Créateur de vidéos cartoon IA : animez n’importe quel script

Cet outil de création de vidéos cartoon par IA transforme un simple script en une vidéo animée complète avec des personnages dessinés, une voix off naturelle et une musique de fond. Aucun besoin de caméra, de montage vidéo ni de compétences préalables en animation. Conçu pour les créateurs, les enseignants et les chaînes sans visage.

AI cartoon video maker interface turning a script prompt into an animated video with an original cartoon character speaking.
147 950 168Vidéos générées
123 072 708Avatars générés
20 472 981Vidéos traduites
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Stylized white car icon on a blue background.Fonctionnalités clés

Features of the AI Cartoon Video Maker

AI Cartoon Video Maker from Any Script

Créez des animations générées par l’IA à partir de texte avec le même flux de travail texte en vidéo qui alimente plus de 120 M de vidéos. Le générateur de vidéos de dessins animés par IA découpe votre script ou une simple invite textuelle en plans animés, associe des visuels à chaque ligne et vous renvoie, en quelques minutes, des vidéos animées prêtes à être partagées.

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A script panel with a Generate button turning text into a storyboard row of original cartoon scenes.

Personnages de dessin animé parlants à partir d’une photo

Téléchargez une illustration, une mascotte ou un dessin et Avatar IV l’anime en un personnage parlant avec une synchronisation labiale au niveau des phonèmes. Le modèle est conçu pour les créations cartoon, 2D, 3D et non humaines, afin que vos personnages animés conservent exactement le même aspect dans chaque scène que vous générez.

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An uploaded original cartoon mascot illustration becoming an animated speaking character with lip-sync markers.

Natural AI Voiceovers in 175+ Languages

Donnez à chaque personnage une voix unique grâce au générateur de voix IA, puis localisez l’intégralité de la vidéo avec des voix off IA dans plus de 175 langues et une synchronisation labiale parfaitement adaptée. La plupart des créateurs de dessins animés s’arrêtent aux sous-titres dans quelques dizaines de langues, au lieu d’offrir un doublage naturel.

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An original cartoon character beside a voice panel and a language list with flags and matched lip-sync.

Modèles, scènes et styles de vidéos cartoon

Le générateur propose des modèles vidéo et des scènes prêts à l’emploi qui vous aident à obtenir un rendu soigné dès la première image. Choisissez un style animé ou façon Pixar, puis personnalisez les couleurs de votre marque, les polices et les formats d’image pour YouTube, TikTok ou vos présentations.

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A gallery of original animated style templates with a brand-kit panel of color swatches and aspect-ratio chips.

D’un simple prompt à un dessin animé finalisé

Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.

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A Video Agent panel showing one prompt flowing through an editable Script to Scenes to Final cut blueprint.
Icône de boîte cadeau verte.Cas d’usage

Cas d’utilisation du créateur de vidéos cartoon IA

Aperçu vertical sur téléphone d’un court métrage d’animation original à côté d’un calendrier de contenu avec des coches.

Vidéos de dessins animés sans visage pour Shorts

Les chaînes sans visage ont besoin de contenu quotidien pour les réseaux sociaux sans avoir à filmer. Rédigez vos épisodes avec le générateur de scripts vidéo, transformez vos idées d’épisodes en montages animés, puis publiez des vidéos courtes sur TikTok, Reels et Shorts selon un calendrier qu’une seule personne peut gérer.

Un narrateur de dessin animé original pointant un tableau blanc avec un simple schéma de flux de travail du produit.

Vidéos explicatives animées pour les entreprises

Les narrateurs de dessins animés rendent les sujets complexes faciles à suivre. Transformez une présentation de fonctionnalité en animation et expliquez vos tarifs, vos workflows ou vos politiques dans un format vidéo captivant que les gens regarderont jusqu’au bout.

Une scène de dessin animé originale et chaleureuse montrant des animaux génériques et amicaux à côté d’un panneau contenant le texte de la leçon.

Dessins animés éducatifs et histoires pour enfants

Les enseignants et les créateurs de cours réalisent des vidéos animées captivantes à partir de leurs leçons et de leurs livres d’histoires, au lieu de simplement commenter des diapositives statiques. En un après-midi, un simple script de leçon se transforme en un épisode animé complet, sans avoir besoin de faire appel à un animateur.

Un présentateur animé original et cohérent délivre un module de formation tandis qu’un document de politique est converti en vidéo.

Animations de formation et d’intégration

Les présentations de politiques et les documents de procédure sont rarement lus. Transformez-les en courtes vidéos de formation animées, avec un présentateur cartoon cohérent, puis mettez simplement à jour le script et régénérez la vidéo à chaque changement de processus, sans jamais avoir besoin de refaire un tournage.

Un produit générique sans marque animé dans une publicité dessin animé, présenté sous forme de deux cartes de prévisualisation de variantes.

Publicités dessin animé et promotions de produits

Les publicités animées se testent plus rapidement et coûtent moins cher que les vidéos tournées en studio. Donnez vie à vos visuels produits ou mascottes de marque grâce à la conversion d’images en vidéo, et transformez vos idées de campagne en variantes de publicités animées captivantes pour chaque test.

Un personnage de dessin animé original entouré de cartes de langues étiquetées ES, FR, JA et DE, sur fond de carte du monde estompée.

Dessins animés multilingues pour une portée mondiale

Doubler un dessin animé pour chaque marché signifiait autrefois recruter de nouveaux comédiens pour chaque langue. Traduisez vos dessins animés en utilisant des voix clonées dans plus de 175 langues et diffusez des vidéos localisées sur tous vos marchés la même semaine.

Icône de document blanc flouté avec un bouton lecture sur un fond bleu clair.Comment ça marche

Comment fonctionne le créateur de vidéos de dessins animés IA

Créez une vidéo de dessin animé en quatre étapes et donnez vie à vos idées sans quitter votre onglet de navigateur.

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Étape 1 : Saisissez votre idée

Collez un script ou saisissez une invite, puis laissez l’IA le découper en scènes avec le bon rythme et la narration.

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Étape 2 : Sélectionnez un style

Choisissez un style animé, un format d’image et un modèle, puis appliquez les couleurs et les polices de votre marque.

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Étape 3 : Choisissez vos personnages

Choisissez des personnages de la bibliothèque, créez-en un avec le générateur de personnages ou importez une photo à animer.

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Étape 4 : Générer et exporter

Prévisualisez, ajustez chaque scène, puis exportez en MP4 jusqu’en 4K ou redimensionnez pour n’importe quelle plateforme.

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un créateur de vidéos cartoon avec IA et comment fonctionne-t-il ?

Un créateur de vidéos dessin animé par IA, parfois appelé générateur d’animations par IA, est un logiciel qui vous permet de créer des vidéos animées à partir de texte. Pour créer une animation, vous saisissez un script ou une instruction, et il produit en quelques minutes des scènes, des personnages, une voix off et de la musique en utilisant des modèles d’IA avancés pour générer chaque plan.

Est-ce que mes vidéos de dessin animé IA auront l’air bon marché ou bâclées ?

Non, tant que les personnages restent cohérents et que l’audio sonne humain, les deux marqueurs d’un résultat de haute qualité. HeyGen conserve un même design de personnage dans chaque scène et l’associe à des voix naturelles, ce qui lui permet de dominer les rapports G2 de l’été 2026 avec 281 badges et 23 premières places.

Comment transformer une photo ou un dessin en personnage de dessin animé parlant ?

Pour créer un personnage de dessin animé personnalisé, téléchargez l’image, choisissez une voix et collez votre script. Avatar IV anime le visage pour qu’il corresponde à chaque mot, de sorte qu’une mascotte, une illustration ou un personnage de livre d’histoires prononce vos répliques tout en conservant son design original dans chaque vidéo.

Pourquoi choisir HeyGen plutôt que d'autres outils de création de vidéos cartoon avec IA ?

Most animation tools stop at templates and stock characters. HeyGen is the best AI option when you need custom characters from your own images, one-prompt generation with Video Agent, translation into 175+ languages, and 4K export, and it is used across 85% of the Fortune 100.

Un seul créateur peut-il gérer une chaîne animée à grande échelle avec l’IA ?

Oui. Comme expliqué en détail dans le témoignage client d’Anton Voroniuk, cet enseignant utilise l’IA pour créer des vidéos de cours avec des coûts de production 40 fois inférieurs, ce qui lui permet d’économiser 15,5 heures par semaine tout en touchant plus d’un million d’étudiants.

Le créateur de vidéos cartoon IA de HeyGen est-il gratuit, et que proposent en plus les offres payantes ?

Oui, vous pouvez créer un dessin animé gratuitement avec l’offre gratuite, qui fonctionne comme un générateur d’animations IA gratuit pour vos tests. Les offres Creator commencent à 24 $ par mois et incluent plus de minutes vidéo et des fonctionnalités avancées, avec en plus des tarifs entreprise personnalisés pour les équipes qui développent leur production vidéo.

Ai-je besoin de compétences en animation ou de télécharger un logiciel pour l’utiliser ?

Non. L’outil d’IA fonctionne comme un créateur d’animations en ligne dans votre navigateur et via l’application mobile, conçu pour permettre à tout le monde de créer des vidéos animées professionnelles à partir de simple texte. Si vous pouvez écrire un script, vous pouvez publier un dessin animé.

Puis-je modifier une vidéo de dessin animé après que l’IA l’a générée ?

Oui, vous gardez un contrôle créatif total. Chaque scène reste modifiable, vous pouvez donc réécrire les répliques, changer les voix ou réorganiser les plans dans l’éditeur vidéo IA et façonner le résultat comme vous le souhaitez, puis réexporter le tout en quelques minutes.

Puis-je traduire mes vidéos de dessin animé dans d’autres langues ?

Oui. Utilisez notre traduction vidéo par IA pour transformer un seul dessin animé en plus de 175 langues et dialectes, avec des voix clonées et une synchronisation labiale parfaitement adaptée, afin que les personnages parlent chaque langue naturellement au lieu de simplement lire par-dessus des mouvements de bouche qui ne correspondent pas.

Quels styles de dessins animés et d’animations l’IA peut-elle générer ?

Le créateur d’animations cartoon propose des personnages de style Pixar et des personnages animés issus de banques d’images, ou vous pouvez créer des animations à partir de vos propres designs 2D, 3D ou dessins à la main. Les animations IA respectent votre charte graphique, afin que les couleurs et les polices restent cohérentes sur l’ensemble de la série.

Découvrez plus de outils propulsés par l’IA

Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.

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