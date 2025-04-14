El creador de vídeos para redes sociales de HeyGen convierte un guion escrito en vídeos de alta calidad listos para publicar, sin necesidad de grabar ni de tener experiencia en edición de vídeo. Crea Reels, vídeos de TikTok, Shorts y publicaciones para LinkedIn desde un solo lugar.
Funciones del creador de vídeos para redes sociales de HeyGen
Vídeos para redes sociales a partir de un solo guion
Escribe una idea del tamaño de un pie de foto o pega un guion completo, y el motor de texto a vídeo crea escenas, narración y ritmo a su alrededor. Creas un vídeo para redes sociales en cuestión de minutos en lugar de perder toda una tarde en una línea de tiempo, y cada escena sigue siendo editable como texto.
Tamaños nativos para cada plataforma de redes sociales
Genera el mismo clip de vídeo en formato 9:16 para TikTok y Reels, 1:1 para el feed y 16:9 para YouTube. Redimensiona tu vídeo para adaptarlo a cualquier plataforma social sin recortes manuales, de modo que tu sujeto permanezca centrado y tus subtítulos sigan siendo legibles en cualquier pantalla de móvil.
Subtítulos automáticos para ver sin sonido
La mayoría de los usuarios de redes sociales ven los contenidos con el sonido desactivado, por lo que el generador de subtítulos integrado añade automáticamente subtítulos precisos y con estilo a cada clip de vídeo. Las publicaciones con subtítulos mantienen la atención durante más tiempo y consiguen más visualizaciones de quienes se desplazan por el feed con el sonido silenciado.
Un presentador constante, sin cámara
Graba un solo clip de 15 segundos y HeyGen creará un gemelo digital realista que presentará cada publicación con tu voz y tu estilo. Crea vídeos de aspecto profesional a diario sin tener que montar luces, repetir tomas ni salir en cámara los días en que no te apetezca.
De prompt a vídeo con Video Agent
Indícale al generador de vídeos con IA un tema, enlace o briefing, y Video Agent redacta el guion, selecciona escenas de vídeo animadas y B‑roll con IA en lugar de vídeos de stock genéricos, y genera una pieza completa. Revisa el plan creativo antes de que se renderice nada y luego produce varios vídeos de una sola vez.
Los ciclos de tendencias van más rápido que los calendarios de rodaje. Escribe el gancho, deja que el generador de reels cree escenas verticales a partir de plantillas de vídeo personalizables y produce vídeos atractivos la misma tarde en que surge la tendencia.Explorar herramienta
Para alimentar el algoritmo de TikTok hay que publicar varias veces por semana. Convierte tus ideas clave en clips cortos y verticales con ganchos, subtítulos y cortes rápidos, y crea vídeos de forma constante sin tener que abrir nunca la app de cámara.
Los guiones largos esconden decenas de ganchos breves. Reutiliza entradas de blog, pódcasts o notas de seminarios web para crear YouTube Shorts con un ritmo ágil y subtítulos llamativos, y convierte un solo proyecto de vídeo en una semana entera de actividad para tu canal.Explorar herramienta
Las publicaciones escritas se pierden en los feeds profesionales. Expón tu punto de vista en un vídeo presentado por ti, con tu nombre y cargo en pantalla, y ofrece a tus posibles clientes un rostro que recordar antes de la primera llamada.
Antes, los anuncios de lanzamiento dependían de los equipos de producción. Redacta la oferta, genera versiones de tus anuncios para redes sociales para cada canal y crea un vídeo para Facebook, una promoción para Instagram y una pieza para LinkedIn a partir de un solo guion el día del lanzamiento.
Los editores de plantillas se quedan en un solo idioma. HeyGen traduce tu contenido de vídeo finalizado para redes sociales a más de 175 idiomas, sincronizando el movimiento de los labios y tu voz clonada, para que el mismo contenido social llegue a todos los mercados en los que vendes.Explorar herramienta
Cómo funciona el creador de vídeos para redes sociales
Crea un vídeo para redes sociales online en cuatro pasos, empezando desde plantillas gratuitas o desde un guion en blanco. La mayoría de las personas crean y publican sus vídeos en menos de quince minutos.
Explora las plantillas de vídeos para redes sociales y luego elige el tamaño adecuado para tu plataforma específica.
Describe el vídeo que quieres crear o pega tu gancho y tus puntos clave, y deja que la IA redacte el resto.
Añade subtítulos, música, colores de marca y un presentador. El editor es fácil de usar: edita tu vídeo editando el texto.
Descarga en MP4 hasta 4K o redimensiona primero el mismo vídeo para todos los demás canales.
Un creador de vídeos para redes sociales con IA es una herramienta de creación de vídeo que convierte texto en un vídeo terminado para redes sociales. Escribes un guion, el creador de vídeos online construye las escenas, la narración y los subtítulos, y tú exportas clips listos para publicar en Reels, Shorts y LinkedIn, además de vídeos explicativos y educativos, sin necesidad de aprender a usar herramientas de edición de vídeo.
No si transmiten tu identidad. El modelo Avatar V de HeyGen crea tu gemelo digital a partir de un clip de 15 segundos y mantiene tu rostro, voz y estilo de comunicación coherentes en cada publicación. G2 lo califica como el más realista del mercado, para que publiques vídeos impactantes en redes sociales que se vean como tú.
Genera el vídeo una sola vez y luego redimensiónalo dentro del editor. HeyGen vuelve a encuadrar el mismo clip en 9:16, 1:1 y 16:9, recolocando los subtítulos y aplicando el formato de vídeo adecuado para cada red social, de modo que un único guion se convierte en publicaciones nativas en todas las plataformas donde lo publiques.
HeyGen's free social media video maker plan includes three free video exports a month with a watermark, enough to test quality on real posts. The free plan includes the full editor, so it doubles as a free video editor while you evaluate. Paid plans remove the watermark, the limit creators in every online community thread call out, and export clean MP4s in HD or 4K.
Use 9:16 vertical for TikTok, Reels, and Shorts. Square 1:1 works well for videos for Facebook and LinkedIn feeds. Keep your videos short, under 60 seconds, with the hook in the first three seconds, since that is roughly how long you have before a viewer scrolls past. HeyGen exports every ratio from one project, so you create video content once and publish everywhere.
Agrupa la creación de tus vídeos. Escribe cinco guiones de una sola vez, crea vídeos para redes sociales con el mismo presentador digital y la misma plantilla de vídeo de marca, y programa las exportaciones en todos tus canales sociales. Nada depende de las grabaciones, así que tu calendario de redes sociales deja de estar condicionado por los días de rodaje.
Para los equipos que publican a diario sin necesidad de grabar, HeyGen. Un editor de vídeo para redes sociales sigue necesitando material que hayas filmado, y lo mismo ocurre con muchas herramientas de vídeo basadas en clips de stock que parecen de stock. HeyGen genera el propio vídeo a partir de texto, lo presenta con un gemelo digital realista y lo localiza a más de 175 idiomas, y aun así puedes editar los vídeos escena por escena sin necesidad de software de edición de vídeo.
Sí, y a un volumen que la mayoría de los equipos nunca alcanza de forma manual. La agencia Vision Creative Labs utilizó HeyGen como su creador de vídeos para redes sociales y pasó de producir uno o dos vídeos al año para sus clientes a 50-60 vídeos brillantes al día, llenando canales que antes estaban vacíos. Lee la historia de Vision Creative Labs para conocer exactamente el flujo de trabajo que utilizan.
Los planes comienzan de forma gratuita para que puedas probar la calidad del resultado antes de pagar. Los planes de creador de pago empiezan en 24 $ al mes y eliminan la marca de agua; cuestan menos que contratar a un profesional de vídeo por una hora e incluyen todos los formatos y todas las redes sociales en las que publiques.
Yes. Run any finished post through the AI video translator and it produces localized versions in 175+ languages with matched lip movement and your own cloned voice, so global accounts publish native social media video content from a single master video instead of re-shooting.
Explora más herramientas impulsadas por inteligencia artificial
Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.
Convierte tus ideas en vídeos para redes sociales que detengan el scroll con ayuda de la IA.