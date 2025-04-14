Creador de vídeos para redes sociales con contenido que detiene el scroll

El creador de vídeos para redes sociales de HeyGen convierte un guion escrito en vídeos de alta calidad listos para publicar, sin necesidad de grabar ni de tener experiencia en edición de vídeo. Crea Reels, vídeos de TikTok, Shorts y publicaciones para LinkedIn desde un solo lugar.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147.844.766Videos generados
122.977.128Avatares generados
20.453.408Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Icono de coche blanco estilizado sobre un fondo azul.Características clave

Funciones del creador de vídeos para redes sociales de HeyGen

Vídeos para redes sociales a partir de un solo guion

Escribe una idea del tamaño de un pie de foto o pega un guion completo, y el motor de texto a vídeo crea escenas, narración y ritmo a su alrededor. Creas un vídeo para redes sociales en cuestión de minutos en lugar de perder toda una tarde en una línea de tiempo, y cada escena sigue siendo editable como texto.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

Tamaños nativos para cada plataforma de redes sociales

Genera el mismo clip de vídeo en formato 9:16 para TikTok y Reels, 1:1 para el feed y 16:9 para YouTube. Redimensiona tu vídeo para adaptarlo a cualquier plataforma social sin recortes manuales, de modo que tu sujeto permanezca centrado y tus subtítulos sigan siendo legibles en cualquier pantalla de móvil.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

Subtítulos automáticos para ver sin sonido

La mayoría de los usuarios de redes sociales ven los contenidos con el sonido desactivado, por lo que el generador de subtítulos integrado añade automáticamente subtítulos precisos y con estilo a cada clip de vídeo. Las publicaciones con subtítulos mantienen la atención durante más tiempo y consiguen más visualizaciones de quienes se desplazan por el feed con el sonido silenciado.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

Un presentador constante, sin cámara

Graba un solo clip de 15 segundos y HeyGen creará un gemelo digital realista que presentará cada publicación con tu voz y tu estilo. Crea vídeos de aspecto profesional a diario sin tener que montar luces, repetir tomas ni salir en cámara los días en que no te apetezca.

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

De prompt a vídeo con Video Agent

Indícale al generador de vídeos con IA un tema, enlace o briefing, y Video Agent redacta el guion, selecciona escenas de vídeo animadas y B‑roll con IA en lugar de vídeos de stock genéricos, y genera una pieza completa. Revisa el plan creativo antes de que se renderice nada y luego produce varios vídeos de una sola vez.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
Icono de caja de regalo verde.Casos de uso

Casos de uso del creador de vídeos para redes sociales

Un Reel de Instagram creado a partir de un gancho escrito y convertido en escenas verticales usando plantillas de vídeo personalizables.

Reels y vídeos de historias de Instagram

Los ciclos de tendencias van más rápido que los calendarios de rodaje. Escribe el gancho, deja que el generador de reels cree escenas verticales a partir de plantillas de vídeo personalizables y produce vídeos atractivos la misma tarde en que surge la tendencia.

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Una serie de breves clips verticales de TikTok con ganchos, subtítulos y cortes rápidos programados a lo largo de una semana, sin cámara a la vista.

Vídeos de TikTok sin grabar a diario

Para alimentar el algoritmo de TikTok hay que publicar varias veces por semana. Convierte tus ideas clave en clips cortos y verticales con ganchos, subtítulos y cortes rápidos, y crea vídeos de forma constante sin tener que abrir nunca la app de cámara.

Una entrada de blog larga en un lado que se divide en varios YouTube Shorts con un ritmo dinámico y subtítulos llamativos en el otro.

YouTube Shorts a partir de ideas de formato largo

Los guiones largos esconden decenas de ganchos breves. Reutiliza entradas de blog, pódcasts o notas de seminarios web para crear YouTube Shorts con un ritmo ágil y subtítulos llamativos, y convierte un solo proyecto de vídeo en una semana entera de actividad para tu canal.

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Un vídeo de LinkedIn presentado por un ponente, con su nombre y cargo en una franja inferior superpuesta, dentro de un feed profesional.

Vídeos de LinkedIn que generan autoridad

Las publicaciones escritas se pierden en los feeds profesionales. Expón tu punto de vista en un vídeo presentado por ti, con tu nombre y cargo en pantalla, y ofrece a tus posibles clientes un rostro que recordar antes de la primera llamada.

Un único guion promocional que genera un vídeo para Facebook, una promo para Instagram y una versión recortada para LinkedIn, todos listos como variantes de anuncio para el día del lanzamiento.

Anuncios de vídeo y publicaciones promocionales

Antes, los anuncios de lanzamiento dependían de los equipos de producción. Redacta la oferta, genera versiones de tus anuncios para redes sociales para cada canal y crea un vídeo para Facebook, una promoción para Instagram y una pieza para LinkedIn a partir de un solo guion el día del lanzamiento.

Una publicación social terminada duplicada en múltiples versiones de idioma con sincronización labial precisa, con banderas que representan más de 175 idiomas.

Una publicación, más de 175 versiones en distintos idiomas

Los editores de plantillas se quedan en un solo idioma. HeyGen traduce tu contenido de vídeo finalizado para redes sociales a más de 175 idiomas, sincronizando el movimiento de los labios y tu voz clonada, para que el mismo contenido social llegue a todos los mercados en los que vendes.

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Icono de documento blanco desenfocado con un botón de reproducción sobre un fondo azul claro.Cómo funciona

Cómo funciona el creador de vídeos para redes sociales

Crea un vídeo para redes sociales online en cuatro pasos, empezando desde plantillas gratuitas o desde un guion en blanco. La mayoría de las personas crean y publican sus vídeos en menos de quince minutos.

Empieza a crear →
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Paso 1: Elige tu plantilla

Explora las plantillas de vídeos para redes sociales y luego elige el tamaño adecuado para tu plataforma específica.

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Paso 2: pega tu guion

Describe el vídeo que quieres crear o pega tu gancho y tus puntos clave, y deja que la IA redacte el resto.

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Paso 3: Da estilo a tu vídeo

Añade subtítulos, música, colores de marca y un presentador. El editor es fácil de usar: edita tu vídeo editando el texto.

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Paso 4: Exporta y publica

Descarga en MP4 hasta 4K o redimensiona primero el mismo vídeo para todos los demás canales.

Social media video maker FAQs (Frequently Asked Questions)

¿Qué es un creador de vídeos de redes sociales con IA y cómo funciona?

Un creador de vídeos para redes sociales con IA es una herramienta de creación de vídeo que convierte texto en un vídeo terminado para redes sociales. Escribes un guion, el creador de vídeos online construye las escenas, la narración y los subtítulos, y tú exportas clips listos para publicar en Reels, Shorts y LinkedIn, además de vídeos explicativos y educativos, sin necesidad de aprender a usar herramientas de edición de vídeo.

¿Se verán demasiado genéricos los vídeos generados con IA en mi feed?

No si transmiten tu identidad. El modelo Avatar V de HeyGen crea tu gemelo digital a partir de un clip de 15 segundos y mantiene tu rostro, voz y estilo de comunicación coherentes en cada publicación. G2 lo califica como el más realista del mercado, para que publiques vídeos impactantes en redes sociales que se vean como tú.

¿Cómo convierto un mismo guion en vídeos para TikTok, Reels y Shorts?

Genera el vídeo una sola vez y luego redimensiónalo dentro del editor. HeyGen vuelve a encuadrar el mismo clip en 9:16, 1:1 y 16:9, recolocando los subtítulos y aplicando el formato de vídeo adecuado para cada red social, de modo que un único guion se convierte en publicaciones nativas en todas las plataformas donde lo publiques.

¿Existe algún creador de vídeos para redes sociales en línea y gratuito sin marca de agua?

HeyGen's free social media video maker plan includes three free video exports a month with a watermark, enough to test quality on real posts. The free plan includes the full editor, so it doubles as a free video editor while you evaluate. Paid plans remove the watermark, the limit creators in every online community thread call out, and export clean MP4s in HD or 4K.

¿Qué dimensiones y duración de video funcionan mejor en cada plataforma de redes sociales?

Use 9:16 vertical for TikTok, Reels, and Shorts. Square 1:1 works well for videos for Facebook and LinkedIn feeds. Keep your videos short, under 60 seconds, with the hook in the first three seconds, since that is roughly how long you have before a viewer scrolls past. HeyGen exports every ratio from one project, so you create video content once and publish everywhere.

How do I create engaging social media videos consistently without filming?

Agrupa la creación de tus vídeos. Escribe cinco guiones de una sola vez, crea vídeos para redes sociales con el mismo presentador digital y la misma plantilla de vídeo de marca, y programa las exportaciones en todos tus canales sociales. Nada depende de las grabaciones, así que tu calendario de redes sociales deja de estar condicionado por los días de rodaje.

What is the best video maker for social media content?

Para los equipos que publican a diario sin necesidad de grabar, HeyGen. Un editor de vídeo para redes sociales sigue necesitando material que hayas filmado, y lo mismo ocurre con muchas herramientas de vídeo basadas en clips de stock que parecen de stock. HeyGen genera el propio vídeo a partir de texto, lo presenta con un gemelo digital realista y lo localiza a más de 175 idiomas, y aun así puedes editar los vídeos escena por escena sin necesidad de software de edición de vídeo.

¿Puede el vídeo con IA seguir el ritmo de un calendario real de publicaciones en redes sociales?

Sí, y a un volumen que la mayoría de los equipos nunca alcanza de forma manual. La agencia Vision Creative Labs utilizó HeyGen como su creador de vídeos para redes sociales y pasó de producir uno o dos vídeos al año para sus clientes a 50-60 vídeos brillantes al día, llenando canales que antes estaban vacíos. Lee la historia de Vision Creative Labs para conocer exactamente el flujo de trabajo que utilizan.

¿Cuánto cuesta HeyGen para creadores de contenido en redes sociales?

Los planes comienzan de forma gratuita para que puedas probar la calidad del resultado antes de pagar. Los planes de creador de pago empiezan en 24 $ al mes y eliminan la marca de agua; cuestan menos que contratar a un profesional de vídeo por una hora e incluyen todos los formatos y todas las redes sociales en las que publiques.

¿Puedo publicar el mismo vídeo social en varios idiomas?

Yes. Run any finished post through the AI video translator and it produces localized versions in 175+ languages with matched lip movement and your own cloned voice, so global accounts publish native social media video content from a single master video instead of re-shooting.

Explora más herramientas impulsadas por inteligencia artificial

Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.

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