Le HeyGen Hub est un nouvel espace en ligne pour se connecter avec d'autres créateurs et apprendre à réaliser vos meilleures vidéos avec HeyGen.

Rejoignez notre communauté et présentez-vous. Une fois que vous aurez configuré votre profil communautaire, explorez le forum où vous pourrez poster des demandes de fonctionnalités, soumettre une vidéo HeyGen pour avoir une chance d'être mis en avant en tant que créateur de premier plan, et plus encore.

Vous trouverez également de nouveaux guides éducatifs dans le Hub. Consultez les guides pratiques et plus encore dans la section Ressources.