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Doctor de voz

Puedes acceder a Voice Doctor desde dos lugares: dentro de AI Studio cuando estás trabajando en un proyecto, o desde la página de Avatars cuando administras la configuración de voz de un avatar. En ambos casos, Voice Doctor te permite perfeccionar una voz existente sin tener que crearla de nuevo desde cero.

Para este recorrido, vamos a empezar en AI Studio.

Abre Voice Doctor en AI Studio

Abre un proyecto existente o crea uno nuevo en AI Studio. Selecciona tu avatar y luego abre la pestaña Voice. En la lista de voces disponibles, elige la voz que quieres mejorar. Las voces que son compatibles con Voice Doctor están marcadas con el ícono Enhance Voice.

Voice Doctor funciona tanto con voces cargadas como con voces generadas por IA.

Mejora y perfecciona tu voz

Después de seleccionar Enhance Voice, se abre la interfaz de Voice Doctor. En el panel izquierdo, puedes ajustar configuraciones técnicas como el acento o cambiar entre motores de voz para explorar diferentes características vocales.

En el panel derecho, describe cómo quieres que cambie la voz. Por ejemplo, puedes pedir una pronunciación más clara, un tono más suave o un ritmo más natural. Esta descripción ayuda a guiar cómo se perfecciona la voz.

Con base en lo que ingreses, HeyGen genera varias opciones de voz mejoradas. Puedes previsualizar cada versión y comparar los resultados.

Puedes acceder a Voice Doctor desde dos lugares: dentro de AI Studio cuando estás trabajando en un proyecto, o desde la página de Avatars cuando administras la configuración de voz de un avatar. En ambos lugares, Voice Doctor te permite perfeccionar una voz existente sin tener que crearla de nuevo desde cero.

Para este recorrido, vamos a empezar en AI Studio.

Abre Voice Doctor en AI Studio

Abre un proyecto existente o crea uno nuevo en AI Studio. Selecciona tu avatar y luego abre la pestaña Voice. En la lista de voces disponibles, elige la voz que quieres mejorar. Las voces que son compatibles con Voice Doctor están marcadas con el ícono Mejorar voz.

Voice Doctor funciona tanto con voces cargadas como con voces generadas por IA.

Mejora y perfecciona tu voz

Después de seleccionar Enhance Voice, se abre la interfaz de Voice Doctor. En el panel izquierdo, puedes ajustar configuraciones técnicas como el acento o cambiar entre motores de voz para explorar diferentes características vocales.

En el panel derecho, describe cómo quieres que cambie la voz. Por ejemplo, puedes pedir una pronunciación más clara, un tono más suave o un ritmo más natural. Esta descripción ayuda a guiar cómo se perfecciona la voz.

Con base en lo que ingreses, HeyGen genera varias opciones de voz mejoradas. Puedes previsualizar cada versión y comparar los resultados.

Revisa y guarda tus cambios

Si encuentras una opción que funcione, puedes guardarla como una voz nueva o aplicarla para reemplazar la existente. Si los resultados no quedan del todo bien, selecciona Probar otra forma de corregir para generar más variaciones y seguir afinando.

Voice Doctor está diseñado para hacer mejoras rápidas y específicas. Con solo unos cuantos ajustes, puedes lograr que una voz suene más natural, pulida y alineada con el estilo que quieres antes de pasar a crear tu video.