HeyGen incluye herramientas diseñadas para que la traducción sea rápida, precisa y fácil de gestionar. El sistema detecta el audio en alemán, lo convierte al español y genera subtítulos o narración con un acabado profesional. Puedes elegir entre una amplia selección de voces en español, con opciones para México, Colombia, Argentina y España. La clonación de voz te permite mantener la identidad del hablante original en distintos idiomas, lo cual es muy útil para marcas, educadores y presentadores frecuentes. El editor te da control sobre el tiempo, el ritmo, los subtítulos y la narración sin tener que cambiar de herramienta. Los subtítulos se pueden exportar como archivos SRT o VTT para YouTube, plataformas de capacitación y requisitos de accesibilidad. La sincronización labial (lip-sync) asegura que el nuevo audio en español coincida con el movimiento de la boca para una experiencia de visualización natural. También puedes usar avatares de IA que hablen español para presentar tu mensaje o crear videos cortos a partir de texto.

Si necesitas localización adicional, el traductor de video de alemán a portugués puede ayudarte a llegar a más audiencias globales.