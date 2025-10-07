מחולל מודעות AI ליצירת סרטוני פרסום מהירים ובעלי אימפקט גבוה

ליצור מודעות וידאו מוכנות לביצועים עם מחולל מודעות AI שנבנה למהירות ולבהירות. להתחיל ממוצר, הצעה או תסריט וליצור סרטוני פרסום מלוטשים, כשהוויז׳ואלס, הקול, הכיתוביות והקצב מטופלים אוטומטית. בלי צילום ובלי עריכה מורכבת.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

מודעות וידאו לרשתות חברתיות

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

קמפיינים להשקת מוצר

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

מודעות פרסום למסחר אלקטרוני

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

הכרזות על פיצ׳רים חדשים ב‑SaaS

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

מודעות לעסקים מקומיים ולעסקי שירות

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

בדיקות A/B לגרסאות קריאייטיב שונות

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

למה HeyGen הוא מחולל מודעות ה‑AI הטוב ביותר?

HeyGen הופך כל תסריט לסרטון פרסומת איכותי בתוך דקות. אפשר להתחיל מרעיון, מתסריט או מכמה בולטים, ואז ליצור סצנות דיבור ריאליסטיות ולהשלים את הפרסומת בלי תהליך הפקה מסורתי.

יצירה מהירה במיוחד

להפוך תסריטים לסרטונים מלוטשים תוך דקות. זה הרבה יותר מהיר וזול מצילומים, צילומי־מחדש או טיימליינים מסובכים של עריכה.

ללא עקומת למידה

צור סרטוני וידאו ברמת מקצוענים עם תהליך עבודה פשוט ואינטואיטיבי. בלי ניסיון בעריכה. בלי הגדרות טכניות. רק לכתוב, ליצור, לשפר

עורך קריאייטיב הכול באחד

מהטיוטה הראשונה ועד הייצוא הסופי, העורך מבוסס הטקסט של HeyGen מייעל את כל התהליך. עדכן שורות, כוונן את הקצב, ערוך מחדש סצנות וחזור על גרסאות במהירות — כמו עריכת מסמך, לא טיימליין.

יצירה מבוססת פרומפט ומוצר

להתחיל מתמצית, תסריט או פרטי מוצר כדי ליצור תוכן פרסומי. מחולל המודעות ב‑AI ממיר את הקלטים לסרטוני פרסומת מלאים עם מבנה סצנות, ויז׳ואלים וקריינות שמותאמים למטרות הפרסום.

יוצר סרטוני AI מבוסס תסריט

עבוד ישירות עם הטקסט כדי לחדד הוקים, יתרונות והצעות. מחולל סרטוני ה‑AI מעדכן אוטומטית את הוויז׳ואלס, הקול והכתוביות, כך שאיטרציה על מודעות הופכת לפשוטה ומהירה.

פורמטים וקצב מוכנים לפלטפורמה

צור מודעות מותאמות בגודל ובקצב לפידים חברתיים, פרה-רול ומיקומי פרסום שונים. פורמט אוטומטי מבטיח שהווידאוים ירגישו טבעיים וזורמים לגלילה בכל הערוצים.

כתוביות וקול שמייצרים המרות

כתוביות אוטומטיות והגשה קולית טבעית משפרות את הבהירות והנגישות של מודעות ביצועים גבוהים עם AI. המודעות נשארות אפקטיביות גם כשצופים בהן בלי סאונד, מה שהופך אותן לאידיאליות לפלטפורמות כמו Facebook ו-LinkedIn.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב מדיה לימודית
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשפתאום היה לנו סרטון שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב-HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל מודעות ה‑AI

ליצור מודעות וידאו עם בינה מלאכותית בארבעה שלבים ברורים.

שלב 1

להוסיף את רעיון המודעה שלך

הזן תקציר, תסריט או פרטי מוצר כדי ליצור מודעות שמביאות ביצועים גבוהים. המערכת מכינה את התוכן ליצירת סרטוני פרסום ממוקדי ביצועים עם בינה מלאכותית.

שלב 2

עצב את המסר

לערוך הוקים, יתרונות והצעות ישירות בטקסט. כלי ה‑AI מתאים אוטומטית את הסצנות והקצב, ומשפר את תהליך יצירת המודעות כדי להעלות את שיעורי ההמרה.

שלב 3

התאם אישית ויז׳ואל וקול

לבחור לייאאוט, כתוביות, מיתוג וסגנון קריינות. התזמון וסנכרון השפתיים מטופלים אוטומטית על ידי הפלטפורמה.

שלב 4

יצירה וייצוא

לרנדר את סרטון הפרסומת הסופי ולייצא אותו לקמפיינים. אפשר לעדכן וליצור גרסאות חדשות בכל רגע כדי לבדוק זוויות חדשות.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהו מחולל מודעות AI?

מחולל מודעות AI יוצר סרטוני פרסום ביצועיסטיים מטקסט, פרומפטים או מפרטי מוצר. הוא מייצר אוטומטית ויז׳ואלים, קריינות, כתוביות וקצב, כך שצוותים יכולים להעלות קמפיינים של וידאו־מודעות בלי צילום, תוכנות עריכה או ניסיון בהפקה.

איזה סוגי מודעות אפשר ליצור איתו?

אתה יכול ליצור מודעות קצרות לרשתות חברתיות, קידומי מוצר, מודעות לשירותים, הכרזות על פיצ׳רים ווריאציות לקמפיינים. מחולל המודעות מבוסס ה-AI מיועד לסרטוני וידאו פרסומיים קצרים שממוקדים בהמרה, לכל הערוצים הדיגיטליים.

כמה מהר אפשר ליצור סרטוני פרסום?

רוב סרטוני הפרסום נוצרים בתוך דקות בעזרת טכנולוגיית בינה מלאכותית. מכיוון שהעריכה מתבצעת ברמת הטקסט, עדכון המסרים או בדיקת הוקים חדשים בתהליכי עבודה מונעי AI מהירים משמעותית מעריכת וידאו מסורתית.

האם אפשר להתאים את המיתוג והוויז׳ואל?

כן, שימוש בכלי ה-AI המובילים יכול לשדרג את המודעות שלך. אפשר להחיל צבעי מותג, לייאאוטים וסגנונות ויזואליים כדי שכל סרטון מודעה יתאים לקווי המותג שלך וישמור על מסר אחיד בכל הקמפיינים.

האם המודעות מותאמות לפלטפורמות שונות?

כן. סרטונים נוצרים בפורמטים מוכנים לפלטפורמות, עם קצב מתאים, כתוביות ויחסי גובה-רוחב נכונים, כך שקל לפרסם אותם ברשתות חברתיות ובפלטפורמות פרסום.

האם אפשר ליצור כמה גרסאות של אותה מודעה?

כן. אפשר ליצור כמה וריאציות מאותו אינפוט כדי לבדוק הוקים, ויז׳ואלים וזוויות מסרים שונות, בלי לבנות את המודעות מחדש מאפס.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו?

לא. תהליך העבודה מיועד למי שלא עורכים וידאו. אתה עובד רק עם טקסט והגדרות, בזמן שה‑AI מטפל בתזמון, בוויז׳ואלס ובכל פרטי ההפקה.

באיזה פורמט סרטוני פרסום מיוצאים?

סרטוני פרסום מיוצאים כקובצי MP4 סטנדרטיים, כך שקל להעלות אותם לפלטפורמות פרסום, לרשתות חברתיות ולכלי קמפיינים פנימיים.

