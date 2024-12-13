Créer le chemin le plus humain vers l'adoption de produits numériques

Les clients de Pyne utilisent généralement une stratégie de croissance axée sur le produit (PLG) pour acquérir ou développer leur clientèle. « Il est particulièrement important pour les entreprises ayant de grandes ambitions de croissance et des produits complexes que les utilisateurs comprennent l'histoire derrière le produit et comment l'utiliser, d'augmenter l'accompagnement des clients sans augmenter les coûts. Nos clients forment les avatars Pyne avec les playbooks de vente et de service client les plus utilisés pour atteindre exactement cet objectif », a déclaré Roman.

« Les démonstrations de produits traditionnels et l'intégration utilisent des guides écrits, mais des années d'expérience avec ces outils montrent qu'ils ne parviennent pas à captiver les gens. Nous savons, grâce aux modèles comportementaux, que les humains prêtent plus d'attention lorsqu'ils écoutent d'autres humains », a déclaré Roman. « Nous croyons qu'une bonne intégration et activation des utilisateurs se fait avec une touche humaine. C'est ainsi que vous créez des liens et de la fidélité avec vos utilisateurs et clients. »

Un problème est que beaucoup d'éducation sur le produit se passe en dehors du produit. Pyne permet que cette éducation se déroule à l'intérieur du produit avec de la vidéo. Le problème est que cela prend beaucoup de temps pour mettre à jour le contenu vidéo.

« Enregistrer des vidéos de produits individuellement représente un effort considérablement plus important. Nous savons que cela fonctionne bien et stimule les conversions, mais produire et mettre à jour des vidéos lorsque les choses changent est une tâche lourde, surtout si vous voulez être agile avec le contenu, » a déclaré Roman.

Avec Pyne, les utilisateurs peuvent explorer un produit comme si le meilleur expert en la matière était à leurs côtés. Cela permet aux entreprises de simplifier les expériences produits complexes, d'intégrer chaque utilisateur de manière personnalisée et d'élargir les processus d'intégration et d'activation. Mais pour offrir véritablement une touche humaine, Pyne avait besoin des avatars les plus réalistes possibles.

Choisir une plateforme vidéo IA avec une API

Lors de la recherche d'une solution d'avatar pour sa fonctionnalité d'agent de démonstration généré par IA, Pyne a exploré Synthesia et d'autres entreprises. Roman a testé quels avatars fonctionnaient le mieux et a exclu ceux qui ne disposaient pas d'une API.

« Nous voulons que nos clients puissent mettre à jour leurs démos instantanément via notre plateforme. Pour cela, l'expérience doit être fluide, donc nous devions leur fournir une API », a déclaré Roman. « La valeur de l'API est qu'elle assure le moins de friction possible entre la possibilité d'activer le cas d'utilisation que le client souhaite — qui est d'expérimenter avec les flux d'intégration et d'activation — et notre plateforme. C'est pourquoi nous avons choisi HeyGen. »

L'API de HeyGen s'intègre de manière transparente aux vidéos d'avatars, aux avatars interactifs et à la localisation dans toute expérience numérique. Pyne l'utilise pour des fonctionnalités de produit qui permettent aux utilisateurs de modifier des scripts pour mettre à jour des démos en quelques secondes, de traduire des flux dans différentes langues et de télécharger des avatars une seule fois pour toutes les vidéos futures. Aucune nouvelle prise de vue ou équipe de production n'est nécessaire.

Pyne a également choisi HeyGen parce qu'il propose les avatars les plus réalistes et de la meilleure qualité sur le marché et était tout simplement le plus facile à utiliser.

« Nos clients viennent voir le produit et découvrent les avatars IA en disant : ‘Wow, c'est tellement différent, et j'adore ça’ », a déclaré Roman. « L'utilisateur final a maintenant une durée d'attention plus élevée et peut consommer rapidement plus d'informations. »

Activation des utilisateurs tout au long du cycle de vie du client

Avec la plateforme propulsée par HeyGen de Pyne, les entreprises peuvent stimuler l'adoption, la conversion et l'engagement de leur base d'utilisateurs, y compris :

Intégration plus rapide et constatation d'un temps de valeur 4 fois plus rapide

Augmenter l'engagement par un facteur de 10 par rapport aux présentations de produits conventionnelles

Améliorer la conversion jusqu'à 2,3 fois

Fidéliser les utilisateurs 3 fois mieux

« Ce que HeyGen nous a vraiment apporté, c'est un nouveau format qui nous permet d'impliquer les utilisateurs d'une manière qui n'était tout simplement pas possible auparavant », a déclaré Roman. « Nous pouvons maintenant combiner le meilleur de la manière dont les humains intègrent actuellement les gens avec la façon dont la technologie peut intégrer les gens selon leurs propres conditions. »

- Roman Geugelin, PDG et fondateur de Pyne.ai