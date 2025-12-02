Traduce videos de

japonés a inglés

Traduce tus videos en japonés a un inglés claro y natural usando HeyGen IA. Crea subtítulos en inglés precisos, voces en off fluidas o videos totalmente localizados sin estudios, sin transcripción manual ni herramientas de edición complejas. Sube tu video, elige inglés y recibe los resultados en minutos.

Esta solución está diseñada para creadores, negocios, educadores y equipos que quieren comunicarse con claridad con audiencias de habla inglesa, mientras preservan el significado y la intención del contenido original en japonés.