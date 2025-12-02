Traduce videos de

árabe a inglés

Traduce videos en árabe a un inglés claro y natural usando traducción de video con IA. HeyGen te ayuda a agregar subtítulos en inglés o doblaje de voz realista con IA en minutos, sin edición manual ni los costos del doblaje tradicional.

Ya sea que estés traduciendo videos de YouTube, contenido de capacitación, campañas de marketing o material educativo, HeyGen hace que la traducción de video de árabe a inglés sea rápida, precisa y escalable.