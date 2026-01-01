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Guides de laboratoires pratiques

Que vous débutiez ou que vous cherchiez à faire passer votre stratégie vidéo au niveau supérieur, ces guides sont conçus pour vous aider à tirer le meilleur parti de HeyGen. De la maîtrise du Video Agent à la création de vidéos explicatives de produit percutantes et à la mise en valeur de l’histoire de votre marque, chaque guide propose des instructions pratiques, étape par étape, pour vous aider à créer en toute confiance des vidéos professionnelles propulsées par l’IA. Parcourez les ressources ci-dessous et commencez à créer.

How to get the most out of HeyGen's Video Agent

Unlock the full potential of HeyGen's Video Agent with this step-by-step guide. Learn how to set up, customize, and optimize your AI-powered video agent to create engaging, professional-quality videos with ease.

How to use HeyGen to create product explainer videos

Discover how to bring your products to life with HeyGen. This guide walks you through creating clear, compelling explainer videos that showcase your product's features and benefits, perfect for landing pages, sales decks, and more.

How to use HeyGen to market and tell your brand story

Learn how to harness HeyGen's AI video tools to craft authentic, visually stunning brand stories. From scripting to final output, this guide covers everything you need to connect with your audience and make your brand memorable.