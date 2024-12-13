Publié le 15 novembre 2024
Avatar Prompts, Enregistreur d'écran IA et Suite API
Nous sommes ravis de partager nos mises à jour de novembre ! Ce mois-ci, vous pouvez créer des vidéos de vous-même en utilisant simplement des invites textuelles. Avec HeyGen, tout le monde peut faire des vidéos 10 fois plus rapidement et moins cher que la production traditionnelle.
Mises à jour des produits que vous allez adorer
Avatars Génératifs
Vidéos de présentation de vous-même
Téléchargez une photo, rédigez une consigne et générez une vidéo de vous-même dans n'importe quel décor, sans avoir besoin de filmer. Créez des scènes réalistes en quelques secondes, des portraits jusqu'aux costumes. Avec Add Motion, votre avatar bouge selon votre script et l'arrière-plan réagit—il suffit de le décrire, et nous le donnerons vie.
Avatars Photo
Avatar virtuel avec mouvement
Concevez des avatars virtuels dans n'importe quel style, pose ou décor, sans nécessiter de casting ni de lieux spécifiques. Créez des personnages expressifs en quelques secondes. Des méditations dans l'Himalaya aux séances de cyberpunk à Tokyo, les créateurs donnent déjà vie à des histoires animées.
Traducteur IA
Traduction de vidéo
HeyGen va au-delà du doublage et de la synchronisation labiale pour offrir des traductions vidéo plus intelligentes et plus claires. Supprimez la musique de fond, améliorez la qualité de la voix et faites ressortir chaque mot. Avec des commandes alimentées par l'IA, votre message sonne aussi bien qu'il se traduit.
Extension Chrome
Enregistreur d'écran IA
Désormais, vous pouvez ajouter des avatars HeyGen à vos enregistrements d'écran pour envoyer un message tout en gardant la caméra éteinte. Enregistrez votre écran avec notre extension Google Chrome uniquement vocale, puis HeyGen s'ouvrira automatiquement, vous permettant de modifier et d'ajouter votre avatar. Choisissez votre jumeau numérique ou l'un de nos divers membres de la distribution.
API
Suite API
Nous disposons désormais d'une suite d'API pour les développeurs, les entrepreneurs et les marketeurs qui souhaitent automatiser et développer la création de leur contenu. Intégrez des vidéos IA à votre application, site web ou produits. Notre API vous permet d'intégrer des vidéos d'avatar, de localiser des vidéos et d'intégrer des avatars interactifs. Captivez, connectez et élargissez votre audience avec des expériences vidéo adaptées aux publics mondiaux. La suite d'API HeyGen est disponible pour tous les utilisateurs sur n'importe quel plan, à partir de GRATUIT.
Communauté
Rejoignez la nouvelle communauté HeyGen
Le HeyGen Hub est un nouvel espace en ligne pour se connecter avec d'autres créateurs et apprendre à réaliser vos meilleures vidéos avec HeyGen.
Rejoignez notre communauté et présentez-vous. Une fois que vous aurez configuré votre profil communautaire, explorez le forum où vous pourrez poster des demandes de fonctionnalités, soumettre une vidéo HeyGen pour avoir une chance d'être mis en avant en tant que créateur de premier plan, et plus encore.
Vous trouverez également de nouveaux guides éducatifs dans le Hub. Consultez les guides pratiques et plus encore dans la section Ressources.
