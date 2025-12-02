Pasa de inglés a persa en minutos

En lugar de crear subtítulos manualmente, HeyGen combina transcripción, traducción y sincronización de tiempos en un solo flujo de trabajo, lo que reduce drásticamente el tiempo de producción.

Llega a audiencias de habla persa

El contenido en persa te ayuda a conectar con audiencias en Irán y en comunidades persa parlantes de todo el mundo, ampliando tu alcance sin tener que reconstruir toda tu biblioteca de contenido.

Ahorra tiempo y costos de producción

Al mantener la transcripción, la traducción y las exportaciones en un solo lugar, HeyGen reduce la necesidad de usar múltiples herramientas, contratar freelancers o hacer entregas complicadas.

Publica en todas tus plataformas

Exporta archivos que funcionen donde publiques, incluyendo YouTube, plataformas de capacitación, redes sociales y herramientas internas que acepten la carga de subtítulos.

Si también publicas en otros idiomas de alta demanda, puedes reutilizar el mismo sistema para la localización de inglés a español: