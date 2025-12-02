Traduce videos de
italiano a hebreo

Traduce videos en inglés a hebreo claro y natural con la IA de HeyGen. Sube tu video, deja que el sistema entienda el inglés hablado y conviértelo en subtítulos en hebreo, voz en hebreo o una versión totalmente traducida que puedas reutilizar en cualquier lugar.

Esto funciona muy bien para videos de YouTube, cursos en línea, entrevistas, clips de marketing, demostraciones de producto y capacitaciones internas. Todo se ejecuta directamente en tu navegador, sin necesidad de instalar ningún software.


Traducir video

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Beneficios

Traduce video al hebreo con IA

HeyGen está diseñado para video, no solo para texto. Escucha el audio en inglés de tu video, lo convierte en una transcripción y luego traduce esa transcripción al hebreo mientras mantiene el significado y el flujo originales.

Si tu objetivo es reemplazar la voz en hebreo, combina este flujo de trabajo con doblaje con IA para que las personas puedan escuchar en lugar de leer:

Traduce video en inglés a subtítulos en hebreo

Los subtítulos suelen ser la forma más rápida de localizar contenido. Mantienes el audio original en inglés y agregas texto en hebreo que las personas puedan seguir.

HeyGen es compatible con exportaciones de subtítulos que se usan comúnmente para publicación, incluyendo:

Archivos de subtítulos SRT

Archivos de subtítulos VTT

Si publicas en YouTube, también puedes usar el flujo de trabajo de YouTube video translator de HeyGen para acelerar la creación y publicación de subtítulos:

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Cómo traducir y doblar videos en inglés al hebreo

Si tu audiencia prefiere escuchar en lugar de leer, el doblaje puede ofrecer una mejor experiencia. En vez de usar solo subtítulos, creas audio en hebreo que coincide con el ritmo de tu video original.

Esto es útil para:

Videos de capacitación e inducción

Recorridos del producto

Anuncios de marketing

Lecciones educativas

Si también estás traduciendo tu biblioteca de contenido más amplia a otros idiomas, puedes usar el mismo flujo de trabajo para páginas como inglés a árabe:

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

¿Por qué traducir tu video al hebreo?

Traducir tus videos en inglés al hebreo te ayuda a llegar a nuevos espectadores sin tener que crear contenido completamente nuevo.

Beneficios clave:

Llega a más personas que prefieren contenido en hebreo

Expande tu presencia en Israel y en los mercados de habla hebrea

Mejora la accesibilidad para equipos y audiencias con varios idiomas

Reutiliza contenido convirtiendo un solo video en inglés en múltiples versiones localizadas

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
Cómo funciona

Cómo traducir un video en inglés al hebreo en 4 pasos fáciles

Si eres nuevo en la traducción de videos de inglés a hebreo, HeyGen hace que el proceso sea sencillo y fácil de repetir.

Comienza gratis
Paso 1

Sube tu video

Sube tu archivo de video en inglés (se admiten MP4 y formatos comunes) o pega un enlace compatible. Un audio claro mejora la transcripción y la precisión final en griego.

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Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Paso 2

Generar la transcripción en inglés

La tecnología de reconocimiento de voz convierte automáticamente el inglés hablado en una transcripción escrita.


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Paso 3

Traduce inglés a hebreo

La transcripción se traduce al hebreo usando modelos de aprendizaje automático contextual entrenados para mantener la estructura de las oraciones y el significado.


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Paso 4

Revisar y exportar

Previsualiza el resultado, haz los cambios que necesites y exporta el video final o los archivos de subtítulos.

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¿Qué tiene de mejor HeyGen?

El impacto es claro. Las empresas logran resultados reales con el traductor de video de HeyGen. Al traducir videos al instante, puedes ahorrar tanto dinero como tiempo mientras expandes tu alcance global sin esfuerzo.

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Fácil

reducción en los costos de traducción de video

Gratis

mercados localizados al instante

Potente

por video en lugar de semanas o meses

Preguntas frecuentes

¿Cómo traduzco un video en inglés al hebreo?

Sube tu video, elige inglés como idioma de origen y hebreo como idioma de destino, luego inicia la traducción. Después de revisar el resultado, exporta los subtítulos en hebreo o reutiliza el guion traducido para voz.


¿HeyGen puede crear voiceovers o doblaje en hebreo?

Sí. Puedes traducir tu video al hebreo y luego usar el guion traducido para reemplazar la voz con doblaje con IA:



¿Puedo traducir videos de YouTube en inglés al hebreo?

Sí. Exporta los subtítulos en hebreo en formato SRT o VTT y súbelos a YouTube Studio. Si quieres un flujo de trabajo más rápido para publicar en YouTube, usa el traductor de videos de YouTube:




¿Puedo traducir a otros idiomas también?

Sí. El mismo flujo de trabajo admite muchos pares de idiomas. Por ejemplo, también puedes traducir videos en inglés al árabe aquí:




¿El doblaje en hebreo es mejor que los subtítulos?

Depende de tu audiencia y de la plataforma. Los subtítulos son rápidos y accesibles, especialmente para redes sociales y YouTube. El doblaje crea una experiencia de visualización más inmersiva para las personas que prefieren escuchar en lugar de leer subtítulos.

Si planeas reemplazar el audio en inglés, usa la herramienta de doblaje con IA de HeyGen para generar voces naturales en hebreo:


Traduce videos a más de 175 idiomas

Da vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

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