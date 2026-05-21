Créez des plans de coupe cinématographiques, des visuels produits, des clips pour les réseaux sociaux, des transitions et des scènes animées à partir d’une simple consigne écrite. Seedance 2.0 fonctionne comme un générateur de b-roll IA, transformant le texte en séquences prêtes au montage, sans aucune banque d’images nécessaire.

Empilez les plans en séquences et conservez la cohérence du personnage, des tenues et de l’environnement à chaque coupe.