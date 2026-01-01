Accueil Académie Kit de marque

Kit de marque

La fonctionnalité Marque dans HeyGen vous aide à garder chaque vidéo visuellement et verbalement cohérente, quel que soit son créateur ou le nombre de langues utilisées. Elle centralise toutes les règles de votre marque en un seul endroit, afin que vos contenus aient toujours un rendu professionnel et un ton juste. Avec Marque, vous pouvez gérer votre identité visuelle via les Kits de marque et contrôler la façon dont les termes clés sont prononcés ou traduits grâce au Glossaire de marque. Ensemble, ces outils facilitent l’application des logos, couleurs, polices, médias et règles linguistiques à travers vos projets, garantissant que vos vidéos restent conformes à votre marque, à grande échelle et entre les équipes.