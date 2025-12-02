Traduce videos del
portugués al español
Traduce tus videos en portugués a un español claro y natural usando IA. Crea narraciones en español, subtítulos con estilo o videos totalmente localizados sin estudios, traductores ni software de edición. Puedes subir archivos desde tu computadora, pegar un enlace de YouTube o de la nube, o importar directamente desde Google Drive o Dropbox.
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Velo en otro idioma en solo unos minutos.
Pasa de portugués a español al instante
Con la IA de HeyGen, transformar tu contenido en portugués a español te toma solo unos minutos. La plataforma te permite convertir guiones, mensajes y videos completos en versiones naturales en español sin edición complicada ni software adicional. Puedes crear doblajes en español con voz natural, subtítulos claros o videos totalmente localizados directamente desde tu navegador.
Si también localizas tu contenido para audiencias de YouTube, explora el flujo de trabajo de traductor de videos de YouTube para una publicación multilingüe eficiente.
Una forma sencilla de llegar a hispanohablantes
El español sigue creciendo en todo Estados Unidos y en las principales plataformas en línea. Traducir tus videos en portugués al español te ayuda a llegar a más personas, mejorar la accesibilidad y hacer que tu contenido sea más fácil de entender.
Ya sea que crees lecciones, videos de marketing, demostraciones de producto o tutoriales, el proceso sigue siendo sencillo. Sube tu archivo en portugués, revisa el resultado en español y exporta una versión pulida lista para publicar. Este enfoque facilita ampliar tu biblioteca de contenido sin aumentar el tiempo de producción.
Mejores prácticas para una traducción fluida del portugués al español
Un audio claro en portugués da mejores resultados en español. Empieza generando una transcripción limpia en portugués para que las ediciones sean fáciles y precisas. Elige el estilo de español que mejor se adapte a tu audiencia, ya sea español de España, español latinoamericano o un tono neutro. Agregar subtítulos mejora la accesibilidad y ayuda a que las plataformas indexen mejor tu contenido.
Mantén los términos clave consistentes en todos tus videos para mayor claridad y haz una vista previa de un fragmento corto antes de exportar para confirmar el tiempo, los subtítulos y la calidad de la voz. Estos pasos ayudan a que tu versión en español se vea y suene natural.
Funciones diseñadas para traducción de portugués a español
El sistema detecta automáticamente el audio en portugués y lo convierte en español natural con subtítulos limpios o narraciones de voz. Puedes elegir entre una amplia variedad de voces en español, incluyendo opciones regionales, o usar clonación de voz para mantener la identidad original del hablante en todos los idiomas.
El editor integrado te da control total sobre el tiempo, el ritmo y los subtítulos en un solo lugar. Los subtítulos se exportan como SRT o VTT para YouTube y plataformas de aprendizaje. La sincronización labial alinea el audio en español con los movimientos de la boca para un resultado más realista, y también puedes crear clips cortos en español o versiones localizadas de tus videos cuando lo necesites.
Cómo traducir tu video en 4 pasos sencillos
Usa tus palabras para crear videos profesionales que puedas compartir en solo unos cuantos pasos.
Sube tu video
Sube tu archivo MP4, MOV o de audio. El sistema detecta automáticamente la pista de audio en francés.
Genera una transcripción en español
Crea una transcripción o subtítulos usando resultados rápidos de máquina o opciones revisadas por personas.
Traducir al español
Convierte tu transcripción al español. Elige entre subtítulos, voz en off en español o un avatar en español.
Revisar y exportar
Revisa el tiempo, el lip-sync, los subtítulos y la narración. Haz pequeños ajustes y exporta tu video en español o descarga archivos SRT o VTT.
¿Qué tiene de mejor HeyGen?
El impacto es claro. Las empresas logran resultados reales con el traductor de video de HeyGen. Al traducir videos al instante, puedes ahorrar tanto dinero como tiempo mientras expandes tu alcance global sin esfuerzo.
reducción en los costos de traducción de video
mercados localizados al instante
por video en lugar de semanas o meses
Preguntas frecuentes
¿Hay una versión gratis disponible para la traducción de portugués a español?
Sí. Puedes traducir clips cortos en portugués sin costo antes de actualizar para videos más largos o herramientas avanzadas. Esto les permite a creadores, educadores y empresas probar flujos de trabajo de traducción al español sin comprometerse de inmediato con funciones de pago.
¿La herramienta ofrece una sincronización labial precisa para doblaje en español?
Sí. El audio en español se sincroniza automáticamente con los movimientos de la boca para lograr una alineación labial natural. Esto mejora la experiencia de visualización en tutoriales, demostraciones de producto, videos explicativos y videos de marketing al mantener una entrega fluida y creíble.
¿Puedo elegir diferentes dialectos de español para mi video traducido?
Sí. Puedes elegir español de España o español latinoamericano según tu audiencia. Escoger el dialecto correcto ayuda a que tu narración se sienta culturalmente adecuada para personas en México, Colombia, Argentina y comunidades hispanohablantes en todo Estados Unidos.
¿Puedo elegir diferentes dialectos de español para mi video traducido?
Sí. Puedes elegir español de España o español latinoamericano según tu audiencia. Elegir el dialecto correcto ayuda a que tu narración se sienta culturalmente adecuada, especialmente para personas en México, Colombia, Argentina o comunidades hispanohablantes en Estados Unidos.
¿Se pueden agregar subtítulos en español al traducir videos en portugués?
Sí. Puedes exportar subtítulos en español como archivos SRT o VTT para YouTube, plataformas de capacitación y requisitos de accesibilidad. Los subtítulos aumentan el alcance y mantienen tu mensaje claro cuando los videos se ven en el celular o sin sonido.
¿Esta herramienta de traducción es compatible con MP4, MOV y otros formatos?
Sí. Se admiten formatos comunes como MP4, MOV, AVI y WebM. Esto asegura que puedas subir la mayoría de los videos en portugués y generar subtítulos o doblaje en español sin necesidad de herramientas de conversión adicionales ni preparación extra.
¿Puedo crear versiones multilingües del mismo video en portugués?
Sí. Puedes ampliar el mismo video en portugués a varios idiomas usando herramientas como el Traductor de videos de inglés a español. Esto te ayuda a crear de forma eficiente una biblioteca de contenido multilingüe coherente.
¿Esto sirve para contenido de capacitación, negocios o comunicación global?
Sí. Muchos equipos traducen videos de onboarding, demostraciones de producto y lecciones del portugués al español para llegar a audiencias más amplias. Este enfoque ayuda a tener una comunicación más clara y una localización más rápida para equipos globales y públicos distribuidos.
Traduce videos a más de 175 idiomas
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