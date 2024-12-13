Traduisez une vidéo en seulement quelques clics.
Fondée en 1992, Rosetta Stone utilise la technologie basée sur le cloud pour aider tous les apprenants à lire, écrire et parler plus de 30 langues. Pour localiser les publicités, Rosetta Stone a utilisé la technologie de traduction vidéo IA de HeyGen pour traduire les créations publicitaires en espagnol, français, allemand et italien.
Avec HeyGen, ils ont pu étendre de manière rentable la publicité payante à des marchés supplémentaires et générer des taux d'engagement et de conversion plus élevés :
- 75% de réduction du temps et des coûts de production par rapport à la traduction manuelle
- Taux de clics supérieur de 13 % pour les versions localisées
- Augmentation de 9 % du taux de conversion des ventes auprès des spectateurs non anglophones
- Multiplication par 5 du retour sur dépenses publicitaires (ROAS) sur les marchés espagnol, français et allemand