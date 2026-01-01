מחולל תמונות AI לויז׳ואלים מוכנים לוידאו
צור ויז׳ואלים שתופסים את העין לכל פרויקט וידאו עם מחולל התמונות מבוסס ה-AI של HeyGen. תאר את הסצנה, בחר סגנון, והמנוע ייצור עבורך תמונות ברזולוציה גבוהה שמוכנות להיכנס ישר למצגות, סטוריבורדים וגרסאות סופיות. בלי ניסיון בעיצוב, בלי חיפושים באתרי סטוק, בלי כאבי ראש של רישוי. עובד מעולה לשיווק, הדרכה, מוצר ותוכן לרשתות חברתיות.
יכולות מחולל תמונות AI
מפרומפט לתמונה ברזולוציה גבוהה
תאר כל ויז׳ואל שאתה צריך וקבל אותו מיד. HeyGen AI Image Generator הופך פרומפטים טקסטואליים לתמונות איכותיות שמותאמות במיוחד לשימוש בווידאו – כולל סביבות, צילומי מוצר, רקעים אבסטרקטיים וסצנות מאוירות. בניגוד לכלי תמונות עצמאיים, כל תמונה שנוצרת כבר מגיעה בגודל, בפורמט ובמוכנות מלאה להטמעה ישירות בטיימליין של הווידאו שלך. אפשר לשלב את התמונות שנוצרו עם קריינות מ-AI Voice Generatorומעברי סצנות כדי לבנות סרטונים שלמים בלי לחפש תמונות סטוק ובלי להעסיק מעצב.
פריסטים של סטייל וקיטים למותג
צור רקעים ממותגים או מותאמים למיקום בלי ספריית תמונות. תאר חדר ישיבות, קו רקיע עירוני, סטודיו או סביבה קמעונאית וקבל רקע מותאם אישית שמתאים לטון של הווידאו שלך. השתמש ברקעים האלה מאחורי המציג שלך בפרויקט טקסט לווידאו, או שכבת אותם לתוך סרטוני הסבר מרובי סצנות ותוכן של סרטון הדגמת מוצר. כל רקע שנוצר שומר על תאורה וסגנון עקביים בין הפריימים, כך שהתוצאה נראית אחידה ומופקת – בלי שום קומפוזיטינג בפוסט‑פרודקשן.
תנועת תמונה לווידאו
צור ויז׳ואלים מלוטשים של מוצרים מתיאור בלבד. צור תמונות הירו, סצנות לייףסטייל וסצנות קונטקסטואליות שמציגות את המוצר או הקונספט שלך — בלי לתאם צילומי סטודיו פיזיים. התמונות האלה משתלבות עם יכולות AI Product Placement של HeyGen, ומאפשרות לבנות קמפיינים של product video שמשלבים תמונות שנוצרו ב-AI, קריינות ומגישים על המסך בתוך וורקפלואו אחד. אפשר לגדול מוויז׳ואל אחד למאות ויז׳ואלים על פני קמפיינים וערוצים שונים.
עורך מובנה וכלי איטרציה
כל תמונה שנוצרה בתוך HeyGen זמינה מיד בעורך הווידאו שלך. אין צורך ביצוא, העלאה מחדש או המרת קבצים. בחר תמונה שנוצרה, שייך אותה לסצנה והמשך לבנות את הווידאו שלך לצד AI Lip Sync, קריינות וכתוביות. האינטגרציה ההדוקה הזו אומרת שנכסי הוויז׳ואל והפקת הווידאו שלך חולקים את אותו ציר זמן, מה ששומר על קצב יצירתי מהיר. צוותים שמפיקים סרטוני שיווק או סרטוני הדרכה יכולים ליצור ולמקם ויז׳ואלים בלי לצאת מהעורך.
פלט API ובאצ׳
צור וריאציות של תמונות על ידי הרצת אותו פרומפט כמה פעמים כדי לתמוך בבדיקות A/B, בקמפיינים אזוריים או בפרסום למספר פלטפורמות. הפק רקעים עונתיים, צילומי מוצר מותאמים לשוק המקומי או סצנות תמונה לפי נושא בכמויות גדולות, ואז חבר כל וריאציה לנראציה מתורגמת באמצעות Video Translator כדי ליצור נכסי וידאו מותאמים לשווקים שונים. תהליך עבודה זה הופך בריף קריאייטיב אחד לעשרות וריאציות וידאו ייחודיות, כל אחת עם ויז׳ואלים מותאמים ואודיו רב־לשוני, והכול מופק מאותו עורך שבו אתה משתמש לפרויקטים של AI Video Generator.
שימושים אפשריים
תמונות ממוזערות וויז׳ואלים ראשיים
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an AI Image Generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI Ad Maker projects.
סטוריבורדים ותכנון סצנות
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
ויז׳ואלים להכשרה וללמידה אונליין
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an AI Image Generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
ויז׳ואלים לשיווק מוצר
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every Reel Generator or TikTok video project without repeating backgrounds.
פידים לרשתות חברתיות
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into Script to Video outreach for higher engagement.
קאברים לבלוג ותוכן מערכתי
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an AI Image Generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
איך זה עובד
צור תמונות מותאמות אישית והשתמש בהן בסרטונים שלך בארבעה שלבים, מפרומפט ועד תוכן מוכן לפרסום.
תאר את התמונה
כתוב פרומפט קצר. בחר יחס רוחב־גובה, פריסט סגנון וכל פרטי מותג שתרצה שייושמו על התוצאה.
ליצור ולבחור
בדוק את התמונה שנוצרה. עדכן את הניסוח, הסגנון או הצבע ויצור מחדש עד שתגיע למראה שאתה רוצה.
ללטש ולערוך
שפר רזולוציה, בצע אינפיינטינג או שנה את הסגנון באזורים נבחרים. התאם צבע, חיתוך או קומפוזיציה ישירות בעורך בלי לצאת מהפרויקט.
ייצוא או אנימציה
להוריד את התמונה או לשלוח אותה ישר לוידאו. להשתמש שוב בפרומפט ובפריסט לדורות הבאים כדי לשמור על אחידות המותג.
שאלות נפוצות
מהו מחולל תמונות AI ובמה הוא שונה מתמונות סטוק?
מחולל תמונות AI לוידאו יוצר ויז׳ואלים מותאמים אישית מתיאורי טקסט, ומיועד לשימוש ישירות בתוך תהליך העבודה של הפקת וידאו. ב‑HeyGen אתה מקליד פרומפט שמתאר את התמונה שאתה צריך, ה‑AI יוצר אותה, והתוצאה זמינה מיד בתוך עורך הוידאו שלך. אין צורך להוריד או להעלות קבצים מחדש. הכלי נבנה במיוחד ליצירת רקעים, ויז׳ואלים לסצנות וצילומי מוצר שמשלימים את תוכן הוידאו שלך.
האם אפשר ליצור תמונות שמתאימות לצבעים ולסגנון של המותג שלי?
כן. מחולל התמונות ב-AI יוצר ויז׳ואלים ברזולוציה גבוהה שמתאימים ליצוא וידאו ב-HD. אתה שולט בסגנון, בקומפוזיציה ובצבע דרך פרומפט טקסטואלי, כך שהתוצרים יתאימו לסטנדרטים של המותג שלך. צוותים בחברות כמו PepsiCo ו-Samsung משתמשים בפייפליין ההפקה של HeyGen לתוכן ממותג, והתמונות שנוצרות שומרות על אותו סטנדרט איכות כמו שאר פלט הווידאו של הפלטפורמה.
מהי רזולוציית הפלט המקסימלית?
אתה יכול לתאר את המוצר שלך, הסביבה שלו וסגנון הוויז׳ואל שאתה רוצה, וה‑AI יוצר תמונת מוצר מותאמת להקשר. הוויז׳ואלים האלה עובדים מצוין עבור מודעת וידאו AI לקמפיינים, תצוגות מסחר אלקטרוני, ותוכן AI לרשתות חברתיות כשצריך כמה זוויות או סביבות שונות בלי לארגן צילומי סטודיו.
האם אפשר לערוך חלקים מסוימים בתמונה בלי ליצור אותה מחדש?
תמונות שנוצרו חיות בתוך אותו עורך שבו אתה בונה וידאו. אחרי יצירת תמונה, אתה משייך אותה לסצנה כרקע או כאלמנט ויזואלי, ואז מוסיף שכבות של נראציה, מחולל כתוביות כתוביות, וצילומי המציג. זה אומר שכל הווידאו שלך, מהוויז׳ואל ועד הקריינות, מופק בפלטפורמה אחת בלי לעבור בין כלים נפרדים לתמונות ולווידאו.
האם אפשר להפוך תמונות שנוצרו לסרטון?
כן. אפשר להריץ את אותו פרומפט עם התאמות קטנות על פני כמה גנרציות נפרדות כדי לבנות סט של אופציות ויזואליות, ואז לשדך כל אחת מהן לסקריפטים שונים או לדיבוב מתורגם עבור וריאציות שונות של הקמפיין. זה מאפשר תמונה לוידאו מהיר על פני קהלים, אזורים ופלטפורמות — בלי להגדיל את זמן ההפקה.
כמה זמן לוקח ליצור תמונה אחת?
מחוללי תמונות עצמאיים יוצרים תמונות שאתה צריך אחר כך להוריד, לשנות גודל, ולהעלות לעורך וידאו נפרד. מחולל התמונות ב-AI של HeyGen יוצר ויז׳ואלים בתוך תהליך העבודה של הווידאו, כך שהתמונות שנוצרות נכנסות ישר לטיימליין שלך לצד אווטארים, קריינות ומעברים. התוצאה היא מחזור הפקה מהיר יותר ופחות העברות בין כלים – מה שקריטי כשמייצרים תוכן וידאו בהיקף גדול.
האם אפשר להשתמש בתמונות שנוצרו במודעות בתשלום ובעבודה מסחרית?
HeyGen מציעה תוכנית חינמית ללא צורך בכרטיס אשראי, שמספקת גישה לפיצ׳רים המרכזיים של הפלטפורמה, כולל יצירת תמונות. אפשר לחקור את הכלי, ליצור תמונות ולבנות סרטונים כדי להעריך את תהליך העבודה. תוכניות בתשלום שמתחילות ב-$24 לחודש פותחות גישה לפלטות ברזולוציה גבוהה יותר, קרדיטים נוספים ליצירה, וגישה מלאה לכל סט הכלים ליצירת וידאו.
איך התמחור של מחולל התמונות עם בינה מלאכותית עובד?
הגנרטור מצטיין ביצירת רקעים, סצנות סביבתיות, הקשרים למוצרים, טקסטורות מופשטות וקונספטים מאוירים. אלה אבני הבניין הוויזואליות שהכי נפוצות בהפקת וידאו. לתוכן ״טוקינג הד״, אפשר לשלב רקעים שנוצרו עם HeyGen עם AI Face Swap או עם צילומי פרזנטור. לסרטוני הסבר, אפשר ליצור ויז׳ואלים לכל שלב בתהליך ולחבר אותם לרצף יחד עם קריינות באמצעות וורקפלואו AI Video Explainer.
האם אפשר ליצור תמונות במקבצים עבור קמפיין?
כן. מכיוון שהתמונה שנוצרת היא נכס ויזואלי שלא תלוי בשפה, היא עובדת בכל גרסה מתורגמת של הווידאו שלך. צור סט אחד של ויז׳ואלים לסצנות, ואז השתמש ב־AI Dubbingכדי להפיק קריינות ביותר מ־175 שפות תוך שמירה על אותם ויז׳ואלים. זה הופך קמפיינים גלובליים ליעילים יותר כי צריך ליצור את הוויז׳ואלים רק פעם אחת.
האם קיימים מנגנוני הגנה לתוצרים בטוחים ותואמי רגולציה?
רוב המשתמשים יוצרים תמונה בפחות מדקה ומשלימים וידאו מלא עם קריינות, כתוביות ומעברים בפחות מעשר דקות. המהירות מגיעה מזה שהכול קורה בתוך עורך אחד. אין התעסקות בקבצים, אין המרות פורמט, ואין קפיצה בין אפליקציות שונות. צוותים שמפיקים תוכן Clip Generator או סרטוני סושיאל יומיים יכולים לשמור על קצב הפקה עקבי בלי צווארי בקבוק.
