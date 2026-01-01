Academy decor
Les voix sont ce qui donne vie à vos vidéos HeyGen. Elles déterminent la façon dont votre message sonne, son ton, son rythme et son émotion, que vous narriez une vidéo de formation, présentiez une mise à jour produit ou vous adressiez directement à un public international. Dans cette section, vous allez vous familiariser avec le fonctionnement des voix dans HeyGen et apprendre à les utiliser en toute confiance. Nous commencerons par explorer la bibliothèque de voix afin que vous puissiez écouter ce qui est disponible et comprendre comment différentes voix correspondent à différents cas d’usage. Ensuite, vous découvrirez comment créer votre propre voix lorsque vous avez besoin de quelque chose de plus personnel ou spécifique à votre marque. Enfin, nous vous montrerons comment dépanner et améliorer le rendu vocal à l’aide de Voice Doctor, afin que vos vidéos sonnent toujours de manière claire, naturelle et professionnelle.