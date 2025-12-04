Para obtener los mejores resultados, empieza con audio claro en tailandés. Un habla limpia mejora la precisión del reconocimiento de voz y da como resultado traducciones al inglés más confiables.

Generar primero una transcripción en tailandés te permite revisar y ajustar el contenido antes de exportarlo. Los subtítulos en inglés también mejoran la accesibilidad y ayudan a que las personas sigan el video incluso cuando el sonido está silenciado.

Antes de publicar, revisa una vista previa de tu video para confirmar el tiempo de los subtítulos, el ritmo de la voz y la claridad general. Estos pasos ayudan a asegurar que tu versión en inglés esté bien pulida y lista para compartir.