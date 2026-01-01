Si alguna vez has querido que tu contenido suene más natural, más personal o más alineado con una voz de marca específica, los modelos de voz lo hacen posible.
En HeyGen, las voces le dan vida a tus guiones y avatares con narración generada por IA. Cada voz que eliges funciona con un motor de voz, un modelo diseñado para producir un habla natural, expresiva y con precisión en el idioma. Elegir el motor adecuado te ayuda a ajustar el tono, el ritmo y la emoción de tu mensaje.
Qué son los modelos de voz
Un modelo de voz es el sistema de IA subyacente que genera el habla. Determina cómo suena una voz, qué tan expresiva es, qué tan rápido habla y qué tan bien funciona en diferentes idiomas.
HeyGen ofrece varios motores de voz, cada uno optimizado para diferentes casos de uso como capacitación, marketing, narración de historias o localización.
Motor de voz automático
La configuración Auto permite que HeyGen seleccione automáticamente el mejor motor de voz según el idioma y el contenido de tu video. Es una buena opción si quieres resultados confiables sin tener que elegir un modelo manualmente.
Motor de voz de ElevenLabs
ElevenLabs ofrece narración con calidad de estudio en más de 70 idiomas, lo que la hace ideal para la mayoría de los proyectos de video y voz.
Si estás usando una voz personalizada, también puedes elegir qué modelo de voz la impulsa para tener mayor control sobre el tono y el realismo. De forma predeterminada, HeyGen usa el modelo multilingüe V3 de ElevenLabs, conocido por su expresión natural y su sólido rendimiento multilingüe.
Modelos de voz turbo
Para proyectos que necesitan una generación más rápida, puedes cambiar a uno de los modelos Turbo. Ofrecen menor latencia y un procesamiento más veloz, pero están optimizados principalmente para contenido en inglés.
Motor de voz Starfish
Starfish está optimizado para idiomas asiáticos, incluyendo chino, japonés y coreano. Garantiza una pronunciación y un ritmo naturales para contenido específico de cada región.
Motor de voz Panda
Panda es el motor expresivo de HeyGen, diseñado para una entrega emocional y control avanzado. Es compatible con funciones como Voice Director y Voice Mirroring, lo que permite un control preciso del tiempo, el énfasis y el tono.
Motor de voz Fish
Fish, con tecnología de fish.audio, se enfoca en narraciones de voz en inglés expresivas. Funciona muy bien para contar historias, videos conversacionales y contenido que se beneficia de una entrega matizada.
Juntas, las herramientas y los modelos de voz te dan control sobre cómo suenan tus videos, desde el tono y la emoción hasta la velocidad y la precisión lingüística.