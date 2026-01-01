Accueil Académie Voix

Dans cette section, nous allons approfondir le fonctionnement des voix dans HeyGen et la manière de prendre un contrôle total sur l’interprétation vocale dans vos vidéos. Les voix ne se contentent pas de lire votre script, elles façonnent la façon dont votre message est perçu, de l’émotion et du rythme jusqu’à la clarté et la personnalité. Vous découvrirez comment différents modèles de voix influencent le réalisme et l’expressivité, et comment choisir celui qui convient le mieux à votre cas d’usage. Nous verrons étape par étape comment créer de nouvelles voix lorsque vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, puis nous vous montrerons comment diriger l’interprétation grâce à des outils comme Voice Director et Voice Mirroring. Ces fonctionnalités vous permettent de guider le ton, les accents et le rythme avec précision, que vous visiez un rendu professionnel et soigné ou un style plus conversationnel et humain.