Avatar V dissocie qui vous êtes de ce que vous portez. Changez de tenue, de décor et d’angle de caméra dans l’éditeur sans rien réenregistrer. Une seule session d’enregistrement suffit pour votre lancement de produit, votre mise à jour trimestrielle et vos clips pour les réseaux sociaux, chacun adapté à son canal et à son audience.