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Acceder a la biblioteca de voces

En HeyGen, una voz es el discurso generado con IA que se usa en tus videos. Las voces se pueden combinar con avatares o usar como audio independiente, dándole a tu contenido tono, personalidad y un rango emocional amplio en una gran variedad de idiomas, acentos y estilos de habla.

Las voces te ayudan a adaptar la forma en que entregas tu video a tu audiencia y a cada caso de uso.

La biblioteca de voces

Todas las voces en HeyGen se administran a través de la Voice Library. Aquí puedes revisar tus propias clonaciones de voz, explorar voces públicas de IA y mantener todo organizado en un solo lugar.

Puedes acceder a la Biblioteca de voces desde tres áreas principales:

AI Studio

La página de avatares

Corregir

La biblioteca de voces incluye potentes herramientas de filtrado para ayudarte a encontrar rápido la voz ideal. Puedes filtrar por región, acento, edad, emoción, caso de uso y más. También puedes marcar voces como favoritas para que tus opciones más usadas sean fáciles de encontrar.

Usa voces en AI Studio

Dentro de AI Studio, cada vez que eliges una voz para un video con avatar, tienes acceso a toda la Biblioteca de voces. Desde ahí puedes previsualizar las voces y aplicar rápidamente la que mejor se adapte a tu proyecto.

También puedes crear voces directamente en AI Studio sin crear primero un avatar. En la Biblioteca de voces, selecciona Nueva voz y luego elige si quieres clonar una voz al instante, integrar una voz de un tercero o generar una voz completamente nueva usando Voice Design. Una vez creada, la voz estará disponible en todos tus proyectos.

Administra las voces desde la página de Avatars

También puedes administrar las voces desde la página de Avatars. Al seleccionar un avatar y abrir el menú de voz, puedes establecer una voz principal o abrir la Biblioteca de voces.

Configurar una voz principal significa que esa voz se usará automáticamente cada vez que selecciones ese avatar en futuros videos.

Usa voces en Proofread

Las voces también están disponibles en Proofread. Desde cualquier cuadro de guion, puedes abrir la pestaña Track Voice para revisar todas las voces usadas en el video. Desde ahí, puedes cambiar entre voces o crear nuevas mientras perfeccionas tu guion.