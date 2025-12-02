Traduce videos de
español a portugués
Traduce videos en español a un italiano claro y natural en solo unos minutos. Esta herramienta de traducción de video te ayuda a crear subtítulos en italiano, doblajes o videos totalmente localizados. Traduce videos en español a un portugués claro y natural en solo unos minutos. Esta solución de traducción de video te ayuda a crear subtítulos en portugués, doblajes o videos totalmente localizados, sin edición manual ni flujos de trabajo complicados.
Sube tu video en español, elige portugués y completa todo el proceso directamente en tu navegador. Recibes la transcripción, traducción, doblaje, sincronización y archivos de subtítulos en un solo flujo de trabajo simplificado.
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Pasa de español a portugués al instante
Traducir contenido de video en español al portugués toma solo unos minutos. Puedes convertir videos completos, lecciones o mensajes de marketing sin edición manual ni complejidad técnica.
Crea subtítulos en portugués claros, narraciones naturales o videos totalmente localizados de principio a fin, todo en un solo lugar.
Una forma sencilla de llegar a audiencias de habla portuguesa
El portugués se habla ampliamente en Brasil, Portugal y muchas comunidades alrededor del mundo. Traducir videos en español al portugués te ayuda a ampliar tu alcance, mejorar la accesibilidad y compartir contenido con nuevas audiencias.
Si también estás localizando contenido para mercados de habla inglesa, herramientas como traducción de video de español a inglés te permiten reutilizar el mismo video de forma eficiente en distintas regiones.
Mejores prácticas para una traducción fluida del español al portugués
Un audio claro en español permite una mejor transcripción y una traducción al portugués más precisa. Empieza revisando la transcripción para que las ediciones sean fáciles y exactas.
Elige con cuidado entre portugués brasileño o portugués europeo para que coincida con tu audiencia. Mantén los subtítulos breves para que sean fáciles de leer y revisa clips cortos antes de exportar para confirmar el tiempo, los subtítulos y la claridad de la voz.
Funciones diseñadas para la traducción de video de español a portugués
El sistema detecta automáticamente el habla en español y la convierte en portugués fluido con subtítulos o narración. Puedes elegir voces en portugués que suenan naturales y están diseñadas para una entrega profesional.
El editor integrado te da control sobre el tiempo, el ritmo y los subtítulos. Puedes exportar los subtítulos como SRT o VTT para YouTube, plataformas de capacitación y necesidades de accesibilidad.
La sincronización labial alinea el audio en portugués con el movimiento de la boca para ofrecer una experiencia de visualización natural. Para creadores que publican en redes sociales, este flujo de trabajo combina muy bien con un traductor de videos de YouTube para localizar videos en español para audiencias de habla portuguesa.
Cómo traducir tu video en español a portugués con IA
Este traductor de video con IA detecta automáticamente el audio en español, genera una transcripción y la convierte en un inglés fluido. Puedes elegir subtítulos en inglés, captions o doblaje que respeten el tiempo y el tono originales.
Sube tu video en español
Sube tu archivo de video o audio en español. El sistema detecta automáticamente el habla en español y lo prepara para la transcripción sin necesidad de ninguna configuración manual.
Genera una transcripción en español
Crea una transcripción en español con marcas de tiempo usando transcripción automática. Puedes revisar y editar la transcripción para corregir nombres, terminología o redacción antes de la traducción, lo que mejora la precisión final.
Traduce español a portugués
Convierte la transcripción en español a un portugués natural. Elige entre subtítulos en portugués, voz en off en portugués o ambos. Puedes seleccionar portugués brasileño o portugués europeo según tu audiencia.
Revisar y exportar
Previsualiza el tiempo, los subtítulos, el lip-sync y el audio. Haz los ajustes finales y luego exporta tu video en italiano o descarga los archivos de subtítulos en formato SRT o VTT.
¿Qué tiene de mejor HeyGen?
El impacto es claro. Las empresas logran resultados reales con el traductor de video de HeyGen. Al traducir videos al instante, puedes ahorrar tanto dinero como tiempo mientras expandes tu alcance global sin esfuerzo.
reducción en los costos de traducción de video
mercados localizados al instante
por video en lugar de semanas o meses
Preguntas frecuentes
¿Cómo traduzco un video en español a portugués con precisión?
Sube tu video en español, genera una transcripción, revísala con cuidado, tradúcela al portugués y revisa los tiempos antes de exportar subtítulos o voz en off. El sistema se encarga de la alineación automáticamente.
¿Puedo elegir portugués de Brasil o portugués de Portugal?
Sí. Puedes seleccionar portugués brasileño o portugués europeo según tu audiencia objetivo. Esto asegura que la pronunciación, el vocabulario y el tono suenen naturales y adecuados para cada región.
¿Puedo agregar subtítulos en portugués a un video en español?
Sí. Puedes generar subtítulos en portugués a partir de videos en español y exportarlos como archivos SRT o VTT, o incrustarlos directamente en el video.
¿Esta herramienta es compatible con voiceover y doblaje en portugués?
Sí. Puedes crear doblajes en portugués usando doblaje con IA, que genera voz natural y ajusta el tiempo muy cerca del audio original en español. Obtén más información sobre doblaje con IA aquí:
¿Puedo traducir videos de YouTube en español al portugués?
Sí. Puedes traducir videos de YouTube en español al portugués exportando subtítulos o una versión doblada usando un flujo de trabajo de traductor de videos de YouTube.
¿La traducción de video de español a portugués es gratis?
Puedes traducir videos cortos en español a portugués gratis antes de actualizar para traducir videos más largos o usar funciones avanzadas. Esto te permite probar la calidad antes de comprometerte.
¿Puedo crear versiones en otros idiomas a partir del mismo video en español?
Sí. Una vez que tu video en español se haya subido, puedes reutilizarlo para crear versiones en otros idiomas como inglés a portugués sin volver a subir el archivo.
Traduce videos a más de 175 idiomas
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