Traduce videos de
español a inglés
Traduce tus videos en español a un inglés claro y natural usando HeyGen IA. Crea subtítulos en inglés precisos, narraciones de voz fluidas o videos totalmente localizados sin estudios, transcripción manual ni software de edición. Sube tu video, elige inglés y obtén resultados en minutos.
Esta herramienta está diseñada para creadores, negocios, educadores y equipos que quieren llegar rápido a audiencias de habla inglesa, manteniendo su contenido claro y profesional.
¡Toca para subir un video!¡Sube un video!
Velo en otro idioma en solo unos minutos.
Pasa de español a inglés al instante
Con HeyGen IA, convertir contenido en español a inglés toma solo unos minutos. La plataforma te permite convertir guiones, diálogos hablados y videos completos a un inglés natural directamente en tu navegador. Puedes generar subtítulos limpios, narraciones profesionales o videos completamente localizados sin configuración técnica.
El proceso es rápido, intuitivo y está diseñado para darte control total desde la carga hasta la exportación.
Una forma sencilla de llegar a audiencias de habla inglesa
El inglés sigue siendo el idioma más usado en las plataformas globales y en Estados Unidos. Traducir videos en español al inglés te ayuda a llegar a más personas, mejorar la accesibilidad y hacer que tu contenido sea más fácil de entender.
Ya sea que crees materiales de capacitación, videos de marketing, tutoriales o demostraciones de producto, el flujo de trabajo se mantiene sencillo. Sube tu archivo en español, revisa el resultado en inglés y exporta una versión pulida lista para publicar.
Mejores prácticas para una traducción fluida del español al inglés
Un audio en español claro produce mejores resultados en inglés. Empieza con una transcripción limpia para que las ediciones sean fáciles y precisas. Elige el estilo de voz en inglés que mejor se adapte a tu audiencia, ya sea neutro, profesional o conversacional. Los subtítulos mejoran la accesibilidad y ayudan a las plataformas a entender tu contenido.
Antes de exportar, reproduce una sección corta para confirmar el tiempo, los subtítulos y la calidad de la voz.
Funciones diseñadas para traducción de español a inglés
HeyGen IA convierte automáticamente el audio en español a un inglés natural con subtítulos limpios o voces en off. Puedes elegir entre varias voces en inglés o usar clonación de voz para mantener la identidad original del hablante en todos los idiomas.
El editor integrado te da control del ritmo, el tiempo y los subtítulos en un solo lugar. Los subtítulos se exportan como SRT o VTT para YouTube y plataformas de capacitación. La sincronización labial alinea el audio en inglés con los movimientos de la boca para una experiencia de visualización natural, y se pueden crear clips localizados cuando sea necesario.
Cómo traducir tu video en español al inglés con IA
Este traductor de video con IA detecta automáticamente el audio en español, genera una transcripción y la convierte en un inglés fluido. Puedes elegir subtítulos en inglés, captions o doblaje que respeten el tiempo y el tono originales. El estilo de los subtítulos se puede ajustar antes de exportar para adaptarlo a tu marca o a los requisitos de tu plataforma.
Si necesitas narraciones con voz natural en varios idiomas, también puedes explorar doblaje con IA para una narración multilingüe escalable.
Elige tu video
Sube un archivo de video o pega un enlace. Puedes agregar videos desde tu dispositivo o desde almacenamiento en la nube. Se admiten formatos comunes como MP4, MOV, AVI y WebM.
Sube y transcribe
HeyGen IA convierte automáticamente el audio en español a texto. Puedes revisar y editar la transcripción para mejorar la precisión antes de traducir.
Traducir al inglés
La transcripción se traduce al inglés con atención al contexto, el tono y una redacción natural.
Revisar y exportar
Previsualiza el resultado en inglés, personaliza los subtítulos si lo necesitas y exporta tu video o los archivos de subtítulos en formatos como SRT o VTT.
¿Qué tiene de mejor HeyGen?
El impacto es claro. Las empresas logran resultados reales con el traductor de video de HeyGen. Al traducir videos al instante, puedes ahorrar tanto dinero como tiempo mientras expandes tu alcance global sin esfuerzo.
reducción en los costos de traducción de video
mercados localizados al instante
por video en lugar de semanas o meses
Preguntas frecuentes
¿Cómo traduzco un video en español al inglés?
Puedes traducir un video en español al inglés subiendo tu archivo, generando una transcripción en español, convirtiéndola al inglés y exportando subtítulos o narración. El sistema se encarga del tiempo y la sincronización para que el video final se vea natural y esté listo para publicarse.
¿Hay una versión gratis disponible para traducción de español a inglés?
Sí. Puedes traducir clips cortos en español sin costo antes de actualizar para videos más largos o funciones avanzadas. Esto les permite a creadores, educadores y equipos probar flujos de trabajo de traducción al inglés antes de comprometerse con planes de pago
¿La herramienta ofrece una sincronización labial precisa para doblaje en inglés?
Sí. El audio en inglés se sincroniza automáticamente con los movimientos de la boca, creando una alineación labial natural. Esto mejora la experiencia de quienes ven tus tutoriales, videos explicativos, demostraciones de producto y videos de marketing.
¿Puedo editar la transcripción en inglés antes de exportarla?
Sí. Puedes revisar y editar la transcripción en inglés antes de exportar subtítulos o locuciones. Esto asegura que los nombres, la terminología y la redacción coincidan con el mensaje que quieres transmitir.
¿Se pueden agregar subtítulos en inglés al traducir videos en español?
Sí. Los subtítulos en inglés se pueden exportar como archivos SRT o VTT para YouTube, plataformas de capacitación y requisitos de accesibilidad. Los subtítulos también aumentan el alcance cuando los videos se ven sin sonido.
¿Puedo crear versiones multilingües del mismo video en español?
Sí. Puedes ampliar el mismo video en español a otros idiomas usando herramientas como el Traductor de video de alemán a inglés, lo que facilita escalar contenido multilingüe de forma eficiente.
¿Esto sirve para contenido de capacitación, negocios o comunicación global?
Sí. Muchos equipos traducen videos de onboarding en español, lecciones y demostraciones de producto al inglés para lograr una comunicación más clara. Si también localizas contenido en inglés para otras regiones, el traductor de video de inglés a alemán puede ayudarte a ampliar tu alcance.
Traduce videos a más de 175 idiomas
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.