Dépasser les frontières et les barrières linguistiques.

Le Forum économique mondial est l'organisation internationale pour la coopération public-privé, offrant une plateforme mondiale, impartiale et à but non lucratif pour des connexions significatives entre les parties prenantes. Lors du récent Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le président argentin, Javier Milei, a utilisé la traduction vidéo de HeyGen pour traduire son discours en temps réel de l'espagnol vers plusieurs langues, y compris l'anglais, le français, le mandarin et l'arabe.

Avec HeyGen, Javier Milei a délivré son discours entier, avec son propre accent sans doublage, à un public mondial, transcendant les frontières géographiques et les barrières linguistiques. Contrairement au doublage, HeyGen peut synchroniser les lèvres avec précision et correspondre à l'accent, à la voix et au ton de l'orateur sans décalage dans plus de 175 langues.