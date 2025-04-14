Transformez vos photos préférées en une vidéo commémorative émouvante en quelques minutes. Aucun talent de montage vidéo ni caméra requis. Animez délicatement un portrait, ajoutez une narration et une musique, et créez un hommage que toute votre famille pourra chérir.
Features of the Memorial Video Maker
Mouvement délicat pour une photo précieuse
Téléchargez un seul portrait et l’outil image vers vidéo ajoute un léger sourire ou un subtil mouvement de tête, de sorte qu’une photo fixe ressemble à un moment vivant. C’est une manière douce de donner vie à leur histoire sans que le résultat ne paraisse jamais étrange.
Combine Photos and Video Clips
Glissez-déposez les photos et les séquences que vous avez rassemblées, et HeyGen les combinera en un diaporama vidéo fluide, avec transitions et synchronisation gérées pour vous. Réorganisez les scènes ou remplacez une image à partir d’un simple éditeur basé sur du texte.
Narrated Tribute From Your Words
Write a few sentences about the life of your loved one and the text to video engine turns them into spoken narration in a natural voice. A eulogy or a poem becomes a warm voiceover, a simple way to honor your loved one and make a video worthy of the day.
Captions, Names, and Dates on Screen
Customize each slide with names, life dates, quotes, or a favorite saying as clean on-screen text that everyone can read. Type the words once and place them on any slide. Make your tribute personal with the words that mattered most.
Une vidéo commémorative en plus de 175 langues
Les familles sont rarement réunies au même endroit aujourd’hui. Générez la vidéo finale dans plus de 175 langues avec une narration synchronisée sur les lèvres, pour que les proches à l’étranger puissent entendre les mêmes mots d’amour dans la langue dans laquelle ils ont grandi.
Créer un diaporama funéraire à la main la semaine des obsèques est éprouvant. Notre créateur de diaporamas transforme vos photos en un hommage rythmé qui raconte son histoire, un diaporama commémoratif émouvant, prêt à être exporté en MP4 et remis au funérarium.
Un montage trop solennel ne convient pas à tout le monde. Choisissez des photos chaleureuses sur une musique entraînante que leurs amis reconnaîtront, ajoutez de courts extraits de rires et créez un hommage émouvant qui laisse la salle avec le sourire plutôt que dans le seul chagrin.
Lorsque personne ne se sent capable de lire l’éloge funèbre à voix haute, le générateur de voix IA narre vos mots écrits d’une voix posée, afin que vous puissiez leur rendre hommage sans que personne ne s’effondre.
La perte d’un animal mérite la même attention. Ajoutez des photos, de ses premiers jours de chiot jusqu’aux derniers après-midis paisibles, accompagnez-les d’une musique douce et rendez hommage à un ami qui faisait partie de la famille.
Les proches qui n’ont pas pu se déplacer méritent tout autant de participer. Le traducteur vidéo IA recrée entièrement l’hommage vidéo dans leur langue avec une synchronisation labiale fidèle, pour que la distance n’empêche jamais personne de faire ses adieux.
À chaque anniversaire, rouvrez le projet et ajoutez facilement les photos envoyées par un proche, puis régénérez la vidéo en quelques minutes. Elle devient ainsi une vidéo d’héritage qui fait vivre leur mémoire grâce à un diaporama commémoratif que la famille pourra chérir pour toujours, plutôt qu’un simple fichier oublié sur une vieille clé USB.
Comment fonctionne le créateur de vidéos commémoratives
Notre créateur de diaporamas commémoratifs vous aide à réaliser une vidéo hommage en 3 à 4 étapes simples, en passant d’un dossier de photos à un hommage prêt à être partagé. L’outil de création de vidéos commémoratives vous permet de concevoir un diaporama souvenir et de partager votre vidéo en quelques minutes, sans avoir à gérer une timeline complexe.
Importez des photos, des portraits et de courts clips. Presque tous les formats sont acceptés, et vous pourrez en ajouter d’autres plus tard.
Choisissez parmi une variété de modèles et explorez différents styles de vidéo, puis personnalisez l’arrière-plan et la police. Chaque modèle de vidéo est entièrement modifiable, ce qui vous permet de sélectionner un magnifique modèle de diaporama commémoratif, adapté aussi bien aux services funéraires qu’aux cérémonies en hommage à un proche.
Choisissez ou importez une chanson pour créer une vidéo avec de la musique, puis ajoutez des noms, des dates, des légendes et, si vous le souhaitez, une narration avec une voix naturelle.
Rendez en HD ou en 4K, puis téléchargez votre vidéo hommage au format MP4 et remettez-en une copie au funérarium ou envoyez un lien privé.
Un créateur de vidéos commémoratives est un outil qui vous aide à réaliser un diaporama hommage à partir de photos, de clips vidéo, de musique et de texte. Vous importez vos images, choisissez un modèle, et l’outil crée en quelques minutes une vidéo commémorative. De nombreuses familles l’utilisent pour préparer une vidéo hommage pour une cérémonie ou comme souvenir durable.
La plupart des familles utilisent entre 60 et 100 photos dans un diaporama commémoratif, chacune affichée pendant trois à cinq secondes, ce qui donne une vidéo de cinq à dix minutes. Pour une vidéo en boucle diffusée lors de la réception, une durée de dix à quinze minutes fonctionne bien. Adaptez la longueur de la vidéo à celle de vos chansons afin que la musique et les photos se terminent en même temps.
Oui, tant que les mouvements restent subtils. Le modèle Avatar IV de HeyGen ajoute un léger sourire ou un doux mouvement de tête plutôt qu’un geste exagéré, de sorte qu’un portrait fixe ressemble à un hommage émouvant plutôt qu’à quelque chose d’étrange. Vous gardez le contrôle sur l’intensité des mouvements.
Numérisez chaque photo à 300 DPI ou photographiez-la à plat dans de bonnes conditions de lumière, puis téléversez les fichiers. HeyGen accepte les formats JPG, PNG et HEIC, améliore la netteté de chaque image et l’intègre à votre diaporama funéraire. C’est une façon simple de créer une vidéo commémorative à partir d’une boîte de vieilles photos.
Pour un service privé, vous pouvez utiliser pratiquement n’importe quelle chanson qui a du sens pour vous. Pour tout ce qui est publié en ligne de manière publique, choisissez des morceaux libres de droits ou sous licence afin qu’ils ne soient pas coupés ou supprimés. Une ou deux chansons suffisent pour la plupart des diaporamas funéraires.
La plupart des créateurs de vidéos hommage s’arrêtent à un simple diaporama de photos. HeyGen va plus loin : il anime un portrait, narre vos mots écrits et reconstruit toute la vidéo dans plus de 175 langues. Cette combinaison vous permet de créer en quelques minutes une magnifique vidéo hommage, à la fois pour la cérémonie et pour les proches éloignés.
Oui. HeyGen fait également office de monteur vidéo en ligne. Ouvrez le projet dans l’éditeur vidéo IA pour remplacer une photo, corriger une légende ou changer la musique, puis régénérez la vidéo en quelques minutes. Il n’y a aucun logiciel de montage séparé à apprendre et rien à reconstruire depuis zéro.
Exportez-la au format MP4 en HD ou en 4K, le format que la plupart des chapelles préfèrent, et envoyez la vidéo des funérailles à votre directeur au moins 48 heures à l’avance afin qu’il puisse la tester. Un lien privé permet également à une vidéo commémorative de funérailles d’atteindre toutes les personnes qui n’ont pas pu assister à la cérémonie.
Oui, le processus est conçu pour les débutants, sans aucune expérience en montage requise. Les créateurs qui n’ont jamais travaillé en studio constatent la même simplicité : l’éducateur Anton Voroniuk a indiqué économiser 15,5 heures par semaine et réduire ses coûts de production jusqu’à 40 fois. S’ils peuvent créer une vidéo rapidement, une famille en deuil le peut aussi.
Oui. Ce créateur de vidéos commémoratives gratuit vous permet de commencer et de préparer un hommage complet sans payer à l’avance. Les offres payantes commencent à 24 $ par mois et débloquent des vidéos plus longues, l’exportation en HD et 4K, ainsi que davantage de langues. En tant qu’outil gratuit de création de vidéos d’hommage, la formule de base suffit souvent pour une vidéo unique de cérémonie.
Découvrez plus de outils propulsés par l’IA
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