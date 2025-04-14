Cet outil de création de vidéos cartoon par IA transforme un simple script en une vidéo animée complète avec des personnages dessinés, une voix off naturelle et une musique de fond. Aucun besoin de caméra, de montage vidéo ni de compétences préalables en animation. Conçu pour les créateurs, les enseignants et les chaînes sans visage.
Features of the AI Cartoon Video Maker
AI Cartoon Video Maker from Any Script
Créez des animations générées par l’IA à partir de texte avec le même flux de travail texte en vidéo qui alimente plus de 120 M de vidéos. Le générateur de vidéos de dessins animés par IA découpe votre script ou une simple invite textuelle en plans animés, associe des visuels à chaque ligne et vous renvoie, en quelques minutes, des vidéos animées prêtes à être partagées.
Personnages de dessin animé parlants à partir d’une photo
Téléchargez une illustration, une mascotte ou un dessin et Avatar IV l’anime en un personnage parlant avec une synchronisation labiale au niveau des phonèmes. Le modèle est conçu pour les créations cartoon, 2D, 3D et non humaines, afin que vos personnages animés conservent exactement le même aspect dans chaque scène que vous générez.
Natural AI Voiceovers in 175+ Languages
Donnez à chaque personnage une voix unique grâce au générateur de voix IA, puis localisez l’intégralité de la vidéo avec des voix off IA dans plus de 175 langues et une synchronisation labiale parfaitement adaptée. La plupart des créateurs de dessins animés s’arrêtent aux sous-titres dans quelques dizaines de langues, au lieu d’offrir un doublage naturel.
Modèles, scènes et styles de vidéos cartoon
Le générateur propose des modèles vidéo et des scènes prêts à l’emploi qui vous aident à obtenir un rendu soigné dès la première image. Choisissez un style animé ou façon Pixar, puis personnalisez les couleurs de votre marque, les polices et les formats d’image pour YouTube, TikTok ou vos présentations.
D’un simple prompt à un dessin animé finalisé
Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.
Les chaînes sans visage ont besoin de contenu quotidien pour les réseaux sociaux sans avoir à filmer. Rédigez vos épisodes avec le générateur de scripts vidéo, transformez vos idées d’épisodes en montages animés, puis publiez des vidéos courtes sur TikTok, Reels et Shorts selon un calendrier qu’une seule personne peut gérer.
Les narrateurs de dessins animés rendent les sujets complexes faciles à suivre. Transformez une présentation de fonctionnalité en animation et expliquez vos tarifs, vos workflows ou vos politiques dans un format vidéo captivant que les gens regarderont jusqu’au bout.
Les enseignants et les créateurs de cours réalisent des vidéos animées captivantes à partir de leurs leçons et de leurs livres d’histoires, au lieu de simplement commenter des diapositives statiques. En un après-midi, un simple script de leçon se transforme en un épisode animé complet, sans avoir besoin de faire appel à un animateur.
Les présentations de politiques et les documents de procédure sont rarement lus. Transformez-les en courtes vidéos de formation animées, avec un présentateur cartoon cohérent, puis mettez simplement à jour le script et régénérez la vidéo à chaque changement de processus, sans jamais avoir besoin de refaire un tournage.
Les publicités animées se testent plus rapidement et coûtent moins cher que les vidéos tournées en studio. Donnez vie à vos visuels produits ou mascottes de marque grâce à la conversion d’images en vidéo, et transformez vos idées de campagne en variantes de publicités animées captivantes pour chaque test.
Doubler un dessin animé pour chaque marché signifiait autrefois recruter de nouveaux comédiens pour chaque langue. Traduisez vos dessins animés en utilisant des voix clonées dans plus de 175 langues et diffusez des vidéos localisées sur tous vos marchés la même semaine.
Comment fonctionne le créateur de vidéos de dessins animés IA
Créez une vidéo de dessin animé en quatre étapes et donnez vie à vos idées sans quitter votre onglet de navigateur.
Collez un script ou saisissez une invite, puis laissez l’IA le découper en scènes avec le bon rythme et la narration.
Choisissez un style animé, un format d’image et un modèle, puis appliquez les couleurs et les polices de votre marque.
Choisissez des personnages de la bibliothèque, créez-en un avec le générateur de personnages ou importez une photo à animer.
Prévisualisez, ajustez chaque scène, puis exportez en MP4 jusqu’en 4K ou redimensionnez pour n’importe quelle plateforme.
Un créateur de vidéos dessin animé par IA, parfois appelé générateur d’animations par IA, est un logiciel qui vous permet de créer des vidéos animées à partir de texte. Pour créer une animation, vous saisissez un script ou une instruction, et il produit en quelques minutes des scènes, des personnages, une voix off et de la musique en utilisant des modèles d’IA avancés pour générer chaque plan.
Non, tant que les personnages restent cohérents et que l’audio sonne humain, les deux marqueurs d’un résultat de haute qualité. HeyGen conserve un même design de personnage dans chaque scène et l’associe à des voix naturelles, ce qui lui permet de dominer les rapports G2 de l’été 2026 avec 281 badges et 23 premières places.
Pour créer un personnage de dessin animé personnalisé, téléchargez l’image, choisissez une voix et collez votre script. Avatar IV anime le visage pour qu’il corresponde à chaque mot, de sorte qu’une mascotte, une illustration ou un personnage de livre d’histoires prononce vos répliques tout en conservant son design original dans chaque vidéo.
Most animation tools stop at templates and stock characters. HeyGen is the best AI option when you need custom characters from your own images, one-prompt generation with Video Agent, translation into 175+ languages, and 4K export, and it is used across 85% of the Fortune 100.
Oui. Comme expliqué en détail dans le témoignage client d’Anton Voroniuk, cet enseignant utilise l’IA pour créer des vidéos de cours avec des coûts de production 40 fois inférieurs, ce qui lui permet d’économiser 15,5 heures par semaine tout en touchant plus d’un million d’étudiants.
Oui, vous pouvez créer un dessin animé gratuitement avec l’offre gratuite, qui fonctionne comme un générateur d’animations IA gratuit pour vos tests. Les offres Creator commencent à 24 $ par mois et incluent plus de minutes vidéo et des fonctionnalités avancées, avec en plus des tarifs entreprise personnalisés pour les équipes qui développent leur production vidéo.
Non. L’outil d’IA fonctionne comme un créateur d’animations en ligne dans votre navigateur et via l’application mobile, conçu pour permettre à tout le monde de créer des vidéos animées professionnelles à partir de simple texte. Si vous pouvez écrire un script, vous pouvez publier un dessin animé.
Oui, vous gardez un contrôle créatif total. Chaque scène reste modifiable, vous pouvez donc réécrire les répliques, changer les voix ou réorganiser les plans dans l’éditeur vidéo IA et façonner le résultat comme vous le souhaitez, puis réexporter le tout en quelques minutes.
Oui. Utilisez notre traduction vidéo par IA pour transformer un seul dessin animé en plus de 175 langues et dialectes, avec des voix clonées et une synchronisation labiale parfaitement adaptée, afin que les personnages parlent chaque langue naturellement au lieu de simplement lire par-dessus des mouvements de bouche qui ne correspondent pas.
Le créateur d’animations cartoon propose des personnages de style Pixar et des personnages animés issus de banques d’images, ou vous pouvez créer des animations à partir de vos propres designs 2D, 3D ou dessins à la main. Les animations IA respectent votre charte graphique, afin que les couleurs et les polices restent cohérentes sur l’ensemble de la série.
Découvrez plus de outils propulsés par l’IA
Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.
Transformez votre script en une vidéo animée complète avec des personnages de dessin animé, une voix off et de la musique.