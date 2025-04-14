Créateur de vidéos commémoratives pour des hommages émouvants

Transformez vos photos préférées en une vidéo commémorative émouvante en quelques minutes. Aucun talent de montage vidéo ni caméra requis. Animez délicatement un portrait, ajoutez une narration et une musique, et créez un hommage que toute votre famille pourra chérir.

147 952 300Vidéos générées
123 072 872Avatars générés
20 473 146Vidéos traduites
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.
Icône de voiture blanche stylisée sur fond bleu.Fonctionnalités clés

Features of the Memorial Video Maker

Mouvement délicat pour une photo précieuse

Téléchargez un seul portrait et l’outil image vers vidéo ajoute un léger sourire ou un subtil mouvement de tête, de sorte qu’une photo fixe ressemble à un moment vivant. C’est une manière douce de donner vie à leur histoire sans que le résultat ne paraisse jamais étrange.

Commencer gratuitement →
A single framed portrait gaining a soft, gentle motion in a warm memorial video editor.

Combine Photos and Video Clips

Glissez-déposez les photos et les séquences que vous avez rassemblées, et HeyGen les combinera en un diaporama vidéo fluide, avec transitions et synchronisation gérées pour vous. Réorganisez les scènes ou remplacez une image à partir d’un simple éditeur basé sur du texte.

Get Started for Free →
Cherished photos and short clips arranged into a flowing memorial slideshow timeline.

Narrated Tribute From Your Words

Write a few sentences about the life of your loved one and the text to video engine turns them into spoken narration in a natural voice. A eulogy or a poem becomes a warm voiceover, a simple way to honor your loved one and make a video worthy of the day.

Get Started for Free →
A written tribute being turned into a warm, gentle spoken narration for a memorial video.

Captions, Names, and Dates on Screen

Customize each slide with names, life dates, quotes, or a favorite saying as clean on-screen text that everyone can read. Type the words once and place them on any slide. Make your tribute personal with the words that mattered most.

Get Started for Free →
A memorial slide showing a name, life dates, and a favorite saying as clean on-screen text.

Une vidéo commémorative en plus de 175 langues

Les familles sont rarement réunies au même endroit aujourd’hui. Générez la vidéo finale dans plus de 175 langues avec une narration synchronisée sur les lèvres, pour que les proches à l’étranger puissent entendre les mêmes mots d’amour dans la langue dans laquelle ils ont grandi.

Get Started for Free →
A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear the same words.
Green gift box icon.Use cases

Use cases for the memorial video maker

Un diaporama rythmé pour une cérémonie commémorative, créé à partir de photos de famille et prêt à être exporté en MP4.

Vidéos de funérailles et de services commémoratifs

Créer un diaporama funéraire à la main la semaine des obsèques est éprouvant. Notre créateur de diaporamas transforme vos photos en un hommage rythmé qui raconte son histoire, un diaporama commémoratif émouvant, prêt à être exporté en MP4 et remis au funérarium.

Une vidéo hommage chaleureuse célébrant la vie, montée sur une chanson entraînante et illustrée de photos joyeuses.

Vidéos marquantes de célébration de vie

Un montage trop solennel ne convient pas à tout le monde. Choisissez des photos chaleureuses sur une musique entraînante que leurs amis reconnaîtront, ajoutez de courts extraits de rires et créez un hommage émouvant qui laisse la salle avec le sourire plutôt que dans le seul chagrin.

A gentle narrated life-story tribute reading a written eulogy in a calm, natural voice.

Une vidéo hommage de récit de vie narré

Lorsque personne ne se sent capable de lire l’éloge funèbre à voix haute, le générateur de voix IA narre vos mots écrits d’une voix posée, afin que vous puissiez leur rendre hommage sans que personne ne s’effondre.

Une tendre vidéo commémorative pour animal de compagnie, rassemblant des photos des premiers jours jusqu’aux paisibles après-midis plus tardifs.

Vidéos commémoratives et hommages pour animaux de compagnie

La perte d’un animal mérite la même attention. Ajoutez des photos, de ses premiers jours de chiot jusqu’aux derniers après-midis paisibles, accompagnez-les d’une musique douce et rendez hommage à un ami qui faisait partie de la famille.

Un hommage commémoratif recréé dans une autre langue avec une synchronisation labiale fidèle pour la famille à l’étranger.

Vidéos d’hommage pour la famille à l’étranger

Les proches qui n’ont pas pu se déplacer méritent tout autant de participer. Le traducteur vidéo IA recrée entièrement l’hommage vidéo dans leur langue avec une synchronisation labiale fidèle, pour que la distance n’empêche jamais personne de faire ses adieux.

Un souvenir commémoratif d’anniversaire, rouvert chaque année et enrichi de nouvelles photos de famille.

Souvenirs commémoratifs d’anniversaire

À chaque anniversaire, rouvrez le projet et ajoutez facilement les photos envoyées par un proche, puis régénérez la vidéo en quelques minutes. Elle devient ainsi une vidéo d’héritage qui fait vivre leur mémoire grâce à un diaporama commémoratif que la famille pourra chérir pour toujours, plutôt qu’un simple fichier oublié sur une vieille clé USB.

Icône de document blanc flouté avec un bouton lecture sur un fond bleu clair.How it works

Comment fonctionne le créateur de vidéos commémoratives

Notre créateur de diaporamas commémoratifs vous aide à réaliser une vidéo hommage en 3 à 4 étapes simples, en passant d’un dossier de photos à un hommage prêt à être partagé. L’outil de création de vidéos commémoratives vous permet de concevoir un diaporama souvenir et de partager votre vidéo en quelques minutes, sans avoir à gérer une timeline complexe.

step icon

Étape 1 : Ajoutez vos photos

Importez des photos, des portraits et de courts clips. Presque tous les formats sont acceptés, et vous pourrez en ajouter d’autres plus tard.

step icon

Étape 2 : Choisissez un style

Choisissez parmi une variété de modèles et explorez différents styles de vidéo, puis personnalisez l’arrière-plan et la police. Chaque modèle de vidéo est entièrement modifiable, ce qui vous permet de sélectionner un magnifique modèle de diaporama commémoratif, adapté aussi bien aux services funéraires qu’aux cérémonies en hommage à un proche.

step icon

Étape 3 : Ajoutez de la musique et du texte

Choisissez ou importez une chanson pour créer une vidéo avec de la musique, puis ajoutez des noms, des dates, des légendes et, si vous le souhaitez, une narration avec une voix naturelle.

step icon

Étape 4 : Exporter et partager

Rendez en HD ou en 4K, puis téléchargez votre vidéo hommage au format MP4 et remettez-en une copie au funérarium ou envoyez un lien privé.

FAQ sur le créateur de vidéos commémoratives (Foire aux questions)

Qu’est-ce qu’un créateur de vidéos commémoratives et comment fonctionne-t-il ?

Un créateur de vidéos commémoratives est un outil qui vous aide à réaliser un diaporama hommage à partir de photos, de clips vidéo, de musique et de texte. Vous importez vos images, choisissez un modèle, et l’outil crée en quelques minutes une vidéo commémorative. De nombreuses familles l’utilisent pour préparer une vidéo hommage pour une cérémonie ou comme souvenir durable.

Combien de photos un diaporama commémoratif doit-il contenir et quelle doit être sa durée ?

La plupart des familles utilisent entre 60 et 100 photos dans un diaporama commémoratif, chacune affichée pendant trois à cinq secondes, ce qui donne une vidéo de cinq à dix minutes. Pour une vidéo en boucle diffusée lors de la réception, une durée de dix à quinze minutes fonctionne bien. Adaptez la longueur de la vidéo à celle de vos chansons afin que la musique et les photos se terminent en même temps.

La photo de mon proche animée par l’IA aura-t-elle un rendu respectueux ?

Oui, tant que les mouvements restent subtils. Le modèle Avatar IV de HeyGen ajoute un léger sourire ou un doux mouvement de tête plutôt qu’un geste exagéré, de sorte qu’un portrait fixe ressemble à un hommage émouvant plutôt qu’à quelque chose d’étrange. Vous gardez le contrôle sur l’intensité des mouvements.

Comment transformer de vieilles photos imprimées en diaporama commémoratif ?

Numérisez chaque photo à 300 DPI ou photographiez-la à plat dans de bonnes conditions de lumière, puis téléversez les fichiers. HeyGen accepte les formats JPG, PNG et HEIC, améliore la netteté de chaque image et l’intègre à votre diaporama funéraire. C’est une façon simple de créer une vidéo commémorative à partir d’une boîte de vieilles photos.

Quelle musique puis-je utiliser dans une vidéo commémorative ?

Pour un service privé, vous pouvez utiliser pratiquement n’importe quelle chanson qui a du sens pour vous. Pour tout ce qui est publié en ligne de manière publique, choisissez des morceaux libres de droits ou sous licence afin qu’ils ne soient pas coupés ou supprimés. Une ou deux chansons suffisent pour la plupart des diaporamas funéraires.

Pourquoi utiliser HeyGen plutôt que d’autres créateurs de vidéos hommage ?

La plupart des créateurs de vidéos hommage s’arrêtent à un simple diaporama de photos. HeyGen va plus loin : il anime un portrait, narre vos mots écrits et reconstruit toute la vidéo dans plus de 175 langues. Cette combinaison vous permet de créer en quelques minutes une magnifique vidéo hommage, à la fois pour la cérémonie et pour les proches éloignés.

Puis-je modifier la vidéo commémorative après l’avoir créée ?

Oui. HeyGen fait également office de monteur vidéo en ligne. Ouvrez le projet dans l’éditeur vidéo IA pour remplacer une photo, corriger une légende ou changer la musique, puis régénérez la vidéo en quelques minutes. Il n’y a aucun logiciel de montage séparé à apprendre et rien à reconstruire depuis zéro.

Comment puis-je diffuser et partager la vidéo commémorative lors de la cérémonie funéraire ?

Exportez-la au format MP4 en HD ou en 4K, le format que la plupart des chapelles préfèrent, et envoyez la vidéo des funérailles à votre directeur au moins 48 heures à l’avance afin qu’il puisse la tester. Un lien privé permet également à une vidéo commémorative de funérailles d’atteindre toutes les personnes qui n’ont pas pu assister à la cérémonie.

Puis-je créer une vidéo hommage sans aucune expérience en montage ?

Oui, le processus est conçu pour les débutants, sans aucune expérience en montage requise. Les créateurs qui n’ont jamais travaillé en studio constatent la même simplicité : l’éducateur Anton Voroniuk a indiqué économiser 15,5 heures par semaine et réduire ses coûts de production jusqu’à 40 fois. S’ils peuvent créer une vidéo rapidement, une famille en deuil le peut aussi.

Existe-t-il un créateur de vidéo commémorative gratuit et combien cela coûte-t-il ?

Oui. Ce créateur de vidéos commémoratives gratuit vous permet de commencer et de préparer un hommage complet sans payer à l’avance. Les offres payantes commencent à 24 $ par mois et débloquent des vidéos plus longues, l’exportation en HD et 4K, ainsi que davantage de langues. En tant qu’outil gratuit de création de vidéos d’hommage, la formule de base suffit souvent pour une vidéo unique de cérémonie.

Découvrez plus de outils propulsés par l’IA

Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.

Générateur de vidéos par IATraducteur vidéoIA de texte vers vidéoIA de conversion audio en vidéoSynchronisation labiale par IAÉchange de visages par IAGénérateur de voix IAPublicités UGC avec IAURL de la vidéoScript en vidéoGénérateur de Reels IAGénérateur d’avatar IAIA d'image à vidéoClonage de voixTraducteur de vidéos YouTubeAvatar vidéoCréateur de vidéos YouTube avec IAGénérateur de vidéos TikTok par IAGénérateur de légendes par IAAjouter du texte à la vidéoGénérateur de sous-titres par IAGénérateur de scripts vidéoAvatar de synthèse vocaleAjouter une photo à la vidéoCompresseur vidéo IA

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.

Commencer la création →
CTA background