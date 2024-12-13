Publié le 15 octobre 2024
Apparences d'Avatar, Générer des Avatars, Traduction de Texte, et plus
Chez HeyGen, nous travaillons constamment à rendre le récit vidéo plus facile, plus captivant et infiniment créatif. Ce mois-ci, nous sommes ravis de partager certaines de nos plus grandes mises à jour, conçues pour vous aider à créer, traduire et personnaliser des vidéos à grande échelle.
Mises à jour des produits que vous allez adorer
Apparences d'Avatars
Styles illimités, Potentiel illimité
Désormais, avec une seule vérification, vous pouvez télécharger autant de séquences que vous le souhaitez. Créez une infinité de styles et d'apparences pour votre avatar ! Changez vos arrière-plans, tenues, poses et angles de caméra pour rendre vos vidéos plus captivantes que jamais. Un avatar personnel, des looks illimités.
Avatars en Stock
Nouveaux Avatars de Style de Vie
Nous avons ajouté plus de 50 nouveaux avatars de stock et plus de 400 nouveaux looks pour inspirer la créativité et faciliter la création de tout type de vidéo dont vous avez besoin. Nous avons parcouru le monde pour recruter la meilleure distribution, les filmant dans des lieux divers — ainsi, vous n'avez pas à le faire. Explorez les différentes possibilités dans la bibliothèque d'Avatars mise à jour et commencez dès aujourd'hui à choisir vos porte-parole. Vous pouvez même en rencontrer certains ici.
Avatars Photo
Photo Avatar 3.0
Donnez vie à vos photos avec notre nouvelle version de Photo Avatar ! HeyGen génère des expressions faciales dynamiques et des mouvements du haut du corps en fonction du contenu de votre script pour que vous puissiez transformer des instantanés statiques en portraits animés captivants.
Avatars Génératifs
Incitez votre avatar photo
Pas de photo ? Pas de problème. Vous pouvez désormais générer un avatar uniquement à partir d'une invite textuelle. Ajoutez simplement une description et nous créerons des images ultra-réalistes. Ensuite, vous pouvez ajouter un script pour votre nouvel avatar et le regarder prendre vie.
Voix IA
Correspondance voix-avatar
Notre application recommande désormais automatiquement les voix qui correspondent le mieux à chaque avatar prédéfini, afin que vous disposiez du personnage le plus réaliste et naturel dans vos vidéos. Tapez le nom de l'avatar dans la barre de recherche pour voir les voix complémentaires. Pour faciliter et accélérer le casting de votre prochaine vidéo, vous pouvez maintenant enregistrer des paires voix-avatar pour les réutiliser.
Voix IA
Plus de 700 voix
Nous nous sommes associés à ElevenLabs pour ajouter plus de 700 voix à notre bibliothèque. Utilisez le nouveau filtre pour rechercher par langue, accent et émotion—comme un locuteur natif espagnol d'Argentine excité. Avec plus de contrôle et de variété, il est plus facile de trouver le ton juste dans chaque vidéo.
Traducteur IA
Texte Traduire
Nous ne nous contentons plus de traduire votre voix, nous traduisons également le texte à l'écran. Pour toutes les vidéos que vous souhaitez traduire, HeyGen détectera automatiquement le texte dans la vidéo — comme les sous-titres et les lettres sur les tableaux blancs et les panneaux de signalisation — et traduira instantanément tout en préservant la mise en forme originale.
Projecteur
