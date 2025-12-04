La IA ha cambiado la forma en que se crean los subtítulos multilingües y el doblaje. Con HeyGen, el inglés hablado se convierte en subtítulos o narraciones en francés precisos, conservando el contexto, el tono y la intención. Esto hace que tus videos sean más fáciles de entender, mejora el engagement de tu audiencia y ayuda a que las personas sigan el contenido de forma natural, sin importar de qué región francófona vengan.