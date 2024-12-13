Copient.ai est une plateforme avancée de formation en IA qui simule des interactions clients réalistes et non scénarisées dans un environnement sûr pour la pratique agile de la vente. Les leaders commerciaux savent qu'il est crucial que leurs équipes comprennent bien les matériaux et les connaissent suffisamment pour diriger les conversations, les appels de découverte et faire des démonstrations de produits avec confiance. Malheureusement, les vidéos et les quiz ne sont pas toujours à la hauteur. Les équipes de vente ont besoin d'un moyen de mener des jeux de rôle non scénarisés à grande échelle, avec toutes les nuances spécifiques auxquelles l'équipe sera confrontée dans des scénarios de la vie réelle.

Pour créer cette combinaison gagnante, Copient.ai avait besoin d'un partenaire capable de fournir une formation commerciale plus interactive, captivante et évolutive pour produire un impact commercial en un temps record. C'est alors que Copient.ai a combiné sa technologie d'IA conversationnelle avec les avatars interactifs de HeyGen—restant ainsi en tête de la concurrence et transformant la manière dont les équipes de vente apprennent et s'adaptent dans le climat très changeant d'aujourd'hui.

« Nous sommes en concurrence active avec un nombre croissant d'entreprises qui tentent de résoudre le problème du jeu de rôle à grande échelle, mais grâce à notre collaboration avec HeyGen, nous avons une longueur d'avance. »

-- Keyton WeissingerCTO chez Copient.ai

Communiquer les nouveautés et les meilleures pratiques dans un paysage complexe

Copient.ai a débuté comme solution de formation interne pour Copient Health, une entreprise de santé qui utilise l'apprentissage automatique pour améliorer l'efficacité et les opérations dans les hôpitaux et centres de chirurgie à l'échelle nationale. Les fondateurs ont vu de leurs propres yeux combien les représentants commerciaux avaient du mal à maîtriser le paysage complexe des ventes de technologie de santé. En réponse à ce défi, l'équipe a créé un outil de formation basé sur le chat pour accélérer le processus de formation, qui a évolué vers Copient.ai. Désormais, il révolutionne la formation commerciale dans des industries bien au-delà du secteur de la santé.

Ce qui distingue Copient.ai des plateformes traditionnelles de formation commerciale est sa capacité à simuler des scénarios de vente hyper-réalistes grâce à l'IA conversationnelle, permettant aux équipes de vente de participer à des jeux de rôle non scriptés spécialement adaptés aux besoins uniques de l'entreprise, incluant des personas d'acheteurs détaillés, une connaissance approfondie du produit, et des méthodologies de vente configurables pour mieux les préparer au monde réel. Lorsqu'il a été temps pour l'équipe de transformer l'expérience basée sur le texte en une expérience pleinement immersive, où les membres de la vente pouvaient voir et interagir avec un avatar IA, aucune solution ne répondait à leurs hautes attentes et exigences pour un avatar Copient.ai—jusqu'à ce qu'ils rencontrent HeyGen.

Former le formateur virtuel avec la technologie IA de HeyGen

Aujourd'hui, Copient.ai intègre les avatars interactifs de HeyGen dans sa plateforme de formation commerciale, permettant aux équipes de vente de s'engager dans des conversations de jeu de rôle dynamiques, de peaufiner leurs argumentaires et de s'exercer à la gestion des objections. La plateforme tire parti des avatars émotionnellement intelligents de HeyGen pour créer des simulations hyper-réalistes où les représentants commerciaux reçoivent une évaluation et un coaching cohérents, basés sur une grille d'évaluation, sur leurs performances. Ce ne sont pas seulement les équipes de vente qui utilisent Copient.ai. Une liste croissante de programmes universitaires de commerce de premier plan utilise Copient.ai pour étendre le jeu de rôle afin de former des étudiants en commerce professionnel pour des carrières dans le monde réel de la vente. Ses jeux de rôle automatisés avec évaluation et coaching en temps réel se sont avérés inestimables, en particulier dans les grands amphis de plus de 200 étudiants, où le coaching individuel est moins pratique.

« Lorsque nous fournissons Copient.ai à nos clients, en particulier les universités, ils disposent d'une grille d'évaluation très précise pour noter chaque interaction afin de garantir que les étudiants reçoivent des retours et un coaching cohérents et impartiaux », a déclaré Josh Byrd, Directeur de la Croissance chez Copient.ai. « Avant l'IA, les professeurs, les assistants d'enseignement et les pairs devaient réaliser les jeux de rôle et les évaluations en personne ou via un environnement de réunion virtuelle, ce qui introduisait plusieurs complications qui réduisaient l'expérience des étudiants. Nous avons développé une manière de fournir une meilleure expérience étudiante, de maximiser la cohérence et d'éliminer les biais. »

HeyGen’s interactive avatars and emotive capabilities create a more realistic user experience, helping sales teams and students engage more effectively in the training sessions.

Obtenir un score parfait dans tous les secteurs

Le succès de la plateforme est évident grâce à son adoption rapide : plus de 14 000 jeux de rôle ont été réalisés par 37 clients uniques depuis le lancement officiel de Copient.ai le 1er septembre 2024 et la plateforme compte plus de 500 utilisateurs actifs chaque jour. Keyton rapporte que les utilisateurs décrivent continuellement Copient.ai comme la « meilleure plateforme de formation en temps réel basée sur des avatars ».

Dans le circuit très compétitif des compétitions de vente universitaires, les équipes classées dans le top cinq lors de la International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, et la National Collegiate Sales Competition (NCSC) ont toutes utilisé Copient.ai comme un élément essentiel de leur formation. Les principaux chercheurs universitaires en vente travaillent également avec l'entreprise pour analyser l'impact de l'IA conversationnelle sur la formation en vente.

Depuis son partenariat avec HeyGen, les données de Copient.ai montrent que les utilisateurs améliorent significativement leurs compétences de vente après seulement cinq sessions de jeu de rôle. Alors que Copient.ai continue son expansion à travers différents secteurs, de la santé à l'éducation en passant par les ventes B2B, il est crucial de disposer d'avatars capables de s'adapter aux besoins spécifiques de ses clients. Avec HeyGen, Copient.ai est prêt à doter les équipes de vente et les universités du monde entier d'une IA conversationnelle pour les jeux de rôle, l'évaluation et le coaching afin de garantir que les équipes de vente atteignent une préparation commerciale maximale.