Un créateur de vidéos dessin animé par IA, parfois appelé générateur d’animations par IA, est un logiciel qui vous permet de créer des vidéos animées à partir de texte. Pour créer une animation, vous saisissez un script ou une instruction, et il produit en quelques minutes des scènes, des personnages, une voix off et de la musique en utilisant des modèles d’IA avancés pour générer chaque plan.