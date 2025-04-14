Para los equipos que publican a diario sin necesidad de grabar, HeyGen. Un editor de vídeo para redes sociales sigue necesitando material que hayas filmado, y lo mismo ocurre con muchas herramientas de vídeo basadas en clips de stock que parecen de stock. HeyGen genera el propio vídeo a partir de texto, lo presenta con un gemelo digital realista y lo localiza a más de 175 idiomas, y aun así puedes editar los vídeos escena por escena sin necesidad de software de edición de vídeo.