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Cómo crear una voz nueva

Puedes encontrar y administrar voces en tres lugares: en AI Studio cuando trabajas dentro de un proyecto, en la página de Avatars cuando asignas o configuras una voz principal, y en Proofread. Puedes crear una voz nueva desde cualquiera de estos lugares.

Para este recorrido, vamos a empezar en AI Studio.

Empieza a crear una nueva voz en AI Studio

Abre un proyecto existente o crea uno nuevo en AI Studio. En el panel de guion, haz clic en la voz actual para abrir el menú de voces. Desde ahí, selecciona Agregar nueva voz.

Verás dos opciones: integrar un proveedor de voz de terceros o crear una nueva voz directamente en HeyGen. Para este tutorial, elige Crear nueva voz.

Sube una grabación de voz

Se te pedirá que subas una grabación de voz. Esta grabación se usa para crear tu clon de voz, así que la calidad es importante.

Usa un micrófono externo de alta calidad, un micrófono Bluetooth o un celular moderno. Evita usar el micrófono integrado de tu laptop. Si usas un micrófono externo, mantenlo a unos 15 a 20 centímetros de tu boca, asegúrate de que no esté obstruido y evita el contacto con ropa o tela.

Graba en un entorno tranquilo y sin ruido. El ruido de fondo puede reducir la claridad y la consistencia. Habla de forma natural y clara, con algo de variación emocional. Hablar de temas familiares como tu rutina diaria, tus pasatiempos o historias personales ayuda a capturar tu tono y energía naturales.

Si estás leyendo un guion, evita sonar plano. Haz pausas, varía tu ritmo y mantén un volumen constante y conversacional.

Genera y perfecciona tu voz

Una vez que se cargue tu grabación, HeyGen generará tu clon de voz. Si el resultado no queda del todo bien, puedes perfeccionarlo usando Voice Doctor.

Haz clic en Enhance Voice para ajustar configuraciones como el acento o el motor de voz, o describe qué se siente raro; por ejemplo, si la voz suena muy plana o no termina de coincidir con tu tono natural. Voice Doctor generará opciones mejoradas que podrás previsualizar.

Cuando encuentres una versión que te guste, puedes guardarla como una voz nueva o reemplazar la existente. Si ninguna de las opciones se siente adecuada, puedes seguir afinando los detalles o probar con un enfoque diferente.

Crea una voz con Voice Design

Si prefieres no grabarte, puedes usar Voice Design en su lugar. Haz clic en Voice Design, escribe un prompt que describa la voz que quieres y HeyGen generará varias opciones.

Puedes seleccionar una, generar más opciones o ajustar el prompt hasta que la voz se adapte a lo que necesitas.