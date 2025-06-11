להוסיף כתוביות לווידאו בקנה מידה גדול עם AI

להעלות וידאו או להדביק קישור ולקבל כתוביות מדויקות שניתן לערוך בתוך דקות. HeyGen מתמללת את האודיו, מסנכרנת זמנים ומייצאת קובצי SRT או כתוביות צרובות כך שהתוכן שלך יהיה נגיש ומותאם לפלטפורמות – בלי כתוביות ידניות.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

קליפים חברתיים ותוכן קצר

Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.

הדרכה ותקשורת פנימית

Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.

דמוים שיווקיים ודמוים למוצר

Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.

ראיונות, פודקאסטים ופאנלים

Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.

למידה דיגיטלית וציות רגולטורי

Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.

הפצה גלובלית ולוקליזציה

Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.

למה HeyGen הוא הכלי הטוב ביותר להוספת כתוביות לווידאו

HeyGen משלבת תמלול מהיר, תזמון ברמת איכות אנושית ושליטה פשוטה בעיצוב, כדי שצוותים ויוצרים יוכלו להוסיף כתוביות לסרטונים בקנה מידה גדול. שפר את אחוזי הצפייה, הגדל מעורבות ועמוד בסטנדרטים של נגישות – בלי כלים מורכבים.

תמלול מהיר ומדויק

צור כתוביות בתוך דקות עם סימני פיסוק וזיהוי דוברים. HeyGen מתקנת שגיאות נפוצות ומוסיפה חותמות זמן לשורות, כך שהכתוביות יתאימו לזרימה הטבעית של הדיבור וישמרו על קריאות גבוהה.

כתוביות ניתנות לעריכה ולעיצוב מלא

בחר פונטים, גדלים, מיקומים ואנימציות. ערוך את התמלילים ידנית או אשר תיקונים מוצעים, ואז ייצא קבצי SRT או VTT, או גרסאות עם כתוביות צרובות, בפורמט מותאם לפלטפורמות חברתיות ונגני וידאו ברשת.

להתרחב ולהתאים לשווקים מקומיים בלי מאמץ

הפקת סדרות של סרטונים עם כתוביות ויצירת רצועות כתוביות מתורגמות בעזרת כלי תרגום הווידאו. צור כתוביות ורינדורים בריבוי שפות לקהלים גלובליים, בלי להקליט מחדש ובלי תרגום ידני.

יצירת כתוביות אוטומטית עם זיהוי דוברים

HeyGen מתמללת אוטומטית אודיו מדובר ומזהה שינויי דוברים, כך שהכתוביות נשארות מדויקות בראיונות, פאנלים והקלטות מרובות דוברים. המערכת מוסיפה פיסוק חכם ושוברת שורות לקריאה נוחה, ומייצרת מסלולי כתוביות נקיים שאפשר לערוך או לייצא כקבצי SRT ו‑VTT בעזרת מחולל כתוביות. זה חוסך שעות לעומת תמלול ידני ומבטיח נגישות לצופים שמסתמכים על כתוביות בווידאו אונליין.

תזמון מדויק ויישור פריימים ברמת פריים בודד

הכתוביות מסונכרנות לאודיו ברמת ההברה והמשפט, כך שהטקסט מופיע באופן טבעי יחד עם הדיבור. מנוע התזמון של HeyGen מתאים את עצמו להפסקות, חפיפות ומוזיקה, כך שהכתוביות לא מסתירות שוטים חשובים, מה שהופך אותו לכלי חיוני לעריכת וידאו. הייצוא כולל קבצים מדויקים לפי טיים-קוד, מוכנים לכתוביות סגורות, העלאות לרשתות חברתיות ותהליכי עבודה לשידור.

שליטה בסגנון ופריסטים מוכנים בפלטפורמה

להחיל פונטי מותג, צבעים, מרווחי safe-area וסגנונות כתוביות מונפשות בלחיצה אחת. HeyGen מגיעה עם פריסטים מוכנים ל‑Facebook, ‏Instagram, ‏YouTube ו‑TikTok כדי שהכתוביות יישארו קריאות בכל יחס מסך. בין אם צריך כתוביות ״צרובות״ בתוך הווידאו לרשתות חברתיות או קבצים רכים שניתן להדליק ולכבות בנגני סטרימינג, אפשרויות העיצוב שומרות שהווידאו שלך יישאר ממותג ובהתאם לסטנדרטים של כל פלטפורמה.

תהליכי עבודה של כתוביות ולוקליזציה בקבוצות

עבד על הרבה סרטונים בבת אחת על‑ידי מיפוי נתוני CSV או העלאות מתיקיות לטמפלייטים. HeyGen אחר כך יוצר כתוביות, מסלולי כתוביות מתורגמים לכל שפה וחבילות ייצוא מותאמות. בשילוב עם מתרגם הווידאו שלנו, אפשר ליצור דיבוב מתורגם וכתוביות מסונכרנות כדי להגדיל את החשיפה במהירות, בלי ליצור מאסטרים חדשים של וידאו.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשעבדנו על סרט שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להוסיף כתוביות לווידאו בקנה מידה גדול עם HeyGen

להוסיף כתוביות לסרטונים שלך בארבעה צעדים פשוטים.

שלב 1

להעלות או להדביק כתובת URL

העלה את קובץ הווידאו שלך או הדבק קישור ציבורי. HeyGen תומכת בפורמטים נפוצים ובייבוא מהענן, כך שאפשר להתחיל לעבוד מיד.

שלב 2

יצירת כתוביות אוטומטית

בחר את שפת הדיבור והרץ את התמלול. HeyGen מזהה דוברים, מוסיפה סימני פיסוק ומסנכרנת את השורות עם האודיו לתזמון מדויק, מה שהופך אותה לכלי עריכת וידאו יעיל ליצירת כתוביות.

שלב 3

ערוך ועצב כתוביות

לעבור על התמלול, לתקן שורות לפי הצורך ולבחור סגנונות כתוביות או פריסטים מוכנים לפלטפורמות שונות. אפשר להוסיף כתוביות צרובות בווידאו או להשאיר כתוביות רכות שניתן להדליק ולכבות בזמן הצפייה.

שלב 4

ייצוא ודיפלוי

ייצוא קבצי SRT,‏ VTT או MP4 עם כתוביות צרובות, מותאמים לפיד, לסטוריז או לנגני וידאו ברשת, כדי לשפר את הנגישות של כתוביות הווידאו שלך. השתמש ביצוא מרובה (batch export) כדי ליצור חבילות רב־לשוניות ונכסים מוכנים להעלאה למנהלי מודעות.

שאלות נפוצות (FAQs)

איך להוסיף כתוביות לסרטון עם HeyGen?

העלה את הווידאו שלך או הדבק קישור, בחר את שפת הדיבור והרץ תמלול אוטומטי. ערוך את התמלול במידת הצורך, בחר אפשרויות עיצוב או ייצוא, ואז ייצא קבצי SRT, VTT או וידאו עם כתוביות צרובות, מוכנים להפצה.

האם הכתוביות שנוצרות אוטומטית מדויקות?

HeyGen מספקת כתוביות אוטומטיות מדויקות מאוד, כולל פיסוק וזיהוי דוברים. רמת הדיוק תלויה באיכות האודיו וברעש הרקע. אפשר לערוך את התמלילים ידנית כדי לוודא דיוק של 100% ולייצא קבצי כתוביות סופיים בעזרת מחולל כתוביות.

באילו פורמטי כתוביות אפשר לייצא?

ייצוא קבצי כתוביות רכות כמו SRT ו‑VTT לנגנים שתומכים בהדלקה וכיבוי של כתוביות, או ייצוא קבצי MP4 עם כתוביות צרובות ישירות בתוך הווידאו לחוויית צפייה משופרת. HeyGen גם אורזת וריאציות שפה לייצוא מרוכז, כך שאפשר להוסיף כתוביות לסרטון במספר שפות.

האם אפשר לעצב כתוביות כך שיתאימו למותג שלי?

כן. אפשר לבחור פונטים, גדלים, צבעים, קופסאות רקע ומרווחי safe-area. HeyGen מגיעה עם פריסטים שמותאמים לפלטפורמות חברתיות, כדי שהכתוביות יישארו קריאות גם בנייד וגם בדסקטופ.

האם HeyGen תומכת בריבוי שפות ולוקליזציה?

כן. להשתמש ב־video translatorכדי ליצור תסריטים מתורגמים ורצועות כתוביות. HeyGen מסנכרנת את הכתוביות המתורגמות עם התאמות תזמון כך שהסרטונים המותאמים לשפה ירגישו טבעיים בכל שפה.

האם אפשר להוסיף כתוביות להרבה סרטונים בבת אחת?

כן. להשתמש בוורקפלואי באצ׳ים כדי לעבד תיקיות או למפות רשומות CSV לטמפלייטים. HeyGen תיצור כתוביות, טראקים מתורגמים ותייצא באנדלים לכל הווידאוים במשימה.

איך כתוביות משפיעות על SEO ועל יכולת גילוי התוכן?

תמלילים ניתנים לחיפוש וכתוביות צרובות משפרים נגישות ומגדילים את זמן השהייה בעמוד, מה שיכול לחזק את הנראות האורגנית. קבצי SRT/VTT גם עוזרים לפלטפורמות לאנדקס תוכן מדובר כדי לשפר את הגילוי, וכך להגביר את הנראות של כתוביות הווידאו.

האם ההעלאות והכתוביות שלי פרטיות ומאובטחות?

HeyGen מצפינה את הקבצים שאתה מעלה ושומרת את הנכסים שנוצרים בצורה מאובטחת, כך שתהליכי עריכת הווידאו שלך נשארים מוגנים. אתה שומר על הבעלות על התוכן שלך ויכול לשלוט בהגדרות השיתוף, השמירה והייצוא בהתאם לצרכי הפרטיות שלך.

