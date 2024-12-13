Publié le 15 novembre 2024

Avatar Prompts, Enregistreur d'écran IA et Suite API

Nous sommes ravis de partager nos mises à jour de novembre ! Ce mois-ci, vous pouvez créer des vidéos de vous-même en utilisant simplement des invites textuelles. Avec HeyGen, tout le monde peut faire des vidéos 10 fois plus rapidement et moins cher que la production traditionnelle.

video thumbnail

Mises à jour des produits que vous allez adorer

Avatars Génératifs

Vidéos de présentation de vous-même

Téléchargez une photo, rédigez une consigne et générez une vidéo de vous-même dans n'importe quel décor, sans avoir besoin de filmer. Créez des scènes réalistes en quelques secondes, des portraits jusqu'aux costumes. Avec Add Motion, votre avatar bouge selon votre script et l'arrière-plan réagit—il suffit de le décrire, et nous le donnerons vie.

Présentez votre démonstration de fonctionnalité d'avatar avec l'hôte et générez une superposition de photo d'avatar.Présentez votre démonstration de fonctionnalité d'avatar avec l'hôte et générez une superposition de photo d'avatar.

Avatars Photo

Avatar virtuel avec mouvement

Concevez des avatars virtuels dans n'importe quel style, pose ou décor, sans nécessiter de casting ni de lieux spécifiques. Créez des personnages expressifs en quelques secondes. Des méditations dans l'Himalaya aux séances de cyberpunk à Tokyo, les créateurs donnent déjà vie à des histoires animées.

Un avatar virtuel doté de fonctionnalités de mouvement présente des personnages variés dans des styles de vacances, cyberpunk, royal et moine de montagne.Un avatar virtuel doté de fonctionnalités de mouvement présente des personnages variés dans des styles de vacances, cyberpunk, royal et moine de montagne.

Traducteur IA

Traduction de vidéo

HeyGen va au-delà du doublage et de la synchronisation labiale pour offrir des traductions vidéo plus intelligentes et plus claires. Supprimez la musique de fond, améliorez la qualité de la voix et faites ressortir chaque mot. Avec des commandes alimentées par l'IA, votre message sonne aussi bien qu'il se traduit.

La démonstration des paramètres de traduction vidéo montre l'option d'amélioration vocale activée dans l'interface utilisateur HeyGen.La démonstration des paramètres de traduction vidéo montre l'option d'amélioration vocale activée dans l'interface utilisateur HeyGen.

Extension Chrome

Enregistreur d'écran IA

Désormais, vous pouvez ajouter des avatars HeyGen à vos enregistrements d'écran pour envoyer un message tout en gardant la caméra éteinte. Enregistrez votre écran avec notre extension Google Chrome uniquement vocale, puis HeyGen s'ouvrira automatiquement, vous permettant de modifier et d'ajouter votre avatar. Choisissez votre jumeau numérique ou l'un de nos divers membres de la distribution.

Installez la démo de l'extension Chrome HeyGen AI pour l'enregistrement d'écran avec enregistrement vocal uniquement pour l'intégration d'avatar.Installez la démo de l'extension Chrome HeyGen AI pour l'enregistrement d'écran avec enregistrement vocal uniquement pour l'intégration d'avatar.

API

Suite API

Nous disposons désormais d'une suite d'API pour les développeurs, les entrepreneurs et les marketeurs qui souhaitent automatiser et développer la création de leur contenu. Intégrez des vidéos IA à votre application, site web ou produits. Notre API vous permet d'intégrer des vidéos d'avatar, de localiser des vidéos et d'intégrer des avatars interactifs. Captivez, connectez et élargissez votre audience avec des expériences vidéo adaptées aux publics mondiaux. La suite d'API HeyGen est disponible pour tous les utilisateurs sur n'importe quel plan, à partir de GRATUIT.

Démonstration de l'API HeyGen montrant l'intégration de vidéo d'avatar et les fonctionnalités de localisation pour l'utilisation dans des produits et sur des sites web.Démonstration de l'API HeyGen montrant l'intégration de vidéo d'avatar et les fonctionnalités de localisation pour l'utilisation dans des produits et sur des sites web.

Communauté

Rejoignez la nouvelle communauté HeyGen

Le HeyGen Hub est un nouvel espace en ligne pour se connecter avec d'autres créateurs et apprendre à réaliser vos meilleures vidéos avec HeyGen.

Rejoignez notre communauté et présentez-vous. Une fois que vous aurez configuré votre profil communautaire, explorez le forum où vous pourrez poster des demandes de fonctionnalités, soumettre une vidéo HeyGen pour avoir une chance d'être mis en avant en tant que créateur de premier plan, et plus encore.

Vous trouverez également de nouveaux guides éducatifs dans le Hub. Consultez les guides pratiques et plus encore dans la section Ressources.

L'écran de bienvenue du Hub Communautaire HeyGen présente des formes en dégradé de couleurs.L'écran de bienvenue du Hub Communautaire HeyGen présente des formes en dégradé de couleurs.

Projecteur

#MadewithHeyGen

HeyGen aide les créateurs et les équipes à porter la narration visuelle à un niveau supérieur. Voici quelques-unes des meilleures histoires de ce mois-ci :

Vous avez peut-être manqué ces informations

Donner de l'émotion aux avatars et aux voix

Découvrez les avatars les plus réalistes de HeyGen, les fonctionnalités vocales améliorées et les outils de traduction avancés, rendant la création de vidéos IA plus captivante que jamais.

altalt
