳ואלים שנוצרים ב-AI וצילומי סטוק ברישיון. אפשר גם להעלות נכסים קיימים או תמונות מוצר כדי ליצור שוטים אותנטיים יותר של המוצר דרך תהליכי AI של המרת תמונה לווידאו.
להשתמש בvideo translatorכדי ליצור גרסאות מקומיות של מודעות עם תסריטים מתורגמים, דיבוב קולי וכתוביות. HeyGen שומרת על הקצב ועל סנכרון השפתיים תוך יצירת דיבור טבעי בשפות היעד, כדי לשמור על מסר עקבי בכל העולם.
ייצוא קבצי MP4 אופטימליים לפיד, ל-Reels/Stories אנכיים, למיקומי in-stream ולדסקטופ. יש פריסטים מוכנים ל-TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ופלטפורמות פרוגרמטיות כדי להבטיח יחס ממדים וקודקים נכונים.
כן. HeyGen מספקת APIs, התראות webhook וכלי יצירה מרוכזת (batch) כדי שתוכל ליצור בצורה פרוגרמטית מאות וריאציות של מודעות, לבצע פרסונליזציה לפי סגמנט, ולהעביר את האססטים ישירות למנהלי מודעות או ל-storage buckets.
רוב וריאציות המודעות הקצרות נוצרות בתוך דקות, בהתאם לאורך ולמורכבות. עבודות באצ׳ים ניתנות להרחבה לפי נפח וניתן לעבד אותן במקביל; ה‑API מחזירים עדכוני סטטוס כדי שצוותים יוכלו לתזמר תהליכי פרסום בצורה יעילה.
אתה שומר על בעלות מלאה על כל הנכסים שנוצרו. HeyGen לא טוענת לזכויות על המודעות שלך. חשוב לוודא שיש לך זכויות על כל תוכן צד שלישי שאתה כולל בקריאייטיב, כדי להימנע מבעיות בקמפיין הפרסום שלך.
כן. HeyGen פועלת לפי סטנדרטים ארגוניים מחמירים של אבטחה, כולל הצפנה, בקרת גישה מבוססת תפקידים ואפשרויות תאימות לתעשיות מפוקחות. אפשר להשתמש באינטגרציות אחסון פרטיות ובבקרות וורקפלאס כדי לנהל את הגישה לנכסים.
אפשר לערוך תסריטים, להחליף ויז׳ואלים, להתאים מוזיקה, ללטש קריינות ולהחיל קיטים של מיתוג. הכלי תומך בעריכה ברמת הסצנה ובשינויים גלובליים מבוססי פרומפט, כך שאפשר לבצע אינסוף איטרציות בלי להשתמש בעורך טיימליין מסורתי – מה שהופך אותו לפתרון חזק שמבוסס על בינה מלאכותית.
כן. HeyGen מתחבר דרך API ו־webhooks כדי לשלוח נכסים שנוצרו ומטאדטה אל תשתית הקמפיינים שלך. חבר יצואי קבצים ל־CDNים, פלטפורמות פרסום או מערכות אנליטיקס כדי לייעל השקה ומדידה.
