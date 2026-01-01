Accueil Académie Intégrations

Intégrations

Les intégrations dans HeyGen vous aident à connecter votre flux de création vidéo avec les outils que vous utilisez déjà au quotidien. En reliant HeyGen à des plateformes comme Canva, Adobe Express, HubSpot et bien d’autres, vous pouvez créer, personnaliser et diffuser des vidéos sans avoir à passer d’une application à l’autre. Grâce aux intégrations, vous pouvez intégrer les avatars et les voix HeyGen dans vos créations, automatiser des campagnes vidéo personnalisées, simplifier la collaboration et industrialiser la production vidéo pour les workflows de marketing, de vente, de formation et d’éducation. Les intégrations sont conçues pour vous faire gagner du temps, réduire les tâches manuelles et faciliter la transformation de vos contenus et données existants en vidéos de haute qualité.