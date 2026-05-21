Seedance 2.0 Générateur de vidéos IA par ByteDance
Le modèle vidéo le plus avancé de ByteDance, désormais sur HeyGen. Transformez du texte et des images en clips fluides et multi‑plans avec des mouvements réalistes. Commencez à générer en quelques secondes, gratuitement.
- Mouvements haute fidélité
- Continuité multi‑prise
- Prompts personnalisés
Ce que vous pouvez créer avec Seedance 2.0
Seedance 2.0 est un modèle vidéo IA conçu pour les créateurs et les équipes. Transformez du texte et des images en clips cinématographiques, dirigez chaque plan et livrez des vidéos prêtes pour la production sans quitter HeyGen.
Scènes d’avatar cinématographiques
Utilisez votre double numérique IA dans des scènes entièrement dirigées, avec des décors, des tenues, des éclairages, des gestes et des mouvements de caméra personnalisés. Seedance 2.0 maintient votre apparence parfaitement cohérente à chaque coupe, pour que chaque vidéo d’avatar IA donne l’impression de montrer la même personne, tournée le même jour.
Plans de coupe générés par IA
Créez des plans de coupe cinématographiques, des visuels produits, des clips pour les réseaux sociaux, des transitions et des scènes animées à partir d’une simple consigne écrite. Seedance 2.0 fonctionne comme un générateur de b-roll IA, transformant le texte en séquences prêtes au montage, sans aucune banque d’images nécessaire.
Empilez les plans en séquences et conservez la cohérence du personnage, des tenues et de l’environnement à chaque coupe.
Styles créatifs infinies
Passez du texte à la vidéo dans tous les styles que vous pouvez imaginer. Créez des démos produit, des vidéos de fondateur, des visuels surréalistes, des scènes lifestyle, des vidéos pédagogiques et des publicités cinématographiques à partir du même modèle, le tout dans HeyGen.
Les styles restent attachés au personnage : même éclairage, même tenue, même ambiance, même lorsque la caméra et l’environnement changent.
Conception de prompts au niveau direction
Contrôlez le sujet, la scène, la caméra, l’éclairage, le mouvement, l’ambiance et le rythme avec une seule instruction. Seedance 2.0 comprend le langage cinématographique, donc un travelling lent, un angle hollandais ou un zoom arrière macro rendra exactement ce que vous décrivez.
Les sous-titres sont ajoutés automatiquement et s’adaptent parfaitement aux formats vertical, carré et horizontal.
Comment les créateurs et les marques utilisent Seedance 2.0
Des messages de fondateur et lancements de produit aux vidéos explicatives et formats courts pour les réseaux sociaux, Seedance 2.0 s’adapte à la façon dont les équipes modernes produisent leurs vidéos. Générez des vidéos IA cinématographiques pour n’importe quel canal, format ou audience, le tout dans un seul flux de travail au sein de HeyGen.
Clips créatifs pensés pour les réseaux sociaux
Générez des vidéos courtes conçues pour TikTok, Instagram, YouTube Shorts et LinkedIn. Créez des hooks, des transitions, des métaphores visuelles, des scènes avec avatar et des vidéos sociales de marque sans avoir besoin d’une équipe de montage complète.
Vidéos de fondateur et de marque
Transformez vos annonces, mises à jour produit, contenus de leadership éclairé et messages de fondateur en vidéos cinématographiques grâce à votre jumeau numérique IA. Ajoutez du mouvement, des décors et des plans de coupe pour donner une dimension premium à chaque message.
Vidéos éducatives et explicatives
Rendez les idées complexes plus faciles à comprendre grâce à des exemples visuels, des concepts animés, des scènes de vie réelle et des plans de coupe complémentaires. Idéal pour les cours, les vidéos explicatives sur l’IA, l’onboarding, la formation et les contenus vidéo éducatifs.
Contenu de lancement de produit
Créez des vidéos de lancement de produit qui arrêtent le défilement, avec des plans cinématographiques, des démonstrations de fonctionnalités, des visuels abstraits et des transitions soignées. Conçues pour les publications sur les réseaux sociaux, les pages d’atterrissage, les publicités et les campagnes de vidéos de démonstration produit.
Les équipes livrent plus vite avec Seedance 2.0
Découvrez les créateurs et les marques qui utilisent Seedance 2.0 pour développer leur storytelling et lancer des campagnes en quelques heures.
Foire aux questions
Qu’est-ce que Seedance 2.0 ?
Seedance 2.0 est un modèle vidéo IA cinématographique développé par ByteDance qui transforme du texte et des images en clips vidéo réalistes et riches en mouvements. Il gère la direction de la caméra, la cohérence des personnages et des scènes complexes en une seule génération. Sur HeyGen, vous pouvez utiliser Seedance 2.0 aux côtés de votre jumeau numérique IA et d’autres modèles au sein d’un même flux de travail.
Que puis-je créer avec Seedance 2 ?
Seedance 2 génère des vidéos cinématographiques, conformes à votre image de marque, à partir de prompts textuels, d’images de référence et de storyboards. Utilisez-le pour créer des publicités, des bandes-annonces, des vidéos explicatives, des formats courts pour les réseaux sociaux et des scènes longues avec des personnages cohérents et une direction de caméra maîtrisée.
Seedance 2.0 est-il gratuit à essayer ?
Oui. Vous pouvez essayer Seedance 2.0 gratuitement sur HeyGen avec des crédits inclus dans chaque compte, sans carte bancaire requise pour commencer. Une fois que vous l’avez testé, les offres payantes débloquent des résolutions plus élevées, des clips plus longs et davantage de générations par mois.
Comment utiliser Seedance 2.0 sur HeyGen ?
Connectez-vous à HeyGen, ouvrez l’éditeur vidéo et sélectionnez Seedance 2.0 dans le sélecteur de modèles. Saisissez une invite ou importez une image de référence, définissez la direction de votre plan, puis générez. Vous pouvez enchaîner des clips Seedance 2.0 avec votre avatar IA, des plans de coupe, la voix et la musique dans le même projet.
Seedance 2 prend-il en charge plusieurs formats d’image ?
Générez des formats 16:9, 9:16, 1:1 et 4:5 à partir du même prompt. Les découpes reviennent prêtes pour YouTube, TikTok, Reels, Shorts et les publicités sur les réseaux sociaux — sans aucun recadrage.
La vidéo générée est-elle sûre pour une utilisation commerciale ?
Les vidéos générées avec Seedance 2.0 sur HeyGen peuvent être utilisées à des fins commerciales, y compris pour des publicités, des publications sur les réseaux sociaux, des lancements de produits et des livrables clients, conformément à la licence commerciale incluse dans votre offre HeyGen. Les vidéos produites avec l’offre gratuite comportent des filigranes. Les offres payantes les suppriment et accordent des droits commerciaux complets.
Seedance 2.0 peut-il générer la synchronisation labiale, la voix et la musique ?
Oui. Seedance 2.0 prend en charge la synchronisation des mouvements des lèvres, le son d’ambiance et une musique conforme à votre marque dans une même génération, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’une voix off ou d’une piste audio séparée. Sur HeyGen, vous pouvez remplacer l’audio par votre propre clone de voix IA ou importer un fichier audio personnalisé si vous souhaitez un contrôle total.
Comment Seedance 2.0 se compare-t-il à Sora, Veo et Kling ?
Seedance 2.0 rivalise avec Sora d’OpenAI, Google Veo et Kling en termes de qualité visuelle et de réalisme des mouvements, tout en prenant l’avantage sur la cohérence des personnages entre les plans et l’audio natif généré en une seule passe. Le plus grand atout de HeyGen, c’est le flux de travail : vous bénéficiez de Seedance 2.0, des avatars, de la voix, des sous-titres et du montage au même endroit, au lieu de devoir assembler des résultats issus de plusieurs outils.
Tout ce que vous voulez créer, vous pouvez le créer dès maintenant
Commencez à créer avec Seedance 2 et le reste du studio IA de HeyGen. Aucune configuration, aucun tournage : ouvrez simplement un onglet et lancez-vous.