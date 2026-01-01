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Cómo usar el reflejo de voz

Voice Mirroring te da control creativo total sobre cómo suena tu avatar al permitirle actuar usando tu propia forma de hablar. En lugar de depender del texto a voz estándar, grabas tu propio audio, con tu tono natural, ritmo y cadencia, y HeyGen lo refleja a través del avatar y la voz que elijas. El resultado se siente auténtico, expresivo y fiel a tu estilo.

Empieza con un proyecto nuevo o existente

Crea un nuevo video o abre un proyecto existente. Agrega una nueva escena y elige tu avatar.

En el editor de guion, haz clic en Audio. Desde aquí, puedes grabar un nuevo audio o subir un archivo existente. Para este tutorial, elige Grabar audio.

Graba tu entrega

Al grabar, habla con el tono, ritmo y emoción que quieras que tu avatar imite. Cuando termines la grabación, revísala y vuelve a grabar si es necesario.

Cuando estés satisfecho, activa Voice Mirroring y haz clic en Add Audio. HeyGen transcribirá tu audio automáticamente, mostrará el texto en la escena y te permitirá revisarlo para asegurarte de que sea correcto.

Aplica tu interpretación a una voz

Después, selecciona la voz que quieres usar. Tu interpretación grabada, incluyendo el tono, el ritmo y la emoción, se reflejará en la voz seleccionada.

Usa Voice Mirroring en una escena existente

Si empiezas con un guion solo de texto y la locución no suena del todo bien, puedes perfeccionarla usando Voice Mirroring.

Haz clic en el menú de tres puntos junto a tu guion y selecciona Convert to Voice Mirroring. Tu guion aparecerá como un teleprompter, lo que te permitirá grabar o subir audio con la entonación que quieras.

Una vez grabado, el nuevo audio se agrega a la escena automáticamente.

Edita o revierte tu audio

Si lo necesitas, puedes convertir tu grabación en una clonación de voz personalizada. Si quieres volver al texto, selecciona Convertir audio en texto, o elige Eliminar audio para borrar la grabación por completo.