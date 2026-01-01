Voice Mirroring te da control creativo total sobre cómo suena tu avatar al permitirle actuar usando tu propia forma de hablar. En lugar de depender del texto a voz estándar, grabas tu propio audio, con tu tono natural, ritmo y cadencia, y HeyGen lo refleja a través del avatar y la voz que elijas. El resultado se siente auténtico, expresivo y fiel a tu estilo.
Empieza con un proyecto nuevo o existente
Crea un nuevo video o abre un proyecto existente. Agrega una nueva escena y elige tu avatar.
En el editor de guion, haz clic en Audio. Desde aquí, puedes grabar un nuevo audio o subir un archivo existente. Para este tutorial, elige Grabar audio.
Graba tu entrega
Al grabar, habla con el tono, ritmo y emoción que quieras que tu avatar imite. Cuando termines la grabación, revísala y vuelve a grabar si es necesario.
Cuando estés satisfecho, activa Voice Mirroring y haz clic en Add Audio. HeyGen transcribirá tu audio automáticamente, mostrará el texto en la escena y te permitirá revisarlo para asegurarte de que sea correcto.
Aplica tu interpretación a una voz
Después, selecciona la voz que quieres usar. Tu interpretación grabada, incluyendo el tono, el ritmo y la emoción, se reflejará en la voz seleccionada.
Usa Voice Mirroring en una escena existente
Si empiezas con un guion solo de texto y la locución no suena del todo bien, puedes perfeccionarla usando Voice Mirroring.
Haz clic en el menú de tres puntos junto a tu guion y selecciona Convert to Voice Mirroring. Tu guion aparecerá como un teleprompter, lo que te permitirá grabar o subir audio con la entonación que quieras.
Una vez grabado, el nuevo audio se agrega a la escena automáticamente.
Edita o revierte tu audio
Si lo necesitas, puedes convertir tu grabación en una clonación de voz personalizada. Si quieres volver al texto, selecciona Convertir audio en texto, o elige Eliminar audio para borrar la grabación por completo.