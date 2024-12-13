Nouveaux Avatars de Style de Vie

Nous avons ajouté plus de 50 nouveaux avatars de stock et plus de 400 nouveaux looks pour inspirer la créativité et faciliter la création de tout type de vidéo dont vous avez besoin. Nous avons parcouru le monde pour recruter la meilleure distribution, les filmant dans des lieux divers — ainsi, vous n'avez pas à le faire. Explorez les différentes possibilités dans la bibliothèque d'Avatars mise à jour et commencez dès aujourd'hui à choisir vos porte-parole. Vous pouvez même en rencontrer certains ici.