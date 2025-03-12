Enregistrez 15 secondes de vous-même et obtenez un avatar personnalisé qui vous ressemble, bouge comme vous et a votre voix. Saisissez un script, générez une vidéo professionnelle et ne perdez plus jamais de temps en tournage.
Fonctionnalités des avatars personnalisés HeyGen
Une vidéo de 15 secondes, un double numérique
Téléchargez un seul clip de 15 secondes et Avatar V crée un avatar personnel persistant qui conserve votre visage, votre voix et vos micro-expressions sur les plans larges, moyens et rapprochés. Votre identité reste cohérente pendant des vidéos de 30 minutes, pour que chaque vidéo avec avatar personnalisé vous ressemble vraiment.
Apparence personnalisée de l’avatar sans nouveau tournage
Avatar V dissocie qui vous êtes de ce que vous portez. Changez de tenue, de décor et d’angle de caméra dans l’éditeur sans rien réenregistrer. Une seule session d’enregistrement suffit pour votre lancement de produit, votre mise à jour trimestrielle et vos clips pour les réseaux sociaux, chacun adapté à son canal et à son audience.
Votre voix clonée dans plus de 175 langues
Associez votre jumeau à la clonage de voix IA pour que la narration ait vraiment votre voix, et non celle d’un narrateur générique. La synchronisation labiale au niveau des phonèmes garantit un mouvement de bouche précis dans plus de 175 langues et dialectes, ce qui signifie qu’un seul script peut toucher tous les marchés où vous vendez, sans réenregistrer une seule ligne.
Gestes directs en anglais simple
Custom Motion vous permet de saisir des indications comme le ferait un réalisateur : regardez la caméra, penchez-vous en avant, gardez une énergie contenue. Le même avatar personnalisé peut ainsi livrer, à partir d’un seul script, une mise à jour exécutive posée ou une version dynamique pour les réseaux sociaux, afin que la prestation reflète votre personnalité sans avoir à refaire de tournage.
Des scènes cinématographiques avec votre double
Placez votre avatar dans des séquences cinématographiques avec Seedance 2.0, la seule intégration qui exécute le modèle sur de vrais visages humains vérifiés. Des mouvements fidèles à la réalité et un contrôle de caméra digne d’un réalisateur transforment un simple enregistrement de webcam en films de marque, publicités et plans de coupe prêts à être publiés.
Filmer les formateurs pour chaque module ralentit les plannings L&D. Créez plutôt chaque vidéo de formation avec l’avatar personnalisé de votre expert : mettez à jour le script, régénérez la leçon et gardez vos parcours à jour sans réserver le moindre nouveau tournage.
Creator-style ads demand constant fresh faces and takes. Generate scroll-ready clips with your avatar in different outfits and settings daily, test hooks fast, and keep feeds active while competitors wait on shoots.
Les messages génériques sont ignorés. Envoyez à chaque prospect une vidéo où votre avatar le salue par son prénom, enregistrée zéro fois, afin que cette touche personnelle puisse passer à l’échelle bien au‑delà de ce que n’importe quel agenda permet.
Dubbing agencies take months and lose your voice. Run finished videos through the AI video translator and your custom avatar presents in 175+ languages with lip-sync intact and your cloned tone preserved.
Les dirigeants bloquent des heures pour chaque message important. Un jumeau numérique fournit des mises à jour hebdomadaires, des récapitulatifs de réunions plénières et des notes aux investisseurs en quelques minutes, maintenant une communication fréquente tout en gardant l’agenda dégagé pour la prise de décision.
Les créateurs de cours passent leurs week-ends à filmer des leçons. Saisissez vos modules dans le générateur de vidéos IA et votre avatar les enseigne tous, permettant à un formateur indépendant de publier un programme complet sans jamais avoir à toucher une caméra à nouveau.
Comment fonctionne le créateur d’avatar personnalisé
Go from a phone recording to a finished custom avatar video in four easy steps, most of them measured in minutes.
Filmez-vous avec un téléphone ou une webcam dans un espace bien éclairé. Parlez naturellement : les mouvements seront appris à partir de ce clip.
Lisez un code de consentement unique à la caméra. Cela vérifie l’identité et empêche la création non autorisée d’avatars.
Choisissez les tenues, les arrière-plans et les angles de caméra. Ajoutez votre voix clonée ou choisissez parmi plus de 300 options.
Collez un script, ajustez le rythme, puis lancez le rendu. Téléchargez la vidéo finale en HD ou en 4K et publiez-la partout.
Un avatar IA personnalisé est une représentation numérique d’une personne réelle, parfois appelé avatar personnel ou double numérique. Le modèle apprend votre visage, votre voix et vos expressions à partir d’un court extrait vidéo, puis interprète n’importe quel script que vous lui fournissez via le flux de travail texte en vidéo, ce qui permet de produire une vidéo avec un avatar parlant sans avoir à tourner de nouvelles séquences.
Avatar V apprend les mouvements à partir de votre clip de référence plutôt que de les deviner à partir d’une photo, ce qui élimine la rigidité des anciens modèles. Il est classé n°1 pour les avatars IA les plus réalistes sur G2, et un enregistrement expressif de 15 secondes suffit pour créer un double tout aussi expressif.
Un seul clip de 15 secondes suffit. Filmez-vous avec un téléphone ou une webcam dans un éclairage uniforme, parlez avec une énergie naturelle et gesticulez comme vous souhaitez que votre avatar personnel le fasse, car le modèle reproduit exactement ce qu’il voit dans cet enregistrement.
D’autres plateformes vidéo d’IA nécessitent un tournage en studio ou plusieurs jours de traitement pour créer un avatar personnalisé. HeyGen n’a besoin que de 15 secondes d’enregistrement et de quelques minutes de traitement, prend en charge plus de 175 langues contre 100 à 160 en général, et vous permet de changer de tenue sans avoir à réenregistrer.
Oui, et les chiffres sont précis. L’enseignant Anton Voroniuk économise 15,5 heures par semaine et a touché plus d’un million d’étudiants avec son avatar, pour une production 40 fois moins chère que le tournage. Lisez l’analyse complète dans son témoignage client.
Vous pouvez commencer gratuitement et tester la plateforme avant de payer. Les offres payantes commencent à 24 $ par mois pour les créateurs, et les équipes professionnelles peuvent ajouter des emplacements d’avatars vidéo en option, de sorte que le prix évolue en fonction du nombre de personnes que vous transformez en avatars.
Uniquement avec leur consentement filmé. La personne présente dans la vidéo doit enregistrer sa propre déclaration de consentement, que le système de vérification compare au clip d’entraînement. L’avatar final reste privé dans votre compte et n’est jamais ajouté à une bibliothèque publique.
Oui. Votre voix clonée est disponible dans plus de 175 langues et dialectes avec une synchronisation labiale au niveau des phonèmes, de sorte que les mouvements de bouche correspondent à chaque langue au lieu de donner un effet de doublage. Les équipes localisent régulièrement une vidéo finalisée dans des dizaines de marchés en une seule après-midi.
Non. Un appareil photo de téléphone ou une webcam suffit, et les caméras de téléphone sont souvent meilleures que les webcams d’ordinateur portable. L’enregistrement est simple : trouvez un endroit calme avec un éclairage uniforme sur votre visage, gardez un arrière-plan fixe et utilisez de petits mouvements naturels. Aucun fond vert ni équipe technique n’est nécessaire.
En quelques minutes, pas en plusieurs jours. Le traitement est généralement terminé dans les 10 à 15 minutes suivant le téléversement de votre clip et de votre code de consentement. Les plateformes qui s’appuient sur des chaînes de production en studio annoncent un délai de 5 à 15 jours ouvrables pour fournir le même livrable.
Découvrez plus de outils propulsés par l’IA
Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.