Crea YouTube Shorts que capturan la atención en minutos con el generador de YouTube Shorts de HeyGen. Desde el guion hasta el video vertical listo para publicar, nuestra IA escribe ganchos, genera visuales, sincroniza el audio y añade subtítulos para que creadores y marcas puedan escalar contenido en formato corto sin cámaras ni ediciones extensas.
Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes
Extrae los momentos más destacados de podcasts, transmisiones en vivo y seminarios web para crear varios Cortos que atraigan a los espectadores de vuelta a los episodios completos.
Nunca te quedes sin ideas. Genera Shorts con frecuencia utilizando un enfoque impulsado por la IA, prueba diferentes ganchos y aumenta la cadencia de tus publicaciones para crecer en suscriptores y tiempo de visualización.
Crea Shorts promocionales reactivos al audio para pistas, lanzamientos y adelantos que coincidan con el tempo y acentúen los momentos culminantes.
Divide las lecciones en Shorts rápidos y digeribles con subtítulos y objetivos de aprendizaje claros para mejorar la retención y el alcance.
Produce muchos Shorts listos para publicidad por campaña, localizados para cada mercado, y usa un generador de vídeo AI para probar creatividades rápidamente y encontrar las variaciones ganadoras.
Por qué Heygen es el mejor generador de Shorts de YouTube IA
HeyGen combina la generación de videos con IA de grado de producción con flujos de trabajo centrados en Shorts para que puedas conceptualizar, iterar y publicar más rápido. Produce Shorts optimizados para captar la atención con cortes sincronizados con el ritmo, preajustes de plataforma y localización automática, todo diseñado para aumentar las visualizaciones y el crecimiento de la audiencia.
Genera guiones, escenas y Shorts terminados en minutos. HeyGen automatiza el trabajo pesado para que puedas publicar con frecuencia y mantener el impulso algorítmico.
Cada resultado sigue un diseño móvil como prioridad, legibilidad centrada en los subtítulos y un ritmo ajustado para el descubrimiento y la retención en YouTube Shorts. Exporta archivos listos para la plataforma con sugerencias de metadatos.
Crea variantes de idioma, ganchos para pruebas A/B o genera en lote docenas de clips a partir de un video largo. HeyGen soporta flujos de trabajo en masa y automatización API para creadores y equipos.
Generador de guiones y ganchos para Shorts
Comienza con un tema o pega un párrafo y HeyGen crea un guion corto listo para volverse viral con un gancho fuerte, llamada a la acción y marcadores de escena. El guion dirige las imágenes, subtítulos y tiempos para maximizar la retención en los primeros segundos.
Subtítulos automáticos y estilo de subtítulos
Los cortos se basan en la reproducción prioritaria de texto, lo que los hace ideales para TikTok y otras plataformas. HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos, aplica tipografía y movimiento legibles, y te brinda control instantáneo sobre el estilo, tamaño y ubicación para pantallas móviles en tus proyectos de video corto.
Visuales generativos y selección de material de archivo
Desde gráficos animados hasta escenas generadas por IA, HeyGen crea visuales que se ajustan a tu guion. Intercambia tu material o deja que el generador elija metraje con licencia que encaje con el tono y ritmo.
Preajustes de plataforma y optimización de exportación
Exporta vídeos verticales en formato MP4 optimizados para YouTube Shorts, con las proporciones de aspecto correctas, tasa de bits, subtítulos y títulos y descripciones sugeridos para mejorar la visibilidad.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de YouTube Shorts AI
Prepara tus atractivos cortos de YouTube en minutos siguiendo estos sencillos pasos.
Escribe un tema, pega un guion o sube un video largo. HeyGen crea sugerencias de ganchos y desgloses de escenas automáticamente.
Elige el nivel de energía, el estilo de subtítulos y la voz para tus cortos de IA. Añade música o deja que HeyGen sugiera audio acorde a tu guion y formato.
Edita subtítulos, cambia visuales o modifica el gancho con indicaciones en lenguaje natural en tu generador de vídeos. Regenera una escena o el Short completo en segundos.
Descarga MP4s verticales optimizados para YouTube Shorts, además de títulos, descripciones y etiquetas sugeridas para tu contenido de video corto. Utiliza exportaciones por lotes o API para publicar a gran escala.
Un generador de cortos de YouTube con IA es una herramienta que convierte guiones cortos, ideas o videos más largos en Shorts verticales terminados utilizando IA para la escritura de guiones, edición, sincronización de audio y subtitulado. HeyGen produce videos prioritarios para móviles diseñados para tener un buen rendimiento en el feed de Shorts de YouTube, de modo que los creadores puedan publicar más a menudo sin necesidad de ediciones complejas.
HeyGen se centra en los primeros tres segundos, la claridad de los subtítulos y la edición sensible al ritmo. El sistema genera ganchos potentes, alinea las imágenes con las señales de audio y aplica diseños prioritarios de subtítulos para que los Shorts estén optimizados tanto para la reproducción automática como para la visualización sin sonido.
Sí, creemos vídeos cortos. HeyGen detecta automáticamente momentos destacables en grabaciones largas y crea múltiples Shorts con subtítulos y cortes optimizados. Este flujo de trabajo de reutilización es ideal para podcasts, transmisiones en vivo y conferencias.
Por supuesto. HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos y puede traducir guiones y subtítulos a muchos idiomas utilizando la avanzada tecnología AI shorts. traductor de vídeo como característica. Se conservan las voces en off localizadas y la sincronización de los subtítulos para una entrega natural.
No. HeyGen puede generar visuales y seleccionar audio con licencia automáticamente. También puedes subir tus pistas y grabaciones para un aspecto y sonido más personalizados.
La mayoría de los Shorts se generan en minutos. La complejidad, la duración y el volumen del lote afectan el tiempo total de renderización. Los trabajos por lotes pueden ponerse en cola y procesarse a través de API para necesidades de alto volumen.
Sí. HeyGen crea múltiples variantes por encargo para que puedas probar ganchos, visuales y llamadas a la acción. Utiliza los conjuntos de exportación para realizar experimentos y escalar rápidamente a los ganadores.
Exporta MP4 verticales optimizados para YouTube Shorts, así como variantes cuadradas y apaisadas cuando sea necesario. HeyGen también proporciona archivos SRT y recomendaciones de metadatos para la publicación.
Sí. Sube una muestra de voz para clonar tu voz, o utiliza avatares y creadores de la biblioteca. Los avatares incluyen sincronización labial precisa y presencia constante en pantalla en varios Shorts.
Conservas la propiedad completa de todos los activos que generas. HeyGen no reclama derechos sobre tu contenido. Asegúrate de que cualquier material de terceros que incluyas esté debidamente licenciado.
HeyGen sigue las prácticas de seguridad estándar de la industria con almacenamiento cifrado y controles de acceso. Los planes empresariales incluyen gobernanza del espacio de trabajo, permisos basados en roles y opciones de almacenamiento privado.
