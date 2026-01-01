Inicio Academia Voz Cómo usar el director de voz

Cómo usar el director de voz

Voice Director te da un control mucho más profundo sobre cómo se desempeña tu avatar. En lugar de depender de una lectura plana, puedes guiar el tono, el ritmo y la emoción directamente en tu guion, creando una narración que se sienta intencional, expresiva y alineada con tu marca.

Open Voice Director

Dentro de tu proyecto, abre el editor de guiones y escribe una diagonal “/”. Esto abrirá un panel con opciones adicionales. En la lista, selecciona Voice Director.

Elige un tono de entrega

Cuando se abra Voice Director, verás una lista de tonos preestablecidos, incluyendo Emocionado, Casual, Tranquilo, Cool, Serio, Divertido, Enojado, Sarcástico y Risa.

Elige el tono que mejor se adapte a tu mensaje. Cada tono incluye una instrucción predeterminada que puedes editar para que coincida mejor con la forma en que quieres que se escuche.

Aplica la dirección

Después de ajustar la instrucción, elige cómo quieres aplicarla. Puedes aplicarla solo a la escena actual o aplicarla directamente a la voz para que se use el mismo tono en todas las escenas que comparten esa voz.

Previsualiza y ajusta

Haz clic en Play en la ventana de vista previa para escuchar cómo tu avatar dice la frase usando la dirección que seleccionaste. Si no suena del todo bien, puedes regresar y ajustar el tono o reescribir la instrucción hasta que se sienta natural y alineada con tu intención.

Ahora ya sabes cómo usar Voice Director para moldear la actuación de tu avatar y agregar emoción a tus videos. Al experimentar con tonos y perfeccionar tus instrucciones, puedes crear actuaciones que se sientan intencionales, expresivas y atractivas.