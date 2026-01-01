אפליקציות מבוססות AI לכל תהליך עבודה בווידאו
HeyGen Apps נותנות לך גישה מיידית לכלי וידאו AI ייעודיים. צור קליפים מטקסט, שדרג ל-4K, צור מודעות UGC, החלף פנים, הוצא היילייטים ועוד. כל אפליקציה רצה ישירות בדפדפן שלך בלי צורך בהתקנת תוכנה.
כל האפליקציות
Seedance 2.0
צור סרטוני AI קולנועיים עם Seedance 2.0. צילומי B-roll, צילומי אווטאר וסרטונים מלאים מפרומפט אחד. בלי צוות הפקה.
היילייטים של וידאו AI
הפוך סרטוני וידאו ארוכים לקליפים קצרים שאפשר לשתף בקלות. ה‑AI מאתר ומוציא אוטומטית את הרגעים הכי חזקים.
מגדיל וידאו עם בינה מלאכותית
שדרג כל וידאו ל־4K עם AI מבוסס דיפיוז׳ן. הסר רעשים, חדד את התמונה והעלה קצב פריימים עד 120fps.
פרודקט פלייסמנט
צור מודעות וידאו לפרסום מוצר מתמונה אחת בלבד. סצנות ריאליסטיות שנוצרו עם AI, בלי צורך בסטודיו.
יוצר סרטוני UGC
צור מודעות וידאו אותנטיות בסגנון UGC עם יותר מ־1,100 אווטארים של יוצרים. הגדל את היקף הקריאייטיב למודעות בלי לגייס אינפלואנסרים.
יוצר וידאו בכמויות
צור מאות סרטונים מותאמים אישית בבת אחת מקובץ CSV. הגדל את היקף האאוטריץ׳ והאונבורדינג שלך בדקות.
פודקאסט וידאו עם בינה מלאכותית
צור פודקאסטי וידאו AI עם שני דוברים מכל נושא שתרצה. בלי ציוד הקלטה, בלי תיאומים, בלי עריכה.
החלפת פנים עם AI
הפוך כל אחד מ־1,000+ האווטארים לשלך על ידי החלפת הפנים שלך. צור תוכן וידאו מותאם אישית בתוך דקות.
מחולל תמונות AI
צור תמונות מותאמות אישית לפרויקטי הווידאו שלך מפרומפטים טקסטואליים. רקעים, צילומי מוצר וויז׳ואלים לסצנות.
שאלות נפוצות
מה זה HeyGen Apps?
האפליקציות של HeyGen הן כלים ייעודיים לסרטוני AI שפועלים ישירות בדפדפן שלך. כל אפליקציה מטפלת במשימה ספציפית כמו שדרוג וידאו ל־4K, יצירת מודעות UGC, יצירת קליפים של וידאו עם בינה מלאכותית או הוצאת היילייטים מהקלטות ארוכות. לא צריך להתקין תוכנה או ניסיון בעריכה.
האם האפליקציות של HeyGen בחינם לשימוש?
HeyGen מציעה תוכנית חינמית בלי צורך בכרטיס אשראי, שנותנת לך גישה להתנסות באפליקציות וליצור סרטונים. תוכניות בתשלום שמתחילות מ-$24 לחודש פותחות תכונות נוספות, אורך וידאו ארוך יותר, שיבוט קול וייצוא ברזולוציה גבוהה יותר.
האם צריך ניסיון בעריכת וידאו?
לא. כל אפליקציה בנויה סביב קלטים פשוטים כמו פרומפטים טקסטואליים, העלאת תמונות או העלאת קבצים. ה‑AI מטפל אוטומטית בהפקה, ברינדור ובפורמט. רוב המשתמשים יוצרים תוצאות מקצועיות כבר בניסיון הראשון.
האם אפשר להשתמש בכמה אפליקציות יחד?
כן. כל האפליקציות של HeyGen פועלות על אותה פלטפורמה. אפשר ליצור קליפ וידאו, לשדרג אותו ל־4K, להוסיף פרסונליזציה עם החלפת פנים, לתרגם אותו ליותר מ־175 שפות, ולהוציא ממנו היילייטים לרשתות חברתיות – וכל זה בלי לצאת מ־HeyGen.
אילו פורמטים ורזולוציות האפליקציות תומכות?
רוב האפליקציות מייצאות בפורמט MP4 ברזולוציית HD או 4K. אפשר לבחור יחסי גובה־רוחב שמותאמים ל‑YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn ופלטפורמות נוספות. חלק מהאפליקציות, כמו AI Video Upscaler, תומכות בפורמטי קלט כולל MP4, MOV ו‑WEBM.
איך HeyGen Apps משתוות לכלי וידאו עצמאיים?
כלים עצמאיים דורשים להוריד תוכנה, ללמוד ממשקים נפרדים ולהעביר קבצים ידנית בין אפליקציות. HeyGen Apps משולבות בפלטפורמה אחת, כך שהקליפים שיצרת, הווידאו המשודרג, הסרטונים המתורגמים והרילז הבולטים שלך נמצאים כולם באותו וורקפלואו אחד.
האם אפשר לתרגם סרטונים שנוצרו עם HeyGen Apps?
כן. כל וידאו שנוצר עם HeyGen Apps אפשר לתרגם ליותר מ־175 שפות, עם שיבוט קול טבעי וסנכרון שפתיים מדויק. זה תקף לקליפים שנוצרו עם AI, מודעות UGC, סרטוני פודקאסט וכל תוכן אחר שנוצר בפלטפורמה.
כמה מהר אפשר ליצור וידאו?
רוב האפליקציות מייצרות סרטונים מוכנים בפחות מחמש דקות. יצירת טקסט לווידאו, חילוץ היילייטים, החלפת פנים ויצירה מרובת סרטונים (batch) — הכול מסתיים בתוך דקות במקום שעות או ימים כמו בהפקת וידאו מסורתית.
קבל גישה לאפליקציות וידאו עם בינה מלאכותית שיוצרות, משפרות ועורכות תוכן מקצועי בתוך דקות. בלי מצלמות, בלי כישורי עריכה, בלי תוכנה להתקין.