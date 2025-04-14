La plupart des familles utilisent entre 60 et 100 photos dans un diaporama commémoratif, chacune affichée pendant trois à cinq secondes, ce qui donne une vidéo de cinq à dix minutes. Pour une vidéo en boucle diffusée lors de la réception, une durée de dix à quinze minutes fonctionne bien. Adaptez la longueur de la vidéo à celle de vos chansons afin que la musique et les photos se terminent en même temps.